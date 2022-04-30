MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 84 1...777879808182838485868788 新しいコメント Vladimir Perervenko 2021.01.24 18:28 #831 ferox875:こんにちは、議論から数ページ読んでも、以下の質問について具体的なものが見つかりませんでした。 - 現在、MetaTraderRやMetaTrader5のパッケージとして、MTとRを統合するものはあるのでしょうか？嗟夫 何との融合に興味があるのか？MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python or R<->Python ? Виктор Астахов 2021.01.25 20:12 #832 mt5.symbols_getからデータを取得していますが、価格以外は全て正しいです。22.05の価格は75800円でした。と、通常は正しいのですが、時々こうなるのです。これはどういうことなのでしょうか？ それをどう克服するか？ MetaQuotes 2021.01.26 16:34 #833 MetaTrader5ビルド2765ベータ版用の新しいMetaTrader5-Python-5.0.34が 利用可能です。 pip install --upgrade metatrader5 関数market_book_add,market_book_release,market_book_get を追加しました。 import MetaTrader5 as mt5 import time mt5.initialize() print(mt5.version()) print(mt5.last_error()) mt5.market_book_add('EURUSD') for i in range(10): time.sleep(5) print() items = mt5.market_book_get('EURUSD') print(items) # alternative #if items: # for it in items: # print(it._asdict()) mt5.market_book_release('EURUSD') mt5.shutdown() Jonathan Pereira 2021.01.26 19:01 #834 MetaQuotes :MetaTrader5ビルド2765ベータ版用の新しいMetaTrader5-Python-5.0.34が 利用可能です。関数market_book_add,market_book_release,market_book_get を追加しました。 どうもこの新機能に感謝します．それはブラジルの証券取引所（B3）のトレーダーのために非常に重要である 私は、これらの強調表示されたフィールドが何であるかを知っていただきたいと思います。 トランザクションタイプなのはわかるのですが、例えば翻訳があるのかなと思いまして。 1購入。 2セール。 { 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0} Jonathan Pereira 2021.01.26 19:08 #835 Jonathan Pereira :こんちはこの新機能に感謝します．それはブラジルの証券取引所（B3）のトレーダーのために非常に重要である 私は強調表示されたフィールドが何であるかを知っていただきたいと思います。トランザクションタイプなのはわかるのですが、例えば翻訳があるのかなと思いまして。1購入。2セール。 分かるような気がする． 1がつくものは、売上があるトップです。 volume_dbl フィールドは、同じボリュームであるが、浮動小数点表示である。 また、新機能を追加していただき、ありがとうございます。 Vladimir Perervenko 2021.01.26 20:30 #836 MetaQuotes:MetaTrader5ビルド2765ベータ版用の新しいMetaTrader5-Python-5.0.34が 利用可能です。関数market_book_add,market_book_release,market_book_get を追加しました。 ドキュメンテーションに記述を追加してもらえますか？ BillionerClub 2021.02.01 15:44 #837 Cool！PythoonをMT5に接続し、ターミナルから最初のデータをダウンロードしました。 Sivoraksha-ia 2021.02.03 03:25 #838 何が問題なのかがわからない。copy_ticks_fromでpythonにticksをアンロードしようとしていますが、空のデータフレームが得られます。同時に、同じ日付の copy_rates_from も問題なく動作し、symbol_info_tick も 問題なく動作します。ツールSi-3.21、オープニングブローカー。 削除済み 2021.02.03 14:51 #839 Sivoraksha-ia: 何が問題なのかがわからない。copy_ticks_fromでpythonにticksをアンロードしようとしていますが、データフレームが空になってしまいます。同時に、同じ日付の copy_rates_from も問題なく動作し、symbol_info_tick も 問題なく動作します。ツールSi-3.21、オープニングブローカー。 copy_ticks_from" は分かりませんが、この構成は正しく動作します。 ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL) Sivoraksha-ia 2021.02.10 09:16 #840 Сергей Таболин:copy_ticks_from" は分かりませんが、この構成は正しく動作します。 不思議なことに、空のテーブルも来るんですよ。Quicksilverのようにターミナル自体で何も開かなくてもアップロードは可能なんですね。 1...777879808182838485868788 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、議論から数ページ読んでも、以下の質問について具体的なものが見つかりませんでした。
- 現在、MetaTraderRやMetaTrader5のパッケージとして、MTとRを統合するものはあるのでしょうか？
嗟夫
何との融合に興味があるのか？MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python or R<->Python ?
mt5.symbols_getからデータを取得していますが、価格以外は全て正しいです。22.05の価格は75800円でした。と、通常は正しいのですが、時々こうなるのです。これはどういうことなのでしょうか？
それをどう克服するか？
MetaTrader5ビルド2765ベータ版用の新しいMetaTrader5-Python-5.0.34が 利用可能です。
関数market_book_add,market_book_release,market_book_get を追加しました。
どうもこの新機能に感謝します．それはブラジルの証券取引所（B3）のトレーダーのために非常に重要である
私は、これらの強調表示されたフィールドが何であるかを知っていただきたいと思います。
トランザクションタイプなのはわかるのですが、例えば翻訳があるのかなと思いまして。
1購入。
2セール。
分かるような気がする．
1がつくものは、売上があるトップです。
volume_dbl フィールドは、同じボリュームであるが、浮動小数点表示である。
また、新機能を追加していただき、ありがとうございます。
ドキュメンテーションに記述を追加してもらえますか？
Cool！PythoonをMT5に接続し、ターミナルから最初のデータをダウンロードしました。
何が問題なのかがわからない。copy_ticks_fromでpythonにticksをアンロードしようとしていますが、データフレームが空になってしまいます。同時に、同じ日付の copy_rates_from も問題なく動作し、symbol_info_tick も 問題なく動作します。ツールSi-3.21、オープニングブローカー。
copy_ticks_from" は分かりませんが、この構成は正しく動作します。
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
