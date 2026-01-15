ライブラリ: マルチテスター - ページ 55 1...4849505152535455 新しいコメント Stanislav Korotky 2026.01.14 18:47 #541 fxsaber #: GetPixelは異なるGカラーを返すようだ。 だからそれは違う。アルファ成分としての0xD0は、背景色に緑を加える（混ぜる）と思っていた。 Alain Verleyen 2026.01.14 21:59 #542 Vladislav Boyko #: テストコメント1 😁 テスト迷惑 hini 2026.01.15 01:28 #543 fxsaber #: GetPixelは異なるGカラーを返すようです。 上記のスクリプトはあなたのコンピュータでは動作しませんか？2台のコンピュータで確認しましたが、すべて問題なく動作しました。 hini 2026.01.15 03:07 #544 試験官へのパスを指定する場合、試験官名を指定すべきではないでしょうか？今はTesterSymbolNameが表示されています。 fxsaber 2026.01.15 07:40 #545 hini #:上記のスクリプトはあなたのコンピューターで動作しませんか？2台のコンピューターで確認しましたが、すべて問題なく動作しています。 この色は何ですか？ 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。 ライブラリ: MultiTester hini, 2026.01.14 13:10 // Check for: ライトテーマの緑 (156, 204, 101)hover:140, 188, 85 bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85'); // チェック対象：ダークテーマの緑 (96, 96, 0)hover:80, 80, 0 bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0'); // Check for: ライトテーマの赤 (239, 154, 154)hover:223, 138, 138 bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138'); // チェック対象：ダークテーマの赤 (112, 14, 19)hover:128, 30, 35 bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35'); fxsaber 2026.01.15 07:41 #546 hini #:試験官へのパスを指定する場合、試験官名を指定すべきではないでしょうか？今はTesterSymbolNameが表示されています。TesterSymbolNameはTesterで選択されているシンボルです。 hini 2026.01.15 07:49 #547 fxsaber #: その色は何ですか？ マウスカーソルがボタンに重なると、その背景色が少し暗くなります。 MultiTesterの実行中にマウスカーソルがボタンの上に正確に来ることはまずないので、この色は無視してかまいません。 hini 2026.01.15 07:57 #548 fxsaber #: TesterSymbolName - Testerで選択されているシンボル。 ああ、間違えた。コードを見て混乱してTesterExpertNameと間違えてしまいました。 fxsaber 2026.01.15 08:25 #549 hini #:マウスカーソルがボタンに重なると、背景色が少し暗くなる。 MultiTesterの実行時にマウスカーソルがボタン上にある可能性は低いので、この色は無視して構いません。 ありがとうございます。 hini 2026.01.15 08:58 #550 fxsaber #: ありがとう。 👍 1...4849505152535455 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
GetPixelは異なるGカラーを返すようだ。
テストコメント1
😁
テスト迷惑
GetPixelは異なるGカラーを返すようです。
上記のスクリプトはあなたのコンピュータでは動作しませんか？2台のコンピュータで確認しましたが、すべて問題なく動作しました。
試験官へのパスを指定する場合、試験官名を指定すべきではないでしょうか？今はTesterSymbolNameが表示されています。
上記のスクリプトはあなたのコンピューターで動作しませんか？2台のコンピューターで確認しましたが、すべて問題なく動作しています。
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。
ライブラリ: MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
試験官へのパスを指定する場合、試験官名を指定すべきではないでしょうか？今はTesterSymbolNameが表示されています。
その色は何ですか？
マウスカーソルがボタンに重なると、その背景色が少し暗くなります。
MultiTesterの実行中にマウスカーソルがボタンの上に正確に来ることはまずないので、この色は無視してかまいません。
TesterSymbolName - Testerで選択されているシンボル。
マウスカーソルがボタンに重なると、背景色が少し暗くなる。
MultiTesterの実行時にマウスカーソルがボタン上にある可能性は低いので、この色は無視して構いません。
ありがとう。