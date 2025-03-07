通貨 / ACXP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ACXP: Acurx Pharmaceuticals Inc
4.34 USD 0.18 (4.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACXPの今日の為替レートは、4.33%変化しました。日中、通貨は1あたり4.10の安値と5.35の高値で取引されました。
Acurx Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACXP News
- Acurx pharmaceuticals regains compliance with Nasdaq listing rules
- Acurx Pharmaceuticals stock price target raised to $31 from $8 at H.C. Wainwright
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Acurx Pharmaceuticals shareholders approve board proposals at annual meeting
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. Announces Exercise of Warrants for $2.67 Million Gross Proceeds
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Acurx Pharmaceuticals Shares Are Up Today: What's Going On? - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Crude Oil Rises Sharply; Jabil Earnings Top Views - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- US Stocks Lower; Retail Sales Decline In May - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Acurx Announces Publication in Lancet Microbe of Phase 2b Clinical Trial Data for Ibezapolstat in CDI
- New to The Street’s Documentary Specials Break Records: IMG Academy Surpasses 126,000 Views in Just 12 Days
- Acurx Pharmaceuticals Announces Presentation of Results from Leiden University Medical Center Public-Private Partnership for Its DNA pol IIIC Inhibitors at the Federation of American Societies for Ex
- H.C. Wainwright sets $8 target for Acurx Pharmaceuticals stock
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 250 Points; Genesco Shares Plunge After Q4 Results - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Why Acurx Pharmaceuticals (ACXP) Shares Are Down 30% - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
1日のレンジ
4.10 5.35
1年のレンジ
0.29 7.15
- 以前の終値
- 4.16
- 始値
- 4.12
- 買値
- 4.34
- 買値
- 4.64
- 安値
- 4.10
- 高値
- 5.35
- 出来高
- 793
- 1日の変化
- 4.33%
- 1ヶ月の変化
- -6.06%
- 6ヶ月の変化
- 1012.82%
- 1年の変化
- 127.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K