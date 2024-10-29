記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」についてのディスカッション
パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。
もしペナルティが適用されない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくても、シャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。
新しい記事トレーディングにおける数学シャープレシオとソルティーノレシオを 掲載しました：
著者メタクォーツ
自分で調べてみてください。
インターネット上のサンプルも参照してください。例えば -https://www.educba.com/sortino-ratio/
- www.educba.com
リスク・フリーにゼロを使うのは、本来あるべき姿ではない。
最低限、リスク・フリーとは、資本を預金に預けたり、国債を買ったりした場合に、資本から得られるリターンである。
かなり成功しているが、シャープレシオが1未満のシグナルのシャープレシオについての質問の ため、私は1つを取った：
Expected Payoff: 54.58 USD,
Profit Factor: 3.27,
Monthly growth:28.80%,
Annual Forecast:349.40%)
=> しかし、シャープレシオはシャープレシオ：0.27
しかし、平均と標準偏差のリターンを計算するためにタイムスパン（年、月、日...）を使用する代わりに、私は単一の取引またはポジションを使用します。
私は2つの異なるリターンを計算します：
- ひとつは、利益を終値で割って、1ロットあたりのリターンを求めるもの。
- もう1つは、(close-open)/openを計算するもので、日中と時間中のバーのopenとcloseで計算するスクリプトと似ています。
平均と標準偏差の関数は変更せず、取引履歴のファイル（Common フォルダに保存）を読み込む部分と、結果を配列に記入する関数だけを修正しました。
上記のシグナルでは、このようになります：
Avg of Profit/Vol: 23.9115
StdDev: 88.985
Sharpe_annual(Prof/vol)：8.48
Shart Ration of (Close-Open)/Open:
Avg of Cl-Op/Op: 14.5605
StdDev: 79.645
Sharpe_annual(Cl-Op/Op)：5.77
公式の数字より良さそうだ。
スクリプトを添付する。シグナルを選択し、その取引履歴をコモンフォルダに保存し、スクリプトを起動するだけです。
私がしなかったことは、結果の配列は、平均と標準偏差を計算するために使用されるので、ゼロのエントリーの数だけ減らすべきだということです！
この考えは今朝思いつきました。
- 2022.10.13
投資収益率は、投資家や初心者のトレーダーが取引効率の分析に使用する最も明白な指標です。プロのトレーダーは、シャープレシオやソルティノレシオなどのより信頼性の高いツールを使用して、ストラテジーを分析します。
このダイアグラムは、年次シャープレシオの値が毎月変化することを明確に示しています。これは、EURUSDが今月どのように変化したかによって異なります。一方、すべての時間枠での月ごとの年次シャープレシオはほとんど変化しません。
したがって、年次シャープレシオは任意の時間枠で計算できますが、結果値は、利益率が得られたバーの数にも依存します。これは、この計算アルゴリズムをリアルタイムでのテスト、最適化、および監視に使用できることを意味します。唯一の前提条件は、十分な数の利益率の配列を持つことです。
