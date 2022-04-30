MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 79 1...727374757677787980818283848586...88 新しいコメント Vladimir Karputov 2020.11.10 14:32 #781 Rashid Umarov:head()メソッド(https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) はログ出力ではなく、オブジェクトを返すからです。内容を見るには、明示的にオブジェクトをprint()に送る必要があります。この便宜的なアナコンダは、あたかも print() が呼ばれたかのようにオブジェクトを出力します。 私は、jupyter notebookの 様々な例で、headメソッド（printなし）をうまく使って います。しかし、この方法はMetaEditorが作成するDataFradeオブジェクトでは動作しません。そこで、「MetaEditorで作成したオブジェクトのどこが悪いのですか？なぜheadメソッドはすべての例で動作し、MetaEditorで作成されたオブジェクトでは動作しないのでしょうか？ 削除済み 2020.11.10 14:52 #782 Vladimir Karputov:私は、jupyter notebookの さまざまな例でheadメソッドをうまく使っています - printなし。しかし、この方法はMetaEditorで作成されるDataFradeオブジェクトに対しては機能しません。そのため、「MetaEditorで作成したオブジェクトのどこが悪いのですか？なぜ、すべての例で動作し、MetaEditorで作成されたオブジェクトでは動作しないのでしょうか？ IPythonは自動的に出力する（何を出力するかを理解している）、ターミナルはどうやら違う解釈をしているようだ Vladimir Karputov 2020.11.10 14:53 #783 Maxim Dmitrievsky:IPythonは自動的に出力する（何を出力するかを理解している）、ターミナルはどうやら違う解釈をしているようだ だから、ターミナルでサンプルを実行していないんだ。マークされたDataFrameオブジェクトはすべてheadメソッドで5行印刷に成功しますが、MetaEditorで作成したオブジェクトは成功しません。 削除済み 2020.11.10 14:55 #784 Vladimir Karputov:ターミナルではなく、このようにサンプルを実行しています。マークされたDataFrameオブジェクトはすべてheadメソッドで5行印刷に成功しますが、MetaEditorで作成されたオブジェクトは成功しません。じゃあ、謎のままだね。 ところで、掲載されているコードが2つ重複していますね。 Vladimir Karputov 2020.11.10 15:02 #785 Maxim Dmitrievsky:じゃあ、謎のままだね。 ところで、あなたのリストには、コードが2つ重複していますね。 ありがとうございます、コピーパストはたぶん。 削除済み 2020.11.11 14:26 #786 こんにちは。 困ったなー。 なぜエラーになるのかがわからない。 とにかく anacondaをインストールしました。 condaはcondaを、condaはanacondaを更新したのか PyCharmをインストールしました。 新規プロジェクト pr1 を作成しました。 PyCharmを 終了しました。 pr1 環境でpip install metatrader5 を行いました。 PyCharmを 開始しました。 メタトレーダー5をmt5としてインポート するようにした - そしてここからが問題だ...。 PyCharmがインデックスを作成している最中、以下のような 画面が表示されます。 しかし、インデックス作成が終了し、コードを実行すると・・・。: メタトレーダー5 モジュールはありません。どうして？プロジェクトの設定にも、Anacondaにもあるのですが、実行するとないのです!!!! どうしたんですか？ 削除済み 2020.11.12 10:08 #787 私なりの答えです。 metatrader5 を mt5 としてインポート する - 間違ってる 正：MetaTrader5を mt5としてインポート する。 Vladimir Karputov 2020.11.17 16:48 #788 numpyの配列の各値が1ずつ増加するようにするにはどうすればよいですか？ いくつかの要素が必要であれば、この数字が有効だったのです。 import numpy as np X = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) が、100要素の配列が必要な場合はどうするのでしょうか？ 削除済み 2020.11.17 17:12 #789 Vladimir Karputov:numpyの配列の各値が1ずつ増加するようにするにはどうすればよいですか？いくつかの要素が必要であれば、この数字が有効だったのです。が、100要素の配列が必要な場合はどうするのでしょうか？ np.arange(100) np.array([xfor x inrange(100)]) 削除済み 2020.11.19 16:24 #790 またまた新参者からの質問です。状況は次のとおりです。インジケーターがあるんです。コールド」モードでチャートに追加すると、計算されるまでに7～8秒かかる。pythonで同じことをしました。違いは、pythonはデータを.csvファイルに保存することです。いずれも2019.01.01から算出さて、問題は、なぜこのようなことが起こりうるのか、ということです。 Pythonは、2 時間半の間、この課題に取り組みました止めるのは可哀想だから...。もう終わってしまったらどうしよう...。 ちょっとだけ補足を。 copy_ticks_range で結ばれている。 1日分のダニを要求する。 終了しました...ほぼ3時間。何を考えるか？<<<<つまり、2分58 秒。 MT5への接続ロス、その他の諸経費は理解しているのですが・・・。でも、8秒対3時間って......。????????どのように？ 1...727374757677787980818283848586...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
head()メソッド(https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) はログ出力ではなく、オブジェクトを返すからです。内容を見るには、明示的にオブジェクトをprint()に送る必要があります。
この便宜的なアナコンダは、あたかも print() が呼ばれたかのようにオブジェクトを出力します。
私は、jupyter notebookの 様々な例で、headメソッド（printなし）をうまく使って います。しかし、この方法はMetaEditorが作成するDataFradeオブジェクトでは動作しません。そこで、「MetaEditorで作成したオブジェクトのどこが悪いのですか？なぜheadメソッドはすべての例で動作し、MetaEditorで作成されたオブジェクトでは動作しないのでしょうか？
私は、jupyter notebookの さまざまな例でheadメソッドをうまく使っています - printなし。しかし、この方法はMetaEditorで作成されるDataFradeオブジェクトに対しては機能しません。そのため、「MetaEditorで作成したオブジェクトのどこが悪いのですか？なぜ、すべての例で動作し、MetaEditorで作成されたオブジェクトでは動作しないのでしょうか？
IPythonは自動的に出力する（何を出力するかを理解している）、ターミナルはどうやら違う解釈をしているようだ
IPythonは自動的に出力する（何を出力するかを理解している）、ターミナルはどうやら違う解釈をしているようだ
だから、ターミナルでサンプルを実行していないんだ。マークされたDataFrameオブジェクトはすべてheadメソッドで5行印刷に成功しますが、MetaEditorで作成したオブジェクトは成功しません。
ターミナルではなく、このようにサンプルを実行しています。マークされたDataFrameオブジェクトはすべてheadメソッドで5行印刷に成功しますが、MetaEditorで作成されたオブジェクトは成功しません。
じゃあ、謎のままだね。ところで、掲載されているコードが2つ重複していますね。
じゃあ、謎のままだね。ところで、あなたのリストには、コードが2つ重複していますね。
ありがとうございます、コピーパストはたぶん。
こんにちは。
困ったなー。
なぜエラーになるのかがわからない。
とにかく
PyCharmがインデックスを作成している最中、以下のような 画面が表示されます。
しかし、インデックス作成が終了し、コードを実行すると・・・。:
メタトレーダー5 モジュールはありません。どうして？プロジェクトの設定にも、Anacondaにもあるのですが、実行するとないのです!!!!
どうしたんですか？
私なりの答えです。
metatrader5 を mt5 としてインポート する - 間違ってる
正：MetaTrader5を mt5としてインポート する。
numpyの配列の各値が1ずつ増加するようにするにはどうすればよいですか？
いくつかの要素が必要であれば、この数字が有効だったのです。
が、100要素の配列が必要な場合はどうするのでしょうか？
numpyの配列の各値が1ずつ増加するようにするにはどうすればよいですか？
いくつかの要素が必要であれば、この数字が有効だったのです。
が、100要素の配列が必要な場合はどうするのでしょうか？
np.arange(100)
またまた新参者からの質問です。
状況は次のとおりです。インジケーターがあるんです。コールド」モードでチャートに追加すると、計算されるまでに7～8秒かかる。
pythonで同じことをしました。違いは、pythonはデータを.csvファイルに保存することです。
いずれも2019.01.01から算出
さて、問題は、なぜこのようなことが起こりうるのか、ということです。
Pythonは、2 時間半の間、この課題に取り組みました止めるのは可哀想だから...。もう終わってしまったらどうしよう...。
ちょっとだけ補足を。 で結ばれている。
1日分のダニを要求する。
終了しました...ほぼ3時間。何を考えるか？<<<<つまり、2分58 秒。
MT5への接続ロス、その他の諸経費は理解しているのですが・・・。でも、8秒対3時間って......。????????どのように？