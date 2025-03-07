货币 / ACXP
ACXP: Acurx Pharmaceuticals Inc
4.26 USD 0.03 (0.71%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACXP汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点4.16和高点4.26进行交易。
关注Acurx Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACXP新闻
- Acurx pharmaceuticals regains compliance with Nasdaq listing rules
- Acurx Pharmaceuticals stock price target raised to $31 from $8 at H.C. Wainwright
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Acurx Pharmaceuticals shareholders approve board proposals at annual meeting
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. Announces Exercise of Warrants for $2.67 Million Gross Proceeds
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Acurx Pharmaceuticals Shares Are Up Today: What's Going On? - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Crude Oil Rises Sharply; Jabil Earnings Top Views - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- US Stocks Lower; Retail Sales Decline In May - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Acurx Announces Publication in Lancet Microbe of Phase 2b Clinical Trial Data for Ibezapolstat in CDI
- New to The Street’s Documentary Specials Break Records: IMG Academy Surpasses 126,000 Views in Just 12 Days
- Acurx Pharmaceuticals Announces Presentation of Results from Leiden University Medical Center Public-Private Partnership for Its DNA pol IIIC Inhibitors at the Federation of American Societies for Ex
- H.C. Wainwright sets $8 target for Acurx Pharmaceuticals stock
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 250 Points; Genesco Shares Plunge After Q4 Results - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Why Acurx Pharmaceuticals (ACXP) Shares Are Down 30% - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
日范围
4.16 4.26
年范围
0.29 7.15
- 前一天收盘价
- 4.23
- 开盘价
- 4.16
- 卖价
- 4.26
- 买价
- 4.56
- 最低价
- 4.16
- 最高价
- 4.26
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -7.79%
- 6个月变化
- 992.31%
- 年变化
- 123.04%
