AMLX: Amylyx Pharmaceuticals Inc

13.31 USD 0.06 (0.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMLX ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.91 e ad un massimo di 13.50.

Segui le dinamiche di Amylyx Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.91 13.50
Intervallo Annuale
2.60 13.50
Chiusura Precedente
13.25
Apertura
13.28
Bid
13.31
Ask
13.61
Minimo
12.91
Massimo
13.50
Volume
4.758 K
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
44.67%
Variazione Semestrale
282.47%
Variazione Annuale
312.07%
20 settembre, sabato