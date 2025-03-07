통화 / ADV
ADV: Advantage Solutions Inc - Class A
1.77 USD 0.12 (6.35%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADV 환율이 오늘 -6.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.75이고 고가는 1.89이었습니다.
Advantage Solutions Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ADV News
일일 변동 비율
1.75 1.89
년간 변동
1.04 4.05
- 이전 종가
- 1.89
- 시가
- 1.88
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- 저가
- 1.75
- 고가
- 1.89
- 볼륨
- 1.840 K
- 일일 변동
- -6.35%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 18.00%
- 년간 변동율
- -47.94%
20 9월, 토요일