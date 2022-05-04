デュアルプロセッサー・コンピューターでの最適化 - ページ 3

今、私は私のラップトップKORE AI7 2,2 GHZ 8スレッドで最適化します。例えばある期間に30時間最適化するのですが、息子のパソコンをインターネット経由で接続すると、彼は別の5 3600で12スレッドなので、3時間に短縮されるのです)))
 
Sergei Makarevich:
友よ、MT5がデュアルプロセッサーのマザーを認識するかどうか、ただそれだけの質問なんだ。このために512G NVMe SSD Dual Xeon processor E5 2678 V3 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memory cooling processor on aliを搭載したHUANANZHI X99-T8Dマザーボードを 入手したいのです。10 windaは2プロセッサの存在を簡単に認識することができます。質問は、特にMT5についてでした。まあ、噛み砕くだろうとは思っていました。2.5GHzのプロセッサーを2つ、48スレッドを使えば、私の望むことは実現できます。中国の同志が品質で私を失望させないことを願っています)

それだけのコアを搭載するには、4本のメモリチャネルでは足りないかもしれません。

 
1〜1.5時間に短縮 :))

 
だから、遭遇した人がいるかどうかを聞いたのです。あるいは、わざわざ1コアの普通のコンピュータを買わなくても、どれでもいい！ ))))AMD Ryzen 9 3900X、64 RAM。システムは100ドルかかるが、まあまあ良いコンピュータになるだろう）。


 
そうですね、プロセッサーと同じような性能で、より優れています（同じようなものから2つを比較）。スレッド数が少ないため、最適化に必要なメモリ量が少ない（量と速度の両方、スレッド間の競合が少ない）。

 

これは構成に期待するところであって、重要なのは他者との比較です。


 
バザールもなく、止まるのは価格とサーバーの母体のコスト......。CPUだけで120フラン...。3970のことです

 
これは強力なオプションです)

 
Sergei Makarevich: 中国の仲間が品質で失望させないことを期待する)

2011年3月にパソコンを自作した ...E2673 V3 12コア 24スレッド 64GB DDR3 ...パソコンを持っていなかったので、価格のピーク時に購入することになったのですが、必要だったので...。и...は、なかなか電源が入らないマザーボードを手に入れました。ポストFFコード中国製マザーボードによくある問題。寒くなってから、ボードが起動するようになったが、キャッチ待ちが不満だ。今日、「スペア」のマザーが届きました。


追記 当時avitoで2xE2696v2+マザー+ファン+64gbのメモリキットが30kbで販売されていました。取るべきでしたね :)
 
この2673 v3は、パフォーマンスとテストにおいてより優れて います。

