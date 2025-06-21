インディケータ: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
ご苦労様でした！長い間、MT5でストキャスティクスのシグナルインジケーターを探していました！
本当にありがとうございました！:)
価格バーからのインジケータの矢印のインデントのサイズを変更する方法を教えてください。
矢印がローソク足に近すぎます：
10937:
行に：
Range=AvgRange/10;
10を縮小します！例えば
Range=AvgRange/3;
GODZILLA:ありがとうございました
なぜかOKボタンがありません 。チャート上にインジケーターを インストールするにはどうすればよいですか？
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:
このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。
作者: Nikolay Kositsin