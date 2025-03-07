Währungen / ACXP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACXP: Acurx Pharmaceuticals Inc
4.25 USD 0.09 (2.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACXP hat sich für heute um -2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.13 bis zu einem Hoch von 4.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acurx Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACXP News
- Acurx pharmaceuticals regains compliance with Nasdaq listing rules
- Acurx Pharmaceuticals stock price target raised to $31 from $8 at H.C. Wainwright
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Acurx Pharmaceuticals shareholders approve board proposals at annual meeting
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. Announces Exercise of Warrants for $2.67 Million Gross Proceeds
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Acurx Pharmaceuticals Shares Are Up Today: What's Going On? - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Crude Oil Rises Sharply; Jabil Earnings Top Views - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- US Stocks Lower; Retail Sales Decline In May - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Acurx Announces Publication in Lancet Microbe of Phase 2b Clinical Trial Data for Ibezapolstat in CDI
- New to The Street’s Documentary Specials Break Records: IMG Academy Surpasses 126,000 Views in Just 12 Days
- Acurx Pharmaceuticals Announces Presentation of Results from Leiden University Medical Center Public-Private Partnership for Its DNA pol IIIC Inhibitors at the Federation of American Societies for Ex
- H.C. Wainwright sets $8 target for Acurx Pharmaceuticals stock
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 250 Points; Genesco Shares Plunge After Q4 Results - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Why Acurx Pharmaceuticals (ACXP) Shares Are Down 30% - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Tagesspanne
4.13 4.81
Jahresspanne
0.29 7.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.34
- Eröffnung
- 4.45
- Bid
- 4.25
- Ask
- 4.55
- Tief
- 4.13
- Hoch
- 4.81
- Volumen
- 443
- Tagesänderung
- -2.07%
- Monatsänderung
- -8.01%
- 6-Monatsänderung
- 989.74%
- Jahresänderung
- 122.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K