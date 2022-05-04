デュアルプロセッサー・コンピューターでの最適化 - ページ 3 12345678 新しいコメント Sergei Makarevich 2021.07.29 18:00 #21 今、私は私のラップトップKORE AI7 2,2 GHZ 8スレッドで最適化します。例えばある期間に30時間最適化するのですが、息子のパソコンをインターネット経由で接続すると、彼は別の5 3600で12スレッドなので、3時間に短縮されるのです))) Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 18:15 #22 Sergei Makarevich: 友よ、MT5がデュアルプロセッサーのマザーを認識するかどうか、ただそれだけの質問なんだ。このために512G NVMe SSD Dual Xeon processor E5 2678 V3 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memory cooling processor on aliを搭載したHUANANZHI X99-T8Dマザーボードを 入手したいのです。10 windaは2プロセッサの存在を簡単に認識することができます。質問は、特にMT5についてでした。まあ、噛み砕くだろうとは思っていました。2.5GHzのプロセッサーを2つ、48スレッドを使えば、私の望むことは実現できます。中国の同志が品質で私を失望させないことを願っています) それだけのコアを搭載するには、4本のメモリチャネルでは足りないかもしれません。 Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 18:19 #23 Sergei Makarevich: 今、私は私のラップトップKORE AI7 2,2 GHZ 8スレッドで最適化します。例えば最適化は30時間の一定期間のために行い、私はインターネットを介して私の息子のコンピュータを接続するとき、彼は12スレッドに5 3600の差を持って、時間は3時間に短縮されます)))) 1〜1.5時間に短縮 :)) Sergei Makarevich 2021.07.29 19:21 #24 Aliaksandr Hryshyn:これだけ多くのコアを搭載すると、4本のメモリチャネルでは足りないかもしれません。 だから、遭遇した人がいるかどうかを聞いたのです。あるいは、わざわざ1コアの普通のコンピュータを買わなくても、どれでもいい！ ))))AMD Ryzen 9 3900X、64 RAM。システムは100ドルかかるが、まあまあ良いコンピュータになるだろう）。 Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 19:28 #25 Sergei Makarevich:だから、誰か対応した人はいないかと聞いたんです。あるいは気にせず、CPUが1つの普通のコンピュータを買えばいいのですが、なんだ！！ ))))AMD Ryzen 9 3900X, RAM 64.100くらいかかるけど、いいパソコンになるからいいや)。 そうですね、プロセッサーと同じような性能で、より優れています（同じようなものから2つを比較）。スレッド数が少ないため、最適化に必要なメモリ量が少ない（量と速度の両方、スレッド間の競合が少ない）。 Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 19:30 #26 これは構成に期待するところであって、重要なのは他者との比較です。 Sergei Makarevich 2021.07.29 19:48 #27 Aliaksandr Hryshyn:これは構成に期待できることで、重要なのは他者との比較です。 バザールもなく、止まるのは価格とサーバーの母体のコスト......。CPUだけで120フラン...。3970のことです Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 19:56 #28 Sergei Makarevich:バザールもなく、止まるのは価格とサーバーの母体のコスト......。CPUだけで120ルーブル...。3970のことです これは強力なオプションです) Nikolay Kuznetsov 2021.07.29 20:51 #29 Sergei Makarevich: 中国の仲間が品質で失望させないことを期待する) 2011年3月にパソコンを自作した ...E2673 V3 12コア 24スレッド 64GB DDR3 ...パソコンを持っていなかったので、価格のピーク時に購入することになったのですが、必要だったので...。и...は、なかなか電源が入らないマザーボードを手に入れました。ポストFFコード中国製マザーボードによくある問題。寒くなってから、ボードが起動するようになったが、キャッチ待ちが不満だ。今日、「スペア」のマザーが届きました。 追記 当時avitoで2xE2696v2+マザー+ファン+64gbのメモリキットが30kbで販売されていました。取るべきでしたね :) Sergei Makarevich 2021.07.29 20:54 #30 Nikolay Kuznetsov:2011年3月にパソコンを自作した ...E2673 V3 12コア 24スレッド 64GB DDR3 ...パソコンを持っていなかったので、価格のピーク時に購入することになったのですが、必要だったので...。и...は、なかなか電源が入らないマザーボードを手に入れました。ポストFFコード中国製マザーボードによくある問題。寒くなってから、ボードが起動するようになったが、キャッチ待ちが不満だ。今日、「スペア」のマザーが届きました。 追記 当時avitoで2xE2696v2+マザー+ファン+64gbのメモリキットが30kbで販売されていました。取るべきでしたね :) この2673 v3は、パフォーマンスとテストにおいてより優れて います。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
友よ、MT5がデュアルプロセッサーのマザーを認識するかどうか、ただそれだけの質問なんだ。このために512G NVMe SSD Dual Xeon processor E5 2678 V3 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memory cooling processor on aliを搭載したHUANANZHI X99-T8Dマザーボードを 入手したいのです。10 windaは2プロセッサの存在を簡単に認識することができます。質問は、特にMT5についてでした。まあ、噛み砕くだろうとは思っていました。2.5GHzのプロセッサーを2つ、48スレッドを使えば、私の望むことは実現できます。中国の同志が品質で私を失望させないことを願っています)
それだけのコアを搭載するには、4本のメモリチャネルでは足りないかもしれません。
今、私は私のラップトップKORE AI7 2,2 GHZ 8スレッドで最適化します。例えば最適化は30時間の一定期間のために行い、私はインターネットを介して私の息子のコンピュータを接続するとき、彼は12スレッドに5 3600の差を持って、時間は3時間に短縮されます))))
1〜1.5時間に短縮 :))
だから、遭遇した人がいるかどうかを聞いたのです。あるいは、わざわざ1コアの普通のコンピュータを買わなくても、どれでもいい！ ))))AMD Ryzen 9 3900X、64 RAM。システムは100ドルかかるが、まあまあ良いコンピュータになるだろう）。
そうですね、プロセッサーと同じような性能で、より優れています（同じようなものから2つを比較）。スレッド数が少ないため、最適化に必要なメモリ量が少ない（量と速度の両方、スレッド間の競合が少ない）。
これは構成に期待するところであって、重要なのは他者との比較です。
バザールもなく、止まるのは価格とサーバーの母体のコスト......。CPUだけで120フラン...。3970のことです
これは強力なオプションです)
2011年3月にパソコンを自作した ...E2673 V3 12コア 24スレッド 64GB DDR3 ...パソコンを持っていなかったので、価格のピーク時に購入することになったのですが、必要だったので...。и...は、なかなか電源が入らないマザーボードを手に入れました。ポストFFコード中国製マザーボードによくある問題。寒くなってから、ボードが起動するようになったが、キャッチ待ちが不満だ。今日、「スペア」のマザーが届きました。
追記 当時avitoで2xE2696v2+マザー+ファン+64gbのメモリキットが30kbで販売されていました。取るべきでしたね :)
この2673 v3は、パフォーマンスとテストにおいてより優れて います。