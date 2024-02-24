トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 796 1...789790791792793794795796797798799800801802803...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:10 #7951 ちなみに、オプションにMOを使ってみるのも面白いかもしれませんね。TSが、ストレートとストラングル、どちらのモデルを今置くべきかを決定するように。クラシフィケーションがあればいいのですが・・・。 Renat Akhtyamov 2018.03.30 22:13 #7952 Alexander_K2 です。 I'M A_K2.誰ともかぶらない!そして、 擬似マルコフ過程が、ああ、なんということだろう。でも、ここには私よりカッコいい人がいるんですよ。聖杯と一緒に待っている。みんなへ2003年以前は、議事録を見る方法はないのでしょうか？ 偶然にもM1の歴史をダウンロードしたとき、私は驚きました。 まるで天国のようだ そして、そのプロセスは同じようです - 交換のために... もちろん、私はすぐに「理論から実践へ」がどこにつながっているかを思い出し、理解した上で3年生の引用に、他の方法はありません Alexander_K2 2018.03.30 22:18 #7953 ミハイル・マルキュカイツミハイル マーケットを内側から見ているのはわかるけど、プログラミングを知らないからロボットが作れないだけでしょ？でも、いわば、みんなに儲かる方法を教えてあげたいわけです。そうだろ？フリーランスに挑戦してみた？ Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:26 #7954 Alexander_K2 です。ミハイル マーケットを内側から見ているのはわかるけど、プログラミングを知らないからロボットが作れないだけでしょ？でも、いわば、みんなに儲かる方法を教えてあげたいんですね。そうだろ？フリーランスに挑戦してみた？これは絶対に間違っている。私のトレーディングロボットとインジケータは、すべて自分で開発したものです。儲かる方法を示したいわけではないのですが、ある点で誤った人をあまり真剣に見ることができないので、いわば正しい方向への道を見つける手助けをしようと思っています。私は教師です。私は好奇心が旺盛で、いろいろなことが面白いので、教えることはどうでもいいのです。私は探究心が旺盛なので、いろいろな面で面白いのですが、自分のやり方を信じて、そこに決定的な 間違いを見出さない人を見ると、離れられなくなるんです。 Alexander_K2 2018.03.30 22:33 #7955 ミハイル・マルキュカイツふむふむ、ではなぜ、あなたが作りたいアルゴリズムやコーダーのチームが必要なのでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:36 #7956 ウラジミール・イゼルスキーもしそれが統計的なものであれば、今年はもう進歩したことになります。+0.01%は悪くないスタートだと思います。私たちは皆、教え方を知っていますが、学びたいとは思っていません。 2017-21.75-89.13-100.00-100.00-100.00-99.99-100.00-93.53-100.00192.20-100.00%2018-99.82-98.4481.85-99.99%ブラボー!!!!よくできましたが、それはここにいる誰もがすでに見ていることであり、何度も見たことがあることです。そして、私が他の人たちと違うのは何かというと私は、全く何も提供できない一部の人たちと違って、それを隠すことはしません。2018.03.05からナッツを割ったらこんな感じになったのは言うまでもありません。 さて...どうする？興味深い話ですね...。 Uladzimir Izerski 2018.03.30 22:40 #7957 ミハイル・マルキュカイツブラボー!!!!よくできましたが、ここにいる誰もが何度も見たことがあるはずです。私が他の人と違うのは何かというと全く何も提供できない人と違って、隠さない。2018.03.05からナッツを割ったらこんな感じになったのは言うまでもありません。 さて...どうする？興味深い話ですね...。褒めるしかない）。幸運を祈ります。正直なところです。 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:43 #7958 Alexander_K2 です。ふむふむ、ではなぜ、自分が作りたいアルゴリズムやコーダーのチームが必要なのでしょうか？時間を無駄にせず、選んだパッケージで素早くシステムを作り、アプローチの本質を証明・反証するためには、プログラマーが必要です。 Slasher111 2018.03.31 02:59 #7959 レナト・アフティアモフあるにはある というわけで、本物ではないのです。 流動的な商品におけるデモとリアルの違いは、優れたブローカーのECN口座には長い間存在しませんでした。私自身も同じように、デモのトレードを複数のリアル口座にコピーしてトレードしています。結果は同じで、異なる方向の滑りが互いに補い合うのです。ボリュームは、もちろん0.01ロットではありません。Yuri Asaulenkoの意見に完全に同意します。テスト方法が正しいのであれば、将来を見据え、スプレッド、スワップ、手数料、スリッページを正しくモデル化しなければ、リアルでの長いテストを待つ意味はない。もちろん、自分たちのためのモデルということで、本物だけが部外者を納得させることができるからです。しかし、十分なテスト、デモと本番で有意差がないこと、これは事実です。 Mihail Marchukajtes 2018.03.31 07:25 #7960 昨日の言葉の戦いの後、回帰の分野で私の研究を公開すること、特に経験を共有し、それが一度に不本意であるとして秘密を開示するという結論に至りました。