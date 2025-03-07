Währungen / ADV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ADV: Advantage Solutions Inc - Class A
1.88 USD 0.01 (0.53%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADV hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.88 bis zu einem Hoch von 1.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Advantage Solutions Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADV News
- Advantage Solutions at Canaccord Genuity: Strategic Transformation in Focus
- Advantage Solutions names Hershey veteran as branded services COO
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Advantage Solutions earnings missed by $0.21, revenue topped estimates
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Advantage Solutions Q2 2025 slides: segment recovery offsets branded services weakness
- Advantage Solutions reports Q2 revenue of $873.7 million, beating estimates
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Interparfums (IPAR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Advantage Solutions announces executive transition
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Advantage Solutions outlook revised to negative at S&P, debt rating downgraded
- Advantage Solutions reports annual meeting results
- Advantage Solutions supports St. Louis in wake of tornado devastation
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- Block, Atlassian, Apple, Roku, Amazon And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Advantage Solutions (NASDAQ:ADV)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
Tagesspanne
1.88 1.88
Jahresspanne
1.04 4.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.89
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Tief
- 1.88
- Hoch
- 1.88
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 6.21%
- 6-Monatsänderung
- 25.33%
- Jahresänderung
- -44.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K