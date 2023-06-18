エラー、バグ、質問 - ページ 464

またもや問題・バグが続出。

1. チャート上のオブジェクトの選択・解除が非常にやりにくい（いつからか知らないが）。マウスを正確にオブジェクトに向けると、ツールチップが表示されますが、クリックしても選択範囲が変わりません。

2.ソースに同じdiffeinが2回発生した場合、再定義についての警告、そしてそれは正常ですが、同時に - 注意 - 定義がリセットされ、テキストの下に、すなわち、シンボルが未定義であるというエラーがある（それは間違っている）。片方の定義を削除すると、警告とエラーの両方が消えます。

3.ビジュアルテストウインドウには、メインウインドウと同じツールバーがすべてあるのでしょうか？定規がないと非常に不便。

4.目視でテストしているEAにインジケータ付きのテンプレートがある場合に発生する不具合に遭遇したことがあります。位置は時間をずらして表示されます。スクリーンショットを添付します。


 
もうひとつの願い。これまで長い間、オプティマイザーには、最適化中に2D、3D、ラインチャートを切り替える機能がありませんでした。MT5の誕生以来、これらのメニューはザディーズ化されています。いつかは実現するのでしょうか？
 
marketeer:
もうひとつの願い。長い間、最適化の際に2D、3D、折れ線グラフを切り替えることができませんでした。MT5の誕生以来、これらのメニュー項目はロックされています。いつかは実現するのでしょうか？

これらのモードは、計算が完了してから切り替えることができます。

2Dや3Dの再レンダリングの機能はリソースが非常に高いので、取引戦略のパラメーターの最適化の際に実行するのは不合理です。

 
Renat:

これらのモードは、計算が完了した時点で切り替えることができます。

2D、3Dの再評価機能はリソースが高く、取引戦略のパラメータを最適化するための統計収集中に実行するのは不合理です。

私の記憶では、4はそれが可能です。なぜ、そちらでは許されて、こちらでは許されないのか？そして原則的に、これらの操作にかかるリソースのコストの高さは、私から見れば、便利な機能を「グレーにする」ためにそれでカバーするのではなく、治すべきバグだと思うのです。シェーディングスクエアにはどのようなスーパーリソースが必要なのでしょうか？プログラムのグラフィック出力も十分で、リソースの問題はどこにもありません。あなたには驚かされますよ、本当に。
 

テストの途中で実行タイプが instantからrequestに変わったのはどういうことなのか、教えてください。

履歴には、その時々のディーラーの作業モードのデータが残っているのでしょうか？それともエラーなのでしょうか？

ストラテジーテスターの設定 に、通貨ペアの項目があります。編集は可能ですが、必要な楽器を入力しようとすると、入力しても何も起こらず、タブーが既存の楽器をリセットしてしまいます。エクストラEURGBPをエントリーしようとする。Market Watchには入っているのですが、なぜかテスターの選択リストには入っていません。何が問題なのか？
 
MoneyJinn:

テストの途中で実行タイプが instantからrequestに変わったのはどういうことなのか、教えてください。

履歴には、その時々のディーラーの作業モードのデータが残っているのでしょうか？それともエラーなのでしょうか？

取引量による。10.0ロット以上（サーバー設定） - リクエストにより。
 
marketeer:
ストラテジーテスターの設定 に、通貨ペアの項目があります。フィールドは編集可能ですが、必要な楽器を入力しようとしてもうまくいきません。入力しても何も起こらず、集計はリセットされて古い楽器のままです。サービスデスクに問い合わせる、あるいはすでにそのようなタスクがあるのでは？

手紙を書くこれは明らかに機能ではありません。
 
uncleVic:
書いてみてください。これは明らかに機能ではありません。
すでに追加を行いました;-)。EURGBPにエントリーしようとしています。市場概要には載っているのですが、なぜかテスター選定リストには載っていないんです。何が問題なのか？
 
marketeer:
すでに追加を行いました;-)。EURGBPにエントリーしようとしています。市場概要には載っているのですが、なぜかテスターの選択リストには載っていないんです。何が問題なのか？
そして、そのことをSDに書き込んでください。テスターで概要の全てが選択できるわけではない」みたいな。
