APCB: Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF
29.84 USD 0.04 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APCB ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.82 e ad un massimo di 29.88.
Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.82 29.88
Intervallo Annuale
28.66 30.37
- Chiusura Precedente
- 29.88
- Apertura
- 29.87
- Bid
- 29.84
- Ask
- 30.14
- Minimo
- 29.82
- Massimo
- 29.88
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- 1.36%
- Variazione Semestrale
- 0.98%
- Variazione Annuale
- -1.58%
21 settembre, domenica