Devises / ADV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ADV: Advantage Solutions Inc - Class A
1.77 USD 0.12 (6.35%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADV a changé de -6.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.89.
Suivez la dynamique Advantage Solutions Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADV Nouvelles
- Advantage Solutions at Canaccord Genuity: Strategic Transformation in Focus
- Advantage Solutions names Hershey veteran as branded services COO
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Advantage Solutions earnings missed by $0.21, revenue topped estimates
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Advantage Solutions Q2 2025 slides: segment recovery offsets branded services weakness
- Advantage Solutions reports Q2 revenue of $873.7 million, beating estimates
- Traeger (COOK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Interparfums (IPAR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Advantage Solutions announces executive transition
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Advantage Solutions outlook revised to negative at S&P, debt rating downgraded
- Advantage Solutions reports annual meeting results
- Advantage Solutions supports St. Louis in wake of tornado devastation
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- Block, Atlassian, Apple, Roku, Amazon And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Advantage Solutions (NASDAQ:ADV)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
Range quotidien
1.75 1.89
Range Annuel
1.04 4.05
- Clôture Précédente
- 1.89
- Ouverture
- 1.88
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Plus Bas
- 1.75
- Plus Haut
- 1.89
- Volume
- 1.840 K
- Changement quotidien
- -6.35%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 18.00%
- Changement Annuel
- -47.94%
20 septembre, samedi