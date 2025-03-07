Valute / ACXP
ACXP: Acurx Pharmaceuticals Inc
4.10 USD 0.24 (5.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACXP ha avuto una variazione del -5.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.10 e ad un massimo di 4.81.
Segui le dinamiche di Acurx Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.10 4.81
Intervallo Annuale
0.29 7.15
- Chiusura Precedente
- 4.34
- Apertura
- 4.45
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Minimo
- 4.10
- Massimo
- 4.81
- Volume
- 507
- Variazione giornaliera
- -5.53%
- Variazione Mensile
- -11.26%
- Variazione Semestrale
- 951.28%
- Variazione Annuale
- 114.66%
21 settembre, domenica