デュアルプロセッサー・コンピューターでの最適化 - ページ 5 12345678 新しいコメント Aliaksandr Hryshyn 2021.07.30 15:08 #41 Nikolay Kuznetsov:ところで、ryzenのことを調べていたら、ryzen 7 2700xがかなりお買い得になっているのを発見しました...。9の価格で完全なPC（外付けグラフィックカードなし）を構築できます。確かにコア/スレッドの数は少なくなりますが、コア/スレッドあたりのコストは低くなります。もちろん、MTにナンバークラッシャーが必要な場合、xeonの2xプロセッサは価格/性能の面で競合他社よりも優れていますが、プロセッサコマンドのセットが限られていることや（最近のCPUでは）周波数が低いことから、将来の流動性や他のタスク（例えばビデオ処理）への使用は大きな疑問です。PSもEA 側からこの話題に迫っていたのですが、古い会社のパソコンで作業しているうちにいつの間にか話題がなくなり、スレッド/コアの山での必要性がなくなってしまいました（ここまでか）。3700の性能対価格比は、2700より高い。3700は2700より48％高く、スクリーンショットによると約100％高速化されています。3900Xプロセッサーを2/3倍した結果、約3700... まあ、マザーボードのコストもありますが pribludilsa 2021.07.30 15:52 #42 とはいえ、待てよ、壊すことは可能かもしれない。また考えないといけませんね。混乱しています。 Andrey Khatimlianskii 2021.07.30 16:20 #43 pribludilsa: 止めるとはいえ、もしかしたらできるかもしれない。もう一度考える必要がある。これには困惑しています。 もちろん、できますよ。混乱した。 パラメータは2つあります。 "A "は1〜10万まで1刻みで必要です。 "B "は1〜50,000まで1刻みで必要です。 総和は5 000 000 000となり、オプティマイザには受け入れがたい。 最適化を10分割して行います。 「Aは1〜100,000まで1段階、Bは1〜5,000まで1段階：合計500,000,000パス、フィッティング 「Aは1〜100,000まで1刻み、Bは5001〜10,000まで1刻みで、合計500,000,000パス、フィット などなど。 結果は1つのファイルに統合されます。好きなグラフをプロットすることができます。 もしかしたら、接着した結果もMTに戻すことができるかもしれません。でも、よくわからない。 pribludilsa 2021.08.03 21:07 #44 Andrey Khatimlianskii:もちろん、できますよ。混乱した。パラメータは2つあります。 "A "は1〜10万まで1刻みで必要です。 "B "は1〜50,000まで1刻みで必要です。 総和は5 000 000 000となり、オプティマイザには受け入れがたい。 最適化を10分割して行います。 「Aは1〜100,000まで1段階、Bは1〜5,000まで1段階：合計500,000,000パス、フィッティング 「Aは1〜100,000まで1刻み、Bは5001〜10,000まで1刻みで、合計500,000,000パス、フィット などなど。 結果は1つのファイルに統合されます。好きなグラフをプロットすることができます。 もしかしたら、接着した結果もMTに戻すことができるかもしれません。でも、よくわからない。 ありがとうございます。すべてうまくいった。三本松で迷子になることもあるんですよ。私は普段から何事もダブルチェックする強迫観念の持ち主ですが、さらにダブルチェックが必要であることがわかりました。 Dmitriy Prigodich 2021.08.03 21:57 #45 一般的に言って、その方が簡単だし、安い。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。総費用530ドル。コンセント付きの事務所を月300ドルで借りた。そして、すべて順調です。10$/月 インターネット誰が魔法のビジネスセンターのアドレスに興味を持っている個人的な落書きにすることができます。マイニングでは、各オフィスにマシンが設置されているので、そこに入るようにしました。成功とは言えない。しかし、いずれにせよ、常に計算能力が必要な場合は、その解決策となります。テリトリー：モスクワPSの家具はリースに含まれています。 Nikolay Kuznetsov 2021.08.11 12:50 #46 Dmitriy Prigodich: 一般的に言って、その方が簡単だし、安い。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。総費用530ドル。コンセント付きの事務所を月300ドルで借りた。そして、すべて順調です。10$/月 インターネット誰が魔法のビジネスセンターのアドレスに興味を持っている個人的な落書きにすることができます。マイニングでは、各オフィスにマシンが設置されているので、そこに入るようにしました。失敗した。しかし、いずれにせよ、常に計算能力が必要な場合は、その解決策となります。テリトリー：モスクワPSの家具はリースに含まれています。 どんな演算能力があったんですか？ 金額的にはいいかもしれませんが、利便性という点では......。万人向けではありません。 Edgar Akhmadeev 2021.08.11 16:14 #47 Dmitriy Prigodich: 14年式のAMD10を購入しました。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。合計530ドルのコスト。 10人のママとメモリは数えなければならない。そしてPSU、これこそ手を抜くことができない。 また、SSDは不要で、ネットワークブートとネットワークドライブやサーバーがあります。そして、ワークステーションでない限り、モニター／ノブ／マウスは必要ありません。 Renat Fatkhullin 2021.08.11 23:57 #48 計算クラウドを利用する - 超格安です。 私たちのクライアントの中には、その中で何年ものローカル・マルチスレッドに匹敵するような膨大かつ恒常的な計算を行う人もいます。 