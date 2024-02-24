トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 802

新しいコメント
 
ウラジミール・イゼルスキー

項目1については、予測変数の共通 因子が、異なる道具に許容されるものとして誤って選ばれていると推測できます。

2.については、1.の誤りから導かれます。

3 の項目は、波動構造が考慮されていない可能性が高い。

項目1については、異なる測定器に認められた共通 因子が予測因子として誤って選択されていることが示唆されます。

項目 2 については、項目 1 の誤りから導かれる

予測因子の選択は多くの運なので、私はそうは思いません。私が長年愛用しているものは、200本の中から選んで入手したものです。ただ、事実です。

3について、波動構造が考慮されていないのでしょう。

以下は、sd=1%の予測変数のグラフです。


そして、こちらはsd=10%でのチャートです。


削除済み  
アレクサンドル・イワノフ

p.s. そして、あなたの家の住所を書いてください。

コリョマ・ユートからの移動が面倒くさい。

 
サンサニッチ・フォメンコ

項目1については、予測変数の共通 因子が、異なる道具に許容されるものとして誤って選ばれていると推測できます。

2点目については、1点目の誤りから導か れます。

予測因子の選択は運が大きいので、そうは思いません。私が長年愛用しているものは、200本の中から選んで入手したものです。ただ、事実です。

3について、波動構造が考慮されていないのでしょう。

以下は、sd=1%の予測変数のグラフです。


そして、こちらはsd=10%でのチャートです。


測定器の時間的な参照なしに、結論を出すことは困難である。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

コリマのユートからは、なかなか出られない。

はははははは))))LOL

削除済み  
アレクサンドル・イワノフ

はははははは)))LOL

餌のないトナカイに

 

若き神経細胞学者よ、スベルバンクに招かれぬか？

ハーマン・グレフはAI開発を夢見ているだけだ・・・。

削除済み  
アレクサンドル・イワノフ

若き神経細胞学者よ、スベルバンクに招かれぬか？

ハーマン・グレフはAI開発を夢見ているだけだ・・・。

を、それぞれ別のニックネームで書いている。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

という文章しか書かない、別のニックネームで。

はははははは))))

ダウンシフターズ)))
 
マキシム・ドミトリエフスキー

餌のないトナカイの上で

トナカイとヘラジカはどう違うの？コンディショナリティなぜ反応するのか。

TSの収益性は常に予測に左右される。

NSは、現状への迅速な対応と、将来起こりうるシナリオを予測する能力を備えています。

POSSIBLE（可能性）を強調します。

ニューラルネットワークは、決して保証はできないが、仮定だけはできる。

これに同意する必要があるのでしょうか？

削除済み  
ウラジミール・イゼルスキー

あなたの発言も、写真も、哲学も、まったく理解できない。

OK、そうだね、どうでもいいや。

1...795796797798799800801802803804805806807808809...3399
新しいコメント