記事"マーケット理論"についてのディスカッション - ページ 3

Aleksey Nikolayev 2018.09.09 09:47 #21

MihailGradov 2018.09.09 11:38 #22

Dmitriy Skub 2018.09.09 14:12 #23

MihailGradov:

くだらない話などしていない。CMEはどうですか？それともまだ机上の空論ですか？

Oleg Papkov 2018.09.09 14:56 #24

外国為替市場のマクロ・レベルには、国家とその通貨の市場がある。ある国家の通貨は、その国家の「株式」として、また純粋に商業的な目的のために、他の市場の交換単位および管理単位として見ることができる。投機的な価格目標はこのレベルでは弱く、政治や経済、ニュース、ファンダメンタルズ的な要素が強い。商品の取引履歴に基づく市場のこの部分の予測可能性は非常に低い。この構成要素は個別的で、その時点の市場の状態や、前史における取引イベントの展開に関係なく、価格目標を持っています。テクニカル分析によってファンダメンタルズ要素の目標株価を予測することは、インサイダー情報を持っていない限り不可能です。マクロレベルからミクロレベルに深化するにつれ、特殊な要素が増え、トレーダーの環境は変化し、商品は同じでも目標価格は異なる。取引セッションには技術的な区分がある。外国為替市場は、大小の交換業者の市場である。銀行のレベル。銀行のロット（金額）。上のマクロレベルが気候を設定し、価格目標の1つのセットがありますが、下のレベル - マーケットメーカーは、天候を作る。為替という技術的な問題を解決するだけでなく、投機的な問題もこのレベルで解決される。マーケットメーカーは、顧客のために流動性を提供します。クライアントは、彼らのレベルからだけでなく、より小さなものからすることができます。特に証券会社である。ここでは、長期と短期の価格目標が異なる。このレベルの参加者は、上位のマクロ・レベルの価格目標についてのみ推測することができる。このレベルの参加者は、活動のために使用される流動性の量という点で、多様性と十分な多様性のために、彼らのレベルの期間の価格目標だけでなく、。合理的な価格目標には多様性があり、それを設定するすべての人が達成しようとしている。別のレイヤーはブローカーであり、投機的な方法で稼ぐことを目的とするトレーダーのための流動性プロバイダーである。市場が上昇トレンドにあり、トレーダーが買えば、誰かが売る。レートの上昇で彼に売った人は、市場に逆らい、上昇トレンドがますます損をするようになる。多額の資金を持つトレーダーは、自分の利益のために市場を形成し始め、上位のマクロレベルの法則とはまったく異なる独自の活動法則を持つ、局所的な、より低い、より深い、短期的なレベルの価格目標を設定し、達成する。 組織化された集団によって価格形成に影響を与えることができるトレーダーのレベルもあります。ロンドン・セッションは、オープニングの時点から、ターゲットとする価格を大幅に調整する。実際、アメリカのセッションもそうである。値動きの形成に大きなロットの影響を与える方法は、大きな、巨大なロットでの取引、または重要なロット、いわゆる案山子または招待でフェンシング保留中の注文の 助けを借りてお金を約束する、のいずれかを使用し、希望の方向にロットの "臨界量 "を成長させるか、しないかのいずれかの種を作成します。クリティカルマスが集まった場合、雪崩が形成され、インパルスは、到達すべき価格目標の近くで巧みに停止されます。大きなロットによる動きの形成は、常にスプレッドの近くで行われます。ローカルレベルのマーケットメーカーの目標、トレーダーのストップと注文。彼らは他のものを見ていません。彼らはTRに興味がない。

Roman Shiredchenko 2025.09.23 15:44 #25
この記事で説明されているアプローチは、大きな時間間隔と大きな価格変動に対してのみ有効だと私には思える。私たち小口トレーダーが 関心のあるスケールの価格水準を決定する役には立たないだろう。
理論から実践へ」のスレッドでも状況は多少似ていた。分析は価格系列の膨大なサンプルに基づいており、取引の結果ははるかに小さなサンプルに依存していた。価格の異常値は分析からは外れるが、実際の取引結果には強く影響することが判明した。
A.G.シュルギンのマニュアル『為替レートと国際金融』から抜粋しよう：
周知のように、外国為替を考察するには2つのアプローチがある（原理的には、どちらのアプローチも互いに矛盾するものではない。）
1.商品としての通貨外貨を商品として考えるなら、需給曲線の弾力性によってこの商品の需給を分析する必要がある。かつて、国家間の資本移動が事実上不可能であり、外貨を売買する主な理由が輸出入業務であった時代には、このような通貨の考え方が一般的であった。このアプローチの主な考え方については、「購買力平価」というトピックで学ぶ。
2.資産としての通貨外貨を金融資産として考えた場合、金融資産の需給弾力性は非常に不安定であるため、弾力性アプローチは適用できない。 資産としての通貨を分析するためには、リターン分析とリスク分析のツールを使わなければならない。現代の研究によれば、資本移動が激しく、変動相場制を採用している国（事実上、欧米や近い将来ロシアになるであろう先進国のすべて）では、外国為替相場のボラティリティは、主要な金融市場商品（株式や債券）のボラティリティに近い。外国の金融資産を購入するために外貨を売買する量は、輸出入業務の量をはるかに上回る。このような考え方を踏まえて、為替レート理論の説明を始める。
私はCMEの「Quickstrike」アプリケーションで「建玉」を読むのが好きで、ディーラーにとって最適な有利な価格を計算しています。「小口投機家」と「大口投機家」の契約があり、ディーラーは常に小口投機家のプット契約とコール契約の間の最適な価格を探しています、ディーラーは、小口投機家のプット契約とコール契約の間の最適価格を常に探している、そのフォワード価格とプレミアムを計算するとき、そして大投機家の契約が現れるとき、いわゆる支持線と抵抗線が形成される。支持線とは、小投機家を「マネーに」押し込まないことを意味し、抵抗線とは、大投機家の契約が価格を上昇させないことを意味する。それとも、間違った森をさまよっているのでしょうか？
ユセフ - こんにちは！入札はどうですか？結果は?
生きてるか？市場にいるのか？
コースを受講する
時々、あなたが書いているのではないと思えることがある......)
こんな「くだらない」エントリーで...。)
テーマをダウンロード
フォーラム上のすべての無駄なスレッドを持ち出す...
あなたは何もすることがない、余分な時間と注意の欠如の多くを持っている？結婚し、あなたは注意と余分な時間を奪われることはありません。
