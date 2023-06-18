エラー、バグ、質問 - ページ 464 1...457458459460461462463464465466467468469470471...3185 新しいコメント Stanislav Korotky 2011.07.21 22:36 #4631 またもや問題・バグが続出。1. チャート上のオブジェクトの選択・解除が非常にやりにくい（いつからか知らないが）。マウスを正確にオブジェクトに向けると、ツールチップが表示されますが、クリックしても選択範囲が変わりません。2.ソースに同じdiffeinが2回発生した場合、再定義についての警告、そしてそれは正常ですが、同時に - 注意 - 定義がリセットされ、テキストの下に、すなわち、シンボルが未定義であるというエラーがある（それは間違っている）。片方の定義を削除すると、警告とエラーの両方が消えます。3.ビジュアルテストウインドウには、メインウインドウと同じツールバーがすべてあるのでしょうか？定規がないと非常に不便。4.目視でテストしているEAにインジケータ付きのテンプレートがある場合に発生する不具合に遭遇したことがあります。位置は時間をずらして表示されます。スクリーンショットを添付します。 Stanislav Korotky 2011.07.21 23:10 #4632 もうひとつの願い。これまで長い間、オプティマイザーには、最適化中に2D、3D、ラインチャートを切り替える機能がありませんでした。MT5の誕生以来、これらのメニューはザディーズ化されています。いつかは実現するのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2011.07.21 23:48 #4633 marketeer: もうひとつの願い。長い間、最適化の際に2D、3D、折れ線グラフを切り替えることができませんでした。MT5の誕生以来、これらのメニュー項目はロックされています。いつかは実現するのでしょうか？これらのモードは、計算が完了してから切り替えることができます。2Dや3Dの再レンダリングの機能はリソースが非常に高いので、取引戦略のパラメーターの最適化の際に実行するのは不合理です。 Stanislav Korotky 2011.07.21 23:55 #4634 Renat:これらのモードは、計算が完了した時点で切り替えることができます。2D、3Dの再評価機能はリソースが高く、取引戦略のパラメータを最適化するための統計収集中に実行するのは不合理です。 私の記憶では、4はそれが可能です。なぜ、そちらでは許されて、こちらでは許されないのか？そして原則的に、これらの操作にかかるリソースのコストの高さは、私から見れば、便利な機能を「グレーにする」ためにそれでカバーするのではなく、治すべきバグだと思うのです。シェーディングスクエアにはどのようなスーパーリソースが必要なのでしょうか？プログラムのグラフィック出力も十分で、リソースの問題はどこにもありません。あなたには驚かされますよ、本当に。 Andrey Vasiliev 2011.07.22 00:31 #4635 テストの途中で実行タイプが instantからrequestに変わったのはどういうことなのか、教えてください。履歴には、その時々のディーラーの作業モードのデータが残っているのでしょうか？それともエラーなのでしょうか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Stanislav Korotky 2011.07.22 00:38 #4636 ストラテジーテスターの設定 に、通貨ペアの項目があります。編集は可能ですが、必要な楽器を入力しようとすると、入力しても何も起こらず、タブーが既存の楽器をリセットしてしまいます。エクストラEURGBPをエントリーしようとする。Market Watchには入っているのですが、なぜかテスターの選択リストには入っていません。何が問題なのか？ Victor Kirillin 2011.07.22 00:38 #4637 MoneyJinn:テストの途中で実行タイプが instantからrequestに変わったのはどういうことなのか、教えてください。履歴には、その時々のディーラーの作業モードのデータが残っているのでしょうか？それともエラーなのでしょうか？ 取引量による。10.0ロット以上（サーバー設定） - リクエストにより。 Victor Kirillin 2011.07.22 00:40 #4638 marketeer: ストラテジーテスターの設定 に、通貨ペアの項目があります。フィールドは編集可能ですが、必要な楽器を入力しようとしてもうまくいきません。入力しても何も起こらず、集計はリセットされて古い楽器のままです。サービスデスクに問い合わせる、あるいはすでにそのようなタスクがあるのでは？ 手紙を書くこれは明らかに機能ではありません。 Stanislav Korotky 2011.07.22 00:41 #4639 uncleVic: 書いてみてください。これは明らかに機能ではありません。 すでに追加を行いました;-)。EURGBPにエントリーしようとしています。市場概要には載っているのですが、なぜかテスター選定リストには載っていないんです。何が問題なのか？ Victor Kirillin 2011.07.22 00:44 #4640 marketeer: すでに追加を行いました;-)。EURGBPにエントリーしようとしています。市場概要には載っているのですが、なぜかテスターの選択リストには載っていないんです。何が問題なのか？ そして、そのことをSDに書き込んでください。テスターで概要の全てが選択できるわけではない」みたいな。 1...457458459460461462463464465466467468469470471...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
またもや問題・バグが続出。
1. チャート上のオブジェクトの選択・解除が非常にやりにくい（いつからか知らないが）。マウスを正確にオブジェクトに向けると、ツールチップが表示されますが、クリックしても選択範囲が変わりません。
2.ソースに同じdiffeinが2回発生した場合、再定義についての警告、そしてそれは正常ですが、同時に - 注意 - 定義がリセットされ、テキストの下に、すなわち、シンボルが未定義であるというエラーがある（それは間違っている）。片方の定義を削除すると、警告とエラーの両方が消えます。
3.ビジュアルテストウインドウには、メインウインドウと同じツールバーがすべてあるのでしょうか？定規がないと非常に不便。
4.目視でテストしているEAにインジケータ付きのテンプレートがある場合に発生する不具合に遭遇したことがあります。位置は時間をずらして表示されます。スクリーンショットを添付します。
もうひとつの願い。長い間、最適化の際に2D、3D、折れ線グラフを切り替えることができませんでした。MT5の誕生以来、これらのメニュー項目はロックされています。いつかは実現するのでしょうか？
2Dや3Dの再レンダリングの機能はリソースが非常に高いので、取引戦略のパラメーターの最適化の際に実行するのは不合理です。
テストの途中で実行タイプが instantからrequestに変わったのはどういうことなのか、教えてください。
履歴には、その時々のディーラーの作業モードのデータが残っているのでしょうか？それともエラーなのでしょうか？
ストラテジーテスターの設定 に、通貨ペアの項目があります。フィールドは編集可能ですが、必要な楽器を入力しようとしてもうまくいきません。入力しても何も起こらず、集計はリセットされて古い楽器のままです。サービスデスクに問い合わせる、あるいはすでにそのようなタスクがあるのでは？
書いてみてください。これは明らかに機能ではありません。
すでに追加を行いました;-)。EURGBPにエントリーしようとしています。市場概要には載っているのですが、なぜかテスターの選択リストには載っていないんです。何が問題なのか？