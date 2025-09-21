QuotazioniSezioni
APCB: Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF

29.84 USD 0.04 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APCB ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.82 e ad un massimo di 29.88.

Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
29.82 29.88
Intervallo Annuale
28.66 30.37
Chiusura Precedente
29.88
Apertura
29.87
Bid
29.84
Ask
30.14
Minimo
29.82
Massimo
29.88
Volume
92
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
1.36%
Variazione Semestrale
0.98%
Variazione Annuale
-1.58%
21 settembre, domenica