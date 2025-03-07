QuotazioniSezioni
Valute / ACXP
Tornare a Azioni

ACXP: Acurx Pharmaceuticals Inc

4.10 USD 0.24 (5.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACXP ha avuto una variazione del -5.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.10 e ad un massimo di 4.81.

Segui le dinamiche di Acurx Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACXP News

Intervallo Giornaliero
4.10 4.81
Intervallo Annuale
0.29 7.15
Chiusura Precedente
4.34
Apertura
4.45
Bid
4.10
Ask
4.40
Minimo
4.10
Massimo
4.81
Volume
507
Variazione giornaliera
-5.53%
Variazione Mensile
-11.26%
Variazione Semestrale
951.28%
Variazione Annuale
114.66%
21 settembre, domenica