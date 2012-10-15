MetaEditor。問題点と解決策 - ページ 2 123456789...12 新しいコメント Mykola Demko 2010.07.01 01:26 #11 開発者の皆様、自動で閉じる括弧を（可能であれば）無効化する方法はありますか？と入力すると() {}と 表示される例安全なスタイルにするために多くの時間を費やした結果、閉じ括弧が反射的に配置されてしまうという問題があるんだ。私は、括弧をなくさないように、すぐに括弧を開いて閉じ、ブロックの中に必要な情報を入力する、という反射神経を身につけました。4では問題ないが、5では常にこのようなエラー（）{}）を 登ります。 自分でカッコを閉じると、MEも手伝ってくれるので、結果的にカッコが1つ不要になるんです。また、ここでは常に登るというのはこのような誤りです（）； これも一般的には、その反射運動は（）； であるべきです。 私は長い間そう働いて、むしろ流暢に印刷するので、自分では何もできません。 その結果、行末には通常のコードではなく、余分な括弧がたくさんついたゴミのようなものが表示されます。とても迷惑な話です。これはまさに、地獄への道は善意で舗装されている場合です。対処方法をアドバイスしてください。 Dimitar Manov 2010.07.01 01:48 #12 Urain: 開発者の皆様へ どのようにすれば（可能であれば）自動記述の閉じ括弧を 無効にすることができるでしょうか？と入力すると() {}と 表示される例ツール - オプション - 挿入()と閉じる }.] ) ' " Rashid Umarov 2010.07.01 08:10 #13 本当に、何も役に立たなければ、ヘルプを読んでください。 Mykola Demko 2010.07.01 15:24 #14 Rosh:本当に、何も役に立たなければ、ヘルプを読んでください。解決策は当たり前のようですが、自分では見つけられませんでしたが、ご回答ありがとうございました。MEでF1を押すと、このようなヘルプが出るからかもしれませんね。で、あなたの言うマニュアルは[help][helpcall]ボタンの下に隠されています。その結果、このチュートリアルが出来上がりました。今まではマウスを使わずキーを押すだけだったので、その存在すら知りませんでした。(当たり前のことを説明するのを許してください。後から来る人のためにしているのです)。 Alexey Petrov 2010.07.01 15:44 #15 Urain:解決策は当たり前のようですが、自分では見つけられませんでしたが、ご回答ありがとうございました。MEでF1を押すと、このようなヘルプが表示されるからでしょうか。で、あなたの言うマニュアルは[help][helpcall]ボタンの下に隠されています。その結果、このチュートリアルが出来上がりました。いつもマウスを使わずキーを押していたので、今まで知りませんでした。(あなたにとって当たり前のことを綴っているのは、後から来る人のためにやっているのだから、許してください）。MQL5のマニュアルは、編集中のコード上でF1キーを押すと開きます。 MetaEditorのマニュアルは、他のインターフェース要素にフォーカスがあるときに同じキーを押すと開きます。 Renat Fatkhullin 2010.07.01 15:44 #16 F1は、コード編集ウィンドウで押した場合のみ、MQL5のヘルプを表示します。 他のウィンドウでF1キーを押すと、エディタ自体のコンテキストヘルプが表示されます。 Mykola Demko 2010.07.01 15:54 #17 Renat:F1は、コード編集ウィンドウで押された場合のみ、MQL5のヘルプを呼び出します。 他のウィンドウでF1キーを押すと、エディタ自体のコンテキストヘルプが表示されます。ありがとうございました。SZZ ところで、みんな揃ったところで。 テキストをトレイに最小化できることが発表されたと思うのですが、なぜできないのか、また、後で実装されるのでしょうか。 Renat Fatkhullin 2010.07.01 16:03 #18 Urain: は、テキストをトレイに最小化できると発表されたようですが、なぜできないのか、また、後で実装されるのでしょうか？ どういうことですか？ Mykola Demko 2010.07.01 16:07 #19 Renat: どういうことですか？一部のエディターで行われているように。を選択し、ファンクションキーを押すと、テキストが消えます。線が引っ込み、余白ができるをクリックすると、すべてがよみがえります。 その線はどこにも行かず、ただ崩壊し、視覚的にのみ消えていくのです。例えば、関数本体を 折りたたみ、宣言部分のみを表示させることができます。 Renat Fatkhullin 2010.07.01 16:25 #20 残念ながら、そうではありません。 123456789...12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
安全なスタイルにするために多くの時間を費やした結果、閉じ括弧が反射的に配置されてしまうという問題があるんだ。
私は、括弧をなくさないように、すぐに括弧を開いて閉じ、ブロックの中に必要な情報を入力する、という反射神経を身につけました。
4では問題ないが、5では常にこのようなエラー（）{}）を 登ります。
自分でカッコを閉じると、MEも手伝ってくれるので、結果的にカッコが1つ不要になるんです。
また、ここでは常に登るというのはこのような誤りです（）； これも一般的には、その反射運動は（）； であるべきです。
私は長い間そう働いて、むしろ流暢に印刷するので、自分では何もできません。
その結果、行末には通常のコードではなく、余分な括弧がたくさんついたゴミのようなものが表示されます。とても迷惑な話です。
これはまさに、地獄への道は善意で舗装されている場合です。
対処方法をアドバイスしてください。
ツール - オプション - 挿入()と閉じる }.] ) ' "
本当に、何も役に立たなければ、ヘルプを読んでください。
解決策は当たり前のようですが、自分では見つけられませんでしたが、ご回答ありがとうございました。
MEでF1を押すと、このようなヘルプが出るからかもしれませんね。
で、あなたの言うマニュアルは[help][helpcall]ボタンの下に隠されています。
その結果、このチュートリアルが出来上がりました。
今まではマウスを使わずキーを押すだけだったので、その存在すら知りませんでした。
(当たり前のことを説明するのを許してください。後から来る人のためにしているのです)。
MQL5のマニュアルは、編集中のコード上でF1キーを押すと開きます。 MetaEditorのマニュアルは、他のインターフェース要素にフォーカスがあるときに同じキーを押すと開きます。
ありがとうございました。
SZZ ところで、みんな揃ったところで。
テキストをトレイに最小化できることが発表されたと思うのですが、なぜできないのか、また、後で実装されるのでしょうか。
は、テキストをトレイに最小化できると発表されたようですが、なぜできないのか、また、後で実装されるのでしょうか？
一部のエディターで行われているように。
を選択し、ファンクションキーを押すと、テキストが消えます。
線が引っ込み、余白ができる
をクリックすると、すべてがよみがえります。
その線はどこにも行かず、ただ崩壊し、視覚的にのみ消えていくのです。
例えば、関数本体を 折りたたみ、宣言部分のみを表示させることができます。