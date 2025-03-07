通貨 / ADV
ADV: Advantage Solutions Inc - Class A
1.89 USD 0.03 (1.61%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADVの今日の為替レートは、1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり1.86の安値と1.94の高値で取引されました。
Advantage Solutions Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ADV News
1日のレンジ
1.86 1.94
1年のレンジ
1.04 4.05
- 以前の終値
- 1.86
- 始値
- 1.88
- 買値
- 1.89
- 買値
- 2.19
- 安値
- 1.86
- 高値
- 1.94
- 出来高
- 1.274 K
- 1日の変化
- 1.61%
- 1ヶ月の変化
- 6.78%
- 6ヶ月の変化
- 26.00%
- 1年の変化
- -44.41%
