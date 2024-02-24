トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 802 1...795796797798799800801802803804805806807808809...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.04.01 12:05 #8011 ウラジミール・イゼルスキー項目1については、予測変数の共通 因子が、異なる道具に許容されるものとして誤って選ばれていると推測できます。 2.については、1.の誤りから導かれます。 3 の項目は、波動構造が考慮されていない可能性が高い。項目1については、異なる測定器に認められた共通 因子が予測因子として誤って選択されていることが示唆されます。項目 2 については、項目 1 の誤りから導かれる。 予測因子の選択は多くの運なので、私はそうは思いません。私が長年愛用しているものは、200本の中から選んで入手したものです。ただ、事実です。 3について、波動構造が考慮されていないのでしょう。 以下は、sd=1%の予測変数のグラフです。 そして、こちらはsd=10%でのチャートです。 削除済み 2018.04.01 12:10 #8012 アレクサンドル・イワノフp.s. そして、あなたの家の住所を書いてください。コリョマ・ユートからの移動が面倒くさい。 Uladzimir Izerski 2018.04.01 12:10 #8013 サンサニッチ・フォメンコ項目1については、予測変数の共通 因子が、異なる道具に許容されるものとして誤って選ばれていると推測できます。2点目については、1点目の誤りから導か れます。 予測因子の選択は運が大きいので、そうは思いません。私が長年愛用しているものは、200本の中から選んで入手したものです。ただ、事実です。 3について、波動構造が考慮されていないのでしょう。 以下は、sd=1%の予測変数のグラフです。 そして、こちらはsd=10%でのチャートです。 測定器の時間的な参照なしに、結論を出すことは困難である。 Alexander Ivanov 2018.04.01 12:13 #8014 マキシム・ドミトリエフスキーコリマのユートからは、なかなか出られない。はははははは))))LOL 削除済み 2018.04.01 12:14 #8015 アレクサンドル・イワノフはははははは)))LOL餌のないトナカイに Alexander Ivanov 2018.04.01 12:32 #8016 若き神経細胞学者よ、スベルバンクに招かれぬか？ ハーマン・グレフはAI開発を夢見ているだけだ・・・。 削除済み 2018.04.01 12:34 #8017 アレクサンドル・イワノフ若き神経細胞学者よ、スベルバンクに招かれぬか？ ハーマン・グレフはAI開発を夢見ているだけだ・・・。を、それぞれ別のニックネームで書いている。 Alexander Ivanov 2018.04.01 12:38 #8018 マキシム・ドミトリエフスキーという文章しか書かない、別のニックネームで。はははははは)))) ダウンシフターズ))) Uladzimir Izerski 2018.04.01 12:39 #8019 マキシム・ドミトリエフスキー餌のないトナカイの上でトナカイとヘラジカはどう違うの？コンディショナリティなぜ反応するのか。 TSの収益性は常に予測に左右される。 NSは、現状への迅速な対応と、将来起こりうるシナリオを予測する能力を備えています。 POSSIBLE（可能性）を強調します。 ニューラルネットワークは、決して保証はできないが、仮定だけはできる。 これに同意する必要があるのでしょうか？ 削除済み 2018.04.01 12:43 #8020 ウラジミール・イゼルスキーあなたの発言も、写真も、哲学も、まったく理解できない。 OK、そうだね、どうでもいいや。 1...795796797798799800801802803804805806807808809...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
項目1については、予測変数の共通 因子が、異なる道具に許容されるものとして誤って選ばれていると推測できます。
2.については、1.の誤りから導かれます。
3 の項目は、波動構造が考慮されていない可能性が高い。
項目1については、異なる測定器に認められた共通 因子が予測因子として誤って選択されていることが示唆されます。
項目 2 については、項目 1 の誤りから導かれる。
予測因子の選択は多くの運なので、私はそうは思いません。私が長年愛用しているものは、200本の中から選んで入手したものです。ただ、事実です。
3について、波動構造が考慮されていないのでしょう。
以下は、sd=1%の予測変数のグラフです。
そして、こちらはsd=10%でのチャートです。
p.s. そして、あなたの家の住所を書いてください。
コリョマ・ユートからの移動が面倒くさい。
項目1については、予測変数の共通 因子が、異なる道具に許容されるものとして誤って選ばれていると推測できます。
2点目については、1点目の誤りから導か れます。
予測因子の選択は運が大きいので、そうは思いません。私が長年愛用しているものは、200本の中から選んで入手したものです。ただ、事実です。
3について、波動構造が考慮されていないのでしょう。
以下は、sd=1%の予測変数のグラフです。
そして、こちらはsd=10%でのチャートです。
測定器の時間的な参照なしに、結論を出すことは困難である。
コリマのユートからは、なかなか出られない。
はははははは))))LOL
はははははは)))LOL
餌のないトナカイに
若き神経細胞学者よ、スベルバンクに招かれぬか？
ハーマン・グレフはAI開発を夢見ているだけだ・・・。
若き神経細胞学者よ、スベルバンクに招かれぬか？
ハーマン・グレフはAI開発を夢見ているだけだ・・・。
を、それぞれ別のニックネームで書いている。
という文章しか書かない、別のニックネームで。
はははははは))))
餌のないトナカイの上で
トナカイとヘラジカはどう違うの？コンディショナリティなぜ反応するのか。
TSの収益性は常に予測に左右される。
NSは、現状への迅速な対応と、将来起こりうるシナリオを予測する能力を備えています。
POSSIBLE（可能性）を強調します。
ニューラルネットワークは、決して保証はできないが、仮定だけはできる。
これに同意する必要があるのでしょうか？
あなたの発言も、写真も、哲学も、まったく理解できない。
OK、そうだね、どうでもいいや。