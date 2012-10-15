MetaEditor。問題点と解決策 - ページ 8 123456789101112 新しいコメント Sergey Gritsay 2011.03.27 13:55 #71 dpm: テスト中のEA、つまり注文を出すところなど、MT4で見るように、EAの作業がチャート上で見れないと不便なので、どこで見られるかアドバイスお願いします！。 いまのところ Yedelkin 2011.03.27 14:28 #72 sergey1294: пока нигде 付け加えると、キーワードは「今のところ」です。開発者は、これを順次行うことを約束していますし、その他にもさまざまなことを行っています。彼らには、やるべきことがたくさんあるのです。 Denis Kirichenko 2011.03.28 18:33 #73 検索 機能の置換 タブがやたらと必要...。SOS! Renat Fatkhullin 2011.03.28 18:41 #74 denkir: 検索 機能の「置換」 タブは非常に必要だと思うのですが...。SOS!Ctrl+Hのウィンドウがあり、検索と置換の両方が可能です。 Denis Kirichenko 2011.03.28 19:43 #75 Renat:また、Ctrl+Hもあり、こちらは検索と置換の両方が可能です。Grand merci!:-)) Denis Kirichenko 2011.03.30 10:18 #76 コンパイル後、「エラー」サブウィンドウに特に重要でない警告がポップアップすることがあります。ご存知のように、黄色い三角形で表示されているのがそれです。例えば、マークされた行に対して警告が出ないようにすることは可能でしょうか？そんなセリフがあったとします。a=func(b); すると、コンパイラは次のような警告を表示します：初期化されていない変数 'b' が使用されている可能性が あります。 表示されないようにして、この行をこのようにチェックしてほしい。 a=func(b); //#okそして、それは現れない... Renat Fatkhullin 2011.03.30 10:40 #77 denkir: 表示されないようにしたいので、この行にこのようなマークを付けます。 しかも表示されないし...。いいえ、そんなことはしません。逆に、コンパイラの警告の 範囲を広げることになります。 Denis Kirichenko 2011.03.30 17:00 #78 残念です...。エディターなら、もっと柔軟に対応できたと思うのですが...。ここで質問です。ウィンドウセパレーターを作る予定はありますか？これがないと、コードを扱うのに本当に不便です:-() Boris 2011.04.27 09:39 #79 現在のコードのコピーで新しいウィンドウを作成します。 この結果、2つのウィンドウは常に コードの同じセクションに配置 されます。現在のウィンドウでコードを移動しても、異なるウィンドウでコードの異なるセクションを見ることができるようにするにはどうしたらよいでしょうか？ Denis Kirichenko 2011.04.27 14:20 #80 denkir: ...ウィンドウセパレーターを作る予定はありますか？これがないと、コードを扱うのにとても不便です :-((誰も答えないの？:-(( 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
テスト中のEA、つまり注文を出すところなど、MT4で見るように、EAの作業がチャート上で見れないと不便なので、どこで見られるかアドバイスお願いします！。
sergey1294:
пока нигде
検索 機能の「置換」 タブは非常に必要だと思うのですが...。SOS!
Ctrl+Hのウィンドウがあり、検索と置換の両方が可能です。
また、Ctrl+Hもあり、こちらは検索と置換の両方が可能です。
Grand merci!:-))
コンパイル後、「エラー」サブウィンドウに特に重要でない警告がポップアップすることがあります。ご存知のように、黄色い三角形で表示されているのがそれです。例えば、マークされた行に対して警告が出ないようにすることは可能でしょうか？
そんなセリフがあったとします。
a=func(b);
すると、コンパイラは次のような警告を表示します：初期化されていない変数 'b' が使用されている可能性が あります。
表示されないようにして、この行をこのようにチェックしてほしい。
a=func(b); //#ok
そして、それは現れない...
表示されないようにしたいので、この行にこのようなマークを付けます。
しかも表示されないし...。
いいえ、そんなことはしません。
逆に、コンパイラの警告の 範囲を広げることになります。
残念です...。エディターなら、もっと柔軟に対応できたと思うのですが...。
ここで質問です。ウィンドウセパレーターを作る予定はありますか？これがないと、コードを扱うのに本当に不便です:-()
現在のコードのコピーで新しいウィンドウを作成します。
この結果、2つのウィンドウは常に コードの同じセクションに配置 されます。
現在のウィンドウでコードを移動しても、異なるウィンドウでコードの異なるセクションを見ることができるようにするにはどうしたらよいでしょうか？
...ウィンドウセパレーターを作る予定はありますか？これがないと、コードを扱うのにとても不便です :-((
誰も答えないの？:-((