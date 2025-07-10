Währungen / AMLX
AMLX: Amylyx Pharmaceuticals Inc
13.25 USD 0.48 (3.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMLX hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.62 bis zu einem Hoch von 13.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amylyx Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.62 13.33
Jahresspanne
2.60 13.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.77
- Eröffnung
- 12.91
- Bid
- 13.25
- Ask
- 13.55
- Tief
- 12.62
- Hoch
- 13.33
- Volumen
- 4.099 K
- Tagesänderung
- 3.76%
- Monatsänderung
- 44.02%
- 6-Monatsänderung
- 280.75%
- Jahresänderung
- 310.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K