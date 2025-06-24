Валюты / AMLX
AMLX: Amylyx Pharmaceuticals Inc
11.96 USD 0.11 (0.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMLX за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.78, а максимальная — 12.13.
Следите за динамикой Amylyx Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMLX
- Guggenheim повышает целевую цену акций Amylyx Pharmaceuticals на фоне потенциала PBH
- Guggenheim raises Amylyx Pharmaceuticals stock price target on PBH potential
- Amylyx Pharmaceuticals shares fall after $175 million follow-on offering
- Amylyx prices public offering of 17.5 million shares at $10 each
- Amylyx launches public offering of common stock
- Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Amplify at Morgan Stanley Conference: Strategic Pipeline Insights
- Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:AMLX)
- Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) Citi's Biopharma Back to School Conference Transcript
- Amplify at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Insights on Avexitide
- Amylyx stock neutral after discontinuing ORION program, Goldman maintains buy
- What's Going On With Amylyx Pharma Stock Wednesday? - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Amylyx Pharmaceuticals discontinues ORION program for AMX0035 in PSP
- Amylyx discontinues PSP drug program after trial failure
- Mizuho raises Amylyx Pharmaceuticals stock price target to $12 on improved outlook
- Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amylyx (AMLX) Q2 Net Loss Narrows 43%
- Amylyx Pharmaceuticals: A High-Risk Pipeline With Strong Upside Potential (NASDAQ:AMLX)
- TD Cowen reiterates Buy rating on Amylyx stock, cites avexitide potential
- Amylyx Drug Slashes Sugar Spikes Post-Weight Loss Surgery - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Citi maintains Buy rating on Amylyx Pharmaceuticals stock after KOL event
- Goldman Sachs resumes Amylyx stock coverage with Buy rating on avexitide potential
- Why Shares in Amylyx Pharmaceuticals Soared This Week
- Amylyx Eyes $2B Opportunity In Post-Surgery Sugar Crash Market - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
Дневной диапазон
11.78 12.13
Годовой диапазон
2.60 12.25
- Предыдущее закрытие
- 11.85
- Open
- 11.98
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- Low
- 11.78
- High
- 12.13
- Объем
- 3.188 K
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 30.00%
- 6-месячное изменение
- 243.68%
- Годовое изменение
- 270.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.