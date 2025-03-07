Валюты / ADV
ADV: Advantage Solutions Inc - Class A
1.88 USD 0.08 (4.08%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADV за сегодня изменился на -4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.78, а максимальная — 1.95.
Следите за динамикой Advantage Solutions Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADV
- Advantage Solutions at Canaccord Genuity: Strategic Transformation in Focus
- Advantage Solutions names Hershey veteran as branded services COO
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Advantage Solutions earnings missed by $0.21, revenue topped estimates
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Advantage Solutions Q2 2025 slides: segment recovery offsets branded services weakness
- Advantage Solutions reports Q2 revenue of $873.7 million, beating estimates
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Interparfums (IPAR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Advantage Solutions announces executive transition
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Advantage Solutions outlook revised to negative at S&P, debt rating downgraded
- Advantage Solutions reports annual meeting results
- Advantage Solutions supports St. Louis in wake of tornado devastation
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- Block, Atlassian, Apple, Roku, Amazon And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Advantage Solutions (NASDAQ:ADV)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
Дневной диапазон
1.78 1.95
Годовой диапазон
1.04 4.05
- Предыдущее закрытие
- 1.96
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Low
- 1.78
- High
- 1.95
- Объем
- 1.107 K
- Дневное изменение
- -4.08%
- Месячное изменение
- 6.21%
- 6-месячное изменение
- 25.33%
- Годовое изменение
- -44.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.