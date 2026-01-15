ライブラリ: マルチテスター - ページ 55

新しいコメント
 
fxsaber #:
GetPixelは異なるGカラーを返すようだ。
だからそれは違う。アルファ成分としての0xD0は、背景色に緑を加える（混ぜる）と思っていた。
 
Vladislav Boyko #:
テストコメント1

😁

テスト迷惑

 
fxsaber #:
GetPixelは異なるGカラーを返すようです。

上記のスクリプトはあなたのコンピュータでは動作しませんか？2台のコンピュータで確認しましたが、すべて問題なく動作しました。


 

試験官へのパスを指定する場合、試験官名を指定すべきではないでしょうか？今はTesterSymbolNameが表示されています。


 
hini #:

上記のスクリプトはあなたのコンピューターで動作しませんか？2台のコンピューターで確認しましたが、すべて問題なく動作しています。

この色は何ですか？

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

ライブラリ: MultiTester

hini, 2026.01.14 13:10

  // Check for: ライトテーマの緑 (156, 204, 101)hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // チェック対象：ダークテーマの緑 (96, 96, 0)hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Check for: ライトテーマの赤 (239, 154, 154)hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // チェック対象：ダークテーマの赤 (112, 14, 19)hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

試験官へのパスを指定する場合、試験官名を指定すべきではないでしょうか？今はTesterSymbolNameが表示されています。

TesterSymbolNameはTesterで選択されているシンボルです。
 
fxsaber #:
その色は何ですか？

マウスカーソルがボタンに重なると、その背景色が少し暗くなります。

MultiTesterの実行中にマウスカーソルがボタンの上に正確に来ることはまずないので、この色は無視してかまいません。

 
fxsaber #:
TesterSymbolName - Testerで選択されているシンボル。
ああ、間違えた。コードを見て混乱してTesterExpertNameと間違えてしまいました。
 
hini #:

マウスカーソルがボタンに重なると、背景色が少し暗くなる。

MultiTesterの実行時にマウスカーソルがボタン上にある可能性は低いので、この色は無視して構いません。

ありがとうございます。
 
fxsaber #:
ありがとう。
👍
1...4849505152535455
新しいコメント