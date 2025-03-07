Валюты / ACXP
ACXP: Acurx Pharmaceuticals Inc
4.23 USD 0.06 (1.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACXP за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.13, а максимальная — 4.29.
Следите за динамикой Acurx Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACXP
- Acurx pharmaceuticals regains compliance with Nasdaq listing rules
- Acurx Pharmaceuticals stock price target raised to $31 from $8 at H.C. Wainwright
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Acurx Pharmaceuticals shareholders approve board proposals at annual meeting
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. Announces Exercise of Warrants for $2.67 Million Gross Proceeds
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Acurx Pharmaceuticals Shares Are Up Today: What's Going On? - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Crude Oil Rises Sharply; Jabil Earnings Top Views - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- US Stocks Lower; Retail Sales Decline In May - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Acurx Announces Publication in Lancet Microbe of Phase 2b Clinical Trial Data for Ibezapolstat in CDI
- New to The Street’s Documentary Specials Break Records: IMG Academy Surpasses 126,000 Views in Just 12 Days
- Acurx Pharmaceuticals Announces Presentation of Results from Leiden University Medical Center Public-Private Partnership for Its DNA pol IIIC Inhibitors at the Federation of American Societies for Ex
- H.C. Wainwright sets $8 target for Acurx Pharmaceuticals stock
- Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 250 Points; Genesco Shares Plunge After Q4 Results - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Why Acurx Pharmaceuticals (ACXP) Shares Are Down 30% - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Дневной диапазон
4.13 4.29
Годовой диапазон
0.29 7.15
- Предыдущее закрытие
- 4.17
- Open
- 4.13
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- Low
- 4.13
- High
- 4.29
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- -8.44%
- 6-месячное изменение
- 984.62%
- Годовое изменение
- 121.47%
