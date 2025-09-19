Währungen / APCB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APCB: Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF
29.84 USD 0.04 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APCB hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.82 bis zu einem Hoch von 29.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.82 29.88
Jahresspanne
28.66 30.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.88
- Eröffnung
- 29.87
- Bid
- 29.84
- Ask
- 30.14
- Tief
- 29.82
- Hoch
- 29.88
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 1.36%
- 6-Monatsänderung
- 0.98%
- Jahresänderung
- -1.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K