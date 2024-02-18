mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 162

Nikolai Semko:


文字列や動的配列、クラス参照を含む構造体やクラスでは、sizeof() は空に向かって指をさすことになります。

と理解することができます :-)

 
C言語には文字列はありません。

 
でも、なぜ？
動的配列の場合、動的配列オブジェクトのサイズが表示されます。


 
いいえ、私は気づかなかったでしょう。場合によっては（Unicodeで作業する場合）可能であることを否定はしませんが。例えば、Javaではchar型は2バイトです。
私は、このJSON ライブラリを使用する方法と、char arrayを使用する方法の2つの方法で、crypto-exchangeからのデータをパースしようと試みました。
その差は、速度にして700倍（！！）にもなることが判明した。ショックでした。おそらく、最高のJSON実装とは程遠いものだったのでしょう。

