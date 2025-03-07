시세섹션
통화 / ADV
ADV: Advantage Solutions Inc - Class A

1.77 USD 0.12 (6.35%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ADV 환율이 오늘 -6.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.75이고 고가는 1.89이었습니다.

Advantage Solutions Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
1.75 1.89
년간 변동
1.04 4.05
이전 종가
1.89
시가
1.88
Bid
1.77
Ask
2.07
저가
1.75
고가
1.89
볼륨
1.840 K
일일 변동
-6.35%
월 변동
0.00%
6개월 변동
18.00%
년간 변동율
-47.94%
20 9월, 토요일