通貨 / AMLX
AMLX: Amylyx Pharmaceuticals Inc
13.25 USD 0.48 (3.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMLXの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり12.62の安値と13.33の高値で取引されました。
Amylyx Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.62 13.33
1年のレンジ
2.60 13.33
- 以前の終値
- 12.77
- 始値
- 12.91
- 買値
- 13.25
- 買値
- 13.55
- 安値
- 12.62
- 高値
- 13.33
- 出来高
- 4.099 K
- 1日の変化
- 3.76%
- 1ヶ月の変化
- 44.02%
- 6ヶ月の変化
- 280.75%
- 1年の変化
- 310.22%
