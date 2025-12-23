記事"「マーケット」で効果的にプロダクトプレゼンテーションをするためのアドバイス"についてのディスカッション - ページ 11

MT4用とMT5用の2つの製品を 同じ名前で発行できるようにしてください。これらは異なるセクションにあり、ファイルの拡張子（.ex4、.ex5）で一意に決まります。また、"MT4"、"for MT5"、"V5"...のような名前の情報ゴミは邪魔になるだけです。
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

この記事は時代遅れで誤解を招くと思う。商品カードにはすでに異なる情報が記載されています。また、スクリーンショットのサイズが不適切なため、製品の評価が下がっていると思わ れます😒。