これは、支部の発展に何ら寄与していないにもかかわらず、その内容を理解できないからこそ名指しで罵倒できる一部の人物のせいである。これからも退行に向けて努力しますが、いろいろなことを自分で対処していかなければならないので、それほど急ぐ必要はないでしょう。ここでは、中間と最終の結果のみを掲載します。と助けを求める。これがないとダメなんです。私たちは、互いに助け合うことを前提としたコミュニティなのです。 あなたが機械学習の分野でRパッケージのいずれかに熟練しており、このパッケージが最も柔軟で、研究のための消えない渇きを感じ、特定のアルゴリズムの形で最終製品を取得し、その結果、良い作業回帰モデルで、繰り返しテストによって確認し、トレーダーとしてあなたを満足させるとします。私のパーソナルエリアで待っていますので、そこで続きをやりましょう。 選択したパッケージのコードをRで素早く記述するスキルを身につけることができます。私からは、予測因子群の形成、AIシステムの構成、同じ学習ファイルを繰り返し最適化して出力する際の最適なモデルの選択方法などについて、経験や知見を共有することができます。次に、世界の収益や宇宙人のマルコフ分布論や非マルコフ分布論をおしゃべりするのではなく、アドバイザーと実践への移行、つまりドウを稼ぐということです。 何のためにここにいるのか」と自問自答してください。自分だけが知っている法則を発見し、その存在意義を証明すること。あるいは、ただお金を稼ぐため。生地だけでなく、バウブリチャも。もし、あなたが最初のカテゴリーに属するのであれば、私のドアをノックすることもないでしょう。だって、雪かきだけに来たんだもん、しかもツグリの集団で。好ましくは、1と多くのゼロを含む金額です。 1...789790791792793794795796797798799800801802803...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
I'M A_K2.誰ともかぶらない!そして、 擬似マルコフ過程が、ああ、なんということだろう。でも、ここには私よりカッコいい人がいるんですよ。聖杯と一緒に待っている。みんなへ
2003年以前は、議事録を見る方法はないのでしょうか？
偶然にもM1の歴史をダウンロードしたとき、私は驚きました。
まるで天国のようだ
そして、そのプロセスは同じようです - 交換のために...もちろん、私はすぐに「理論から実践へ」がどこにつながっているかを思い出し、理解した上で3年生の引用に、他の方法はありません
ミハイル マーケットを内側から見ているのはわかるけど、プログラミングを知らないからロボットが作れないだけでしょ？でも、いわば、みんなに儲かる方法を教えてあげたいわけです。そうだろ？フリーランスに挑戦してみた？
これは絶対に間違っている。私のトレーディングロボットとインジケータは、すべて自分で開発したものです。儲かる方法を示したいわけではないのですが、ある点で誤った人をあまり真剣に見ることができないので、いわば正しい方向への道を見つける手助けをしようと思っています。私は教師です。私は好奇心が旺盛で、いろいろなことが面白いので、教えることはどうでもいいのです。私は探究心が旺盛なので、いろいろな面で面白いのですが、自分のやり方を信じて、そこに決定的な 間違いを見出さない人を見ると、離れられなくなるんです。
もしそれが統計的なものであれば、今年はもう進歩したことになります。+0.01%は悪くないスタートだと思います。私たちは皆、教え方を知っていますが、学びたいとは思っていません。
ブラボー!!!!よくできましたが、それはここにいる誰もがすでに見ていることであり、何度も見たことがあることです。そして、私が他の人たちと違うのは何かというと私は、全く何も提供できない一部の人たちと違って、それを隠すことはしません。2018.03.05からナッツを割ったらこんな感じになったのは言うまでもありません。
褒めるしかない）。幸運を祈ります。正直なところです。
時間を無駄にせず、選んだパッケージで素早くシステムを作り、アプローチの本質を証明・反証するためには、プログラマーが必要です。
あるにはある
というわけで、本物ではないのです。
昨日の言葉の戦いの後、回帰の分野で私の研究を公開すること、特に経験を共有し、それが一度に不本意であるとして秘密を開示するという結論に至りました。これは、支部の発展に何ら寄与していないにもかかわらず、その内容を理解できないからこそ名指しで罵倒できる一部の人物のせいである。これからも退行に向けて努力しますが、いろいろなことを自分で対処していかなければならないので、それほど急ぐ必要はないでしょう。ここでは、中間と最終の結果のみを掲載します。と助けを求める。これがないとダメなんです。私たちは、互いに助け合うことを前提としたコミュニティなのです。
あなたが機械学習の分野でRパッケージのいずれかに熟練しており、このパッケージが最も柔軟で、研究のための消えない渇きを感じ、特定のアルゴリズムの形で最終製品を取得し、その結果、良い作業回帰モデルで、繰り返しテストによって確認し、トレーダーとしてあなたを満足させるとします。私のパーソナルエリアで待っていますので、そこで続きをやりましょう。
選択したパッケージのコードをRで素早く記述するスキルを身につけることができます。私からは、予測因子群の形成、AIシステムの構成、同じ学習ファイルを繰り返し最適化して出力する際の最適なモデルの選択方法などについて、経験や知見を共有することができます。次に、世界の収益や宇宙人のマルコフ分布論や非マルコフ分布論をおしゃべりするのではなく、アドバイザーと実践への移行、つまりドウを稼ぐということです。
何のためにここにいるのか」と自問自答してください。自分だけが知っている法則を発見し、その存在意義を証明すること。あるいは、ただお金を稼ぐため。生地だけでなく、バウブリチャも。もし、あなたが最初のカテゴリーに属するのであれば、私のドアをノックすることもないでしょう。だって、雪かきだけに来たんだもん、しかもツグリの集団で。好ましくは、1と多くのゼロを含む金額です。