近々、ベクトル/行列/複素数計算を内製化したMQL5へのアップグレードをリリースする予定で、pythonやtensorfoeを使わずに高速に機械学習ができるようになる予定です。 Evgeny Belyaev 2021.08.12 00:51 #49 Dmitriy Prigodich: 一般的には、簡単で安い。 AMD14を10個買いました。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。総費用530ドル。コンセント付きの事務所を月300ドルで借りた。そして、すべて順調です。10$/月 インターネット誰が魔法のビジネスセンターのアドレスに興味を持っている個人的な落書きにすることができます。マイニングでは、各オフィスにマシンがあるので、そこに入ろうとしました。成功とは言えない。しかし、いずれにせよ、常に計算能力が必要な場合は、その解決策となります。テリトリー：モスクワPSの家具はリースに含まれています。 年間3,600円のオフィス＋530円分の古いガラクタ。 一番アホな解決策だな。 古いハードは壊れるの？それとも永遠に？ このお金（4100ドル）で、保証期間内の普通のハードウェアを買って、家に置くことができるのです。 性能面でも同じになります。しかも、無料でフロアに届けてくれるし、各種キャッシュバックやボーナスも......。 あなたの G ハードウェア 1 年後誰も $ 100、および通常のドルまたは暗号の成長と価格を上がることができます。 削除済み 2021.08.12 04:26 #50 史上最も信頼できるコンピュータ技術 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ところで、ryzenのことを調べていたら、ryzen 7 2700xがかなりお買い得になっているのを発見しました...。9の価格で完全なPC（外付けグラフィックカードなし）を構築できます。確かにコア/スレッドの数は少なくなりますが、コア/スレッドあたりのコストは低くなります。
もちろん、MTにナンバークラッシャーが必要な場合、xeonの2xプロセッサは価格/性能の面で競合他社よりも優れていますが、プロセッサコマンドのセットが限られていることや（最近のCPUでは）周波数が低いことから、将来の流動性や他のタスク（例えばビデオ処理）への使用は大きな疑問です。
PSもEA 側からこの話題に迫っていたのですが、古い会社のパソコンで作業しているうちにいつの間にか話題がなくなり、スレッド/コアの山での必要性がなくなってしまいました（ここまでか）。
3700の性能対価格比は、2700より高い。
3700は2700より48％高く、スクリーンショットによると約100％高速化されています。
3900Xプロセッサーを2/3倍した結果、約3700...まあ、マザーボードのコストもありますが
止めるとはいえ、もしかしたらできるかもしれない。もう一度考える必要がある。これには困惑しています。
もちろん、できますよ。混乱した。
パラメータは2つあります。
総和は5 000 000 000となり、オプティマイザには受け入れがたい。
最適化を10分割して行います。
結果は1つのファイルに統合されます。好きなグラフをプロットすることができます。
もしかしたら、接着した結果もMTに戻すことができるかもしれません。でも、よくわからない。
もちろん、できますよ。混乱した。
パラメータは2つあります。
総和は5 000 000 000となり、オプティマイザには受け入れがたい。
最適化を10分割して行います。
結果は1つのファイルに統合されます。好きなグラフをプロットすることができます。
もしかしたら、接着した結果もMTに戻すことができるかもしれません。でも、よくわからない。
一般的に言って、その方が簡単だし、安い。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。総費用530ドル。コンセント付きの事務所を月300ドルで借りた。そして、すべて順調です。10$/月 インターネット誰が魔法のビジネスセンターのアドレスに興味を持っている個人的な落書きにすることができます。マイニングでは、各オフィスにマシンが設置されているので、そこに入るようにしました。失敗した。しかし、いずれにせよ、常に計算能力が必要な場合は、その解決策となります。テリトリー：モスクワPSの家具はリースに含まれています。
14年式のAMD10を購入しました。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。合計530ドルのコスト。
10人のママとメモリは数えなければならない。そしてPSU、これこそ手を抜くことができない。
また、SSDは不要で、ネットワークブートとネットワークドライブやサーバーがあります。そして、ワークステーションでない限り、モニター／ノブ／マウスは必要ありません。
一般的には、簡単で安い。 AMD14を10個買いました。2 cores3500, ddr3 8gb, cost 25$, to them ssd 120 for 20$.古いモニターを8$で。総費用530ドル。コンセント付きの事務所を月300ドルで借りた。そして、すべて順調です。10$/月 インターネット誰が魔法のビジネスセンターのアドレスに興味を持っている個人的な落書きにすることができます。マイニングでは、各オフィスにマシンがあるので、そこに入ろうとしました。成功とは言えない。しかし、いずれにせよ、常に計算能力が必要な場合は、その解決策となります。テリトリー：モスクワPSの家具はリースに含まれています。
年間3,600円のオフィス＋530円分の古いガラクタ。
一番アホな解決策だな。
古いハードは壊れるの？それとも永遠に？
このお金（4100ドル）で、保証期間内の普通のハードウェアを買って、家に置くことができるのです。
性能面でも同じになります。しかも、無料でフロアに届けてくれるし、各種キャッシュバックやボーナスも......。
あなたの G ハードウェア 1 年後誰も $ 100、および通常のドルまたは暗号の成長と価格を上がることができます。
史上最も信頼できるコンピュータ技術