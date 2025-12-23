記事"「マーケット」で効果的にプロダクトプレゼンテーションをするためのアドバイス"についてのディスカッション - ページ 11 1...4567891011 新しいコメント Ivan Titov 2022.11.23 08:46 #101 MT4用とMT5用の2つの製品を 同じ名前で発行できるようにしてください。これらは異なるセクションにあり、ファイルの拡張子（.ex4、.ex5）で一意に決まります。また、"MT4"、"for MT5"、"V5"...のような名前の情報ゴミは邪魔になるだけです。 Aleh Sasonka 2025.12.23 16:39 #102 Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей. この記事は時代遅れで誤解を招くと思う。商品カードにはすでに異なる情報が記載されています。また、スクリーンショットのサイズが不適切なため、製品の評価が下がっていると思わ れます😒。 1...4567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
