dpm:
テスト中のEA、つまり注文を出すところなど、MT4で見るように、EAの作業がチャート上で見れないと不便なので、どこで見られるかアドバイスお願いします！。

sergey1294:
пока нигде

付け加えると、キーワードは「今のところ」です。開発者は、これを順次行うことを約束していますし、その他にもさまざまなことを行っています。彼らには、やるべきことがたくさんあるのです。
 
検索 機能の置換 タブがやたらと必要...。SOS!
 
denkir:

検索 機能の「置換」 タブは非常に必要だと思うのですが...。SOS!

Ctrl+Hのウィンドウがあり、検索と置換の両方が可能です。


 
Renat:

また、Ctrl+Hもあり、こちらは検索と置換の両方が可能です。

Grand merci!:-))

 

コンパイル後、「エラー」サブウィンドウに特に重要でない警告がポップアップすることがあります。ご存知のように、黄色い三角形で表示されているのがそれです。例えば、マークされた行に対して警告が出ないようにすることは可能でしょうか？

そんなセリフがあったとします。

a=func(b);

すると、コンパイラは次のような警告を表示します：初期化されていない変数 'b' が使用されている可能性が あります。


表示されないようにして、この行をこのようにチェックしてほしい。 

a=func(b); //#ok

そして、それは現れない...

 
denkir:

表示されないようにしたいので、この行にこのようなマークを付けます。

しかも表示されないし...。

いいえ、そんなことはしません。

逆に、コンパイラの警告の 範囲を広げることになります。

 

残念です...。エディターなら、もっと柔軟に対応できたと思うのですが...。

ここで質問です。ウィンドウセパレーターを作る予定はありますか？これがないと、コードを扱うのに本当に不便です:-()

 

現在のコードのコピーで新しいウィンドウを作成します。

この結果、2つのウィンドウは常に コードの同じセクションに配置 されます。

現在のウィンドウでコードを移動しても、異なるウィンドウでコードの異なるセクションを見ることができるようにするにはどうしたらよいでしょうか？

 
denkir:

...ウィンドウセパレーターを作る予定はありますか？これがないと、コードを扱うのにとても不便です :-((

誰も答えないの？:-((

