記事"キャンバスクラスの学習。アンチエイリアスと影"についてのディスカッション - ページ 2

新しいコメント
 

私の質問に近いですね）
、これはテキストのストロークで機能するのでしょうか？

これが私の例です：

(このマークアップはCanvasで行われます)

全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置する場合は、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、
、オブジェクトを作成するとき - ラップトップができ、ハングアップ....私はターミナルを再起動しなければならなかった....とkanvas上 - ラップトップは静かですが、そのようなテキストの複数行のラベルを作成する時間= 5分！！！

...コードを最適化したところ、kanvas 上では 101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログが作成されるようになった。

これはまだ非常に長い！

もっと速いテキストストロークを作成する方法やメソッドはありますか？

...この問題に関する専門家の意見に興味があります！

ありがとうございました！

 
Vitaliy Kostrubko #:

そうそう、これが僕の質問に近いんだけど）
これはテキスト・ストロークで機能するんだろうか？

これが私の例です：

(このマークアップはCanvasで行われます)

全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置し、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、
、OBJECTSを作成する場合 - ラップトップができ、ハングアップ....私は、ターミナルを再起動しなければならなかった......とkanvas上 - ラップトップは静かですが、そのようなテキストの複数行のラベルを作成する時間= 5分!!!!

...コードを最適化したところ、kanvas では 101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログを作成できるようになった。

これはまだ非常に長い！

もっと速いテキスト・ストロークを作成する方法やメソッドはありますか？

...この問題に関する専門家の意見に興味がある！

ありがとうございました！

あなたの問題を再現するコードを提供できますか？
 
Vitaliy Kostrubko #:

そうそう、僕の疑問にも近いんだけど）
、テキストストロークでも使えるのかな？

これが私の例です：

(このマークアップはCanvasで行われます)

全体のポイントは、あなたがテキストのN個のコピーを作成し、メインテキストの周りに "円形に "それを配置し、大きなフォントサイズ（50ポイント以上...と私は^ 150ポイントを持っている）と複数行の碑文、5〜7行（画面上のログ）、
、その後、オブジェクトを作成する場合 - ラップトップができ、ハングアップすることです....私はターミナルを再起動しなければならなかった....とkanvasで - ラップトップは静かですが、そのようなテキスト複数行ラベルを作成する時間= 5分！！！

...コードを最適化したところ、kanvas 上では、101 秒（1 分より少し長い）で 7 行のログが作成されるようになった。

それでもまだ長い！

もっと速いテキスト・ストロークを作成する方法やメソッドはありますか？

...この問題に関する専門家の意見に興味がある！

ありがとうございました！

メインシャブの下に同じですが、太字フォントまたはシフトを使用すると、オプションではありませんか？ 通常のボリューメトリック文字が得られ、影も行うことができ、エッジでぼかしのためにピクセルをつぶすだけです。
12
新しいコメント