記事"キャンバスクラスの学習。アンチエイリアスと影"についてのディスカッション - ページ 2 12 新しいコメント Vitaliy Kostrubko 2025.11.18 11:36 #11 私の質問に近いですね）、これはテキストのストロークで機能するのでしょうか？ これが私の例です： (このマークアップはCanvasで行われます) 全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置する場合は、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、、オブジェクトを作成するとき - ラップトップができ、ハングアップ....私はターミナルを再起動しなければならなかった....とkanvas上 - ラップトップは静かですが、そのようなテキストの複数行のラベルを作成する時間= 5分！！！ ...コードを最適化したところ、kanvas 上では 101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログが作成されるようになった。 これはまだ非常に長い！ もっと速いテキストストロークを作成する方法やメソッドはありますか？ ...この問題に関する専門家の意見に興味があります！ ありがとうございました！ Alain Verleyen 2025.11.18 16:08 #12 Vitaliy Kostrubko #:そうそう、これが僕の質問に近いんだけど） これはテキスト・ストロークで機能するんだろうか？これが私の例です：(このマークアップはCanvasで行われます)全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置し、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、 、OBJECTSを作成する場合 - ラップトップができ、ハングアップ....私は、ターミナルを再起動しなければならなかった......とkanvas上 - ラップトップは静かですが、そのようなテキストの複数行のラベルを作成する時間= 5分!!!!...コードを最適化したところ、kanvas では 101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログを作成できるようになった。これはまだ非常に長い！もっと速いテキスト・ストロークを作成する方法やメソッドはありますか？...この問題に関する専門家の意見に興味がある！ありがとうございました！ あなたの問題を再現するコードを提供できますか？ Arch 2025.11.19 10:40 #13 Vitaliy Kostrubko #:そうそう、僕の疑問にも近いんだけど）、テキストストロークでも使えるのかな？これが私の例です：(このマークアップはCanvasで行われます)全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置し、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、、その後、オブジェクトを作成する場合 - ラップトップができ、ハングアップすることです....私はターミナルを再起動しなければならなかった....とkanvasで - ラップトップは静かですが、そのようなテキスト複数行ラベルを作成する時間= 5分！！！...コードを最適化したところ、kanvas 上では、101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログが作成されるようになった。それでもまだ長い！もっと速いテキスト・ストロークを作成する方法やメソッドはありますか？...この問題に関する専門家の意見に興味がある！ありがとうございました！ メインシャブの下に同じですが、太字フォントまたはシフトを使用すると、オプションではありませんか？ 通常のボリューメトリック文字が得られ、影も行うことができ、エッジでぼかしのためにピクセルをつぶすだけです。
私の質問に近いですね）
、これはテキストのストロークで機能するのでしょうか？
これが私の例です：
(このマークアップはCanvasで行われます)
全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置する場合は、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、
、オブジェクトを作成するとき - ラップトップができ、ハングアップ....私はターミナルを再起動しなければならなかった....とkanvas上 - ラップトップは静かですが、そのようなテキストの複数行のラベルを作成する時間= 5分！！！
...コードを最適化したところ、kanvas 上では 101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログが作成されるようになった。
これはまだ非常に長い！
もっと速いテキストストロークを作成する方法やメソッドはありますか？
...この問題に関する専門家の意見に興味があります！
ありがとうございました！
