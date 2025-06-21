インディケータ: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

新しいコメント
 

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:

このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。

Stochastic_Cross_Alert

作者: Nikolay Kositsin

 

ご苦労様でした！長い間、MT5でストキャスティクスのシグナルインジケーターを探していました！

本当にありがとうございました！:)

 

価格バーからのインジケータの矢印のインデントのサイズを変更する方法を教えてください。

矢印がローソク足に近すぎます：

 
10937:

価格バーからのインジケータの矢印のインデントのサイズを変更する方法を教えてください。

矢印がローソク足に近すぎます：

行に：

 Range=AvgRange/10;

10を縮小します！例えば

 Range=AvgRange/3;
 
GODZILLA:

一列に：

10 から減らす！例えば

ありがとうございました
 
こんにちは。スマートフォンへのプッシュ通知 機能を追加することは可能ですか？
 

なぜかOKボタンがありません チャート上にインジケーターを インストールするにはどうすればよいですか？

ストッチ

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
  • www.mql5.com
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом. Индикатор и график должны быть построены на одинаковых символе и таймфрейме...
 
新しいコメント