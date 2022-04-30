MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 84

ferox875:

こんにちは、議論から数ページ読んでも、以下の質問について具体的なものが見つかりませんでした。


- 現在、MetaTraderRやMetaTrader5のパッケージとして、MTとRを統合するものはあるのでしょうか？


何との融合に興味があるのか？MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python or R<->Python ?

 

mt5.symbols_getからデータを取得していますが、価格以外は全て正しいです。22.05の価格は75800円でした。と、通常は正しいのですが、時々こうなるのです。これはどういうことなのでしょうか？
それをどう克服するか？


 

MetaTrader5ビルド2765ベータ版用の新しいMetaTrader5-Python-5.0.34が 利用可能です。

pip install --upgrade metatrader5

関数market_book_add,market_book_release,market_book_get を追加しました。

import MetaTrader5 as mt5
import time

mt5.initialize()

print(mt5.version())
print(mt5.last_error())

mt5.market_book_add('EURUSD')

for i in range(10):
    time.sleep(5)
    print()
    items = mt5.market_book_get('EURUSD')
    print(items)
    # alternative
    #if items:
    #    for it in items:
    #        print(it._asdict())

mt5.market_book_release('EURUSD')

mt5.shutdown()
 
どうもこの新機能に感謝します．それはブラジルの証券取引所（B3）のトレーダーのために非常に重要である
私は、これらの強調表示されたフィールドが何であるかを知っていただきたいと思います。

トランザクションタイプなのはわかるのですが、例えば翻訳があるのかなと思いまして。

1購入。

2セール。 


{ 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0}
 
分かるような気がする．

1がつくものは、売上があるトップです。

volume_dbl フィールドは、同じボリュームであるが、浮動小数点表示である。


また、新機能を追加していただき、ありがとうございます。

 
ドキュメンテーションに記述を追加してもらえますか？

 

Cool！PythoonをMT5に接続し、ターミナルから最初のデータをダウンロードしました。

 
何が問題なのかがわからない。copy_ticks_fromでpythonにticksをアンロードしようとしていますが、空のデータフレームが得られます。同時に、同じ日付の copy_rates_from も問題なく動作し、symbol_info_tick も 問題なく動作します。ツールSi-3.21、オープニングブローカー。
Sivoraksha-ia:
何が問題なのかがわからない。copy_ticks_fromでpythonにticksをアンロードしようとしていますが、データフレームが空になってしまいます。同時に、同じ日付の copy_rates_from も問題なく動作し、symbol_info_tick も 問題なく動作します。ツールSi-3.21、オープニングブローカー。

copy_ticks_from" は分かりませんが、この構成は正しく動作します。

ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
 
Сергей Таболин:

copy_ticks_from" は分かりませんが、この構成は正しく動作します。

不思議なことに、空のテーブルも来るんですよ。Quicksilverのようにターミナル自体で何も開かなくてもアップロードは可能なんですね。
