トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 790

Mihail Marchukajtes 2018.03.30 16:20 #7891
先週の損失から数日で回復した口座は、この方法が正しく、方向性が正しいことを証明しており、参加者とともに予測モデルを得ることで、最終的に私の口座の領域で使用した方法の正しさを確認することができます......後で掲載します。

Ivan Negreshniy 2018.03.30 16:44 #7892
Alexander_K2 です。話題がどこかに行ってしまったのではなく、「ぼやけてしまった」のです。普通の節操がない。私のスレッドよりもっとひどいパクリもある。
しかし、聖杯を持つ男が表舞台に出てくるのを待つしかない。
待機中です。などを待っている。

Alexander_K2 2018.03.30 16:47 #7893
そんなところです。しかし、入出力や使用するソフトウェアなど、義務的な説明付きです。
すべての秘密を明かしてはいけません。しかし、基本的なものはそこにあるはずです。

Mihail Marchukajtes 2018.03.30 17:15 #7894
このような取引のバランスを見ると、明らかなオーバーシュートが見られる。原則として、この種のバランスは、それがないわけではないので、良いことではない。

toxic 2018.03.30 17:47 #7895
ドクタートレーダー私もそのメッセージを受け取りました。ニュアンスとしては、このNMRトークンが数ヶ月に渡ってチャンクでペイアウトし、NMRの価格が下がっていることです。
そして、カグラのアカウントは、スターターよりも高くなければならない。p.s. 数値計算機のところで、いろいろと混乱が起きていますね。あるいは、コンテスト終了の数時間前に送った結果が受け付けられず、処理されないままになっている。そうでなければ、ランダムに選んだ予測変数の集合に基づくモデルが、独創的でない可能性がほぼゼロであるにもかかわらず、突然「独創的でない」ことになってしまう。オッズもはっきりしないし、全員がストレートに負けることもある。
年に2回、ショーケースのアップデートがあり、みんなトークンを買いに走り、賭けで負ける感じです。そうやって、ぐるぐる回っているんです。うーん、ヌマライは本当に胡散臭い、はっきり言って全く馬鹿らしい「積みゲー」をやらされるし（利益よりリスクの方がはるかに高い）、積みゲーしないと景品が出ないしね。

Dr. Trader 2018.03.30 17:56 #7896
うわー、そうなんだ、もう1ヶ月以上そんな状態なんだ。しばらく行ってないので知らなかったのですが、そうでなければ、あの引用でさらに不愉快な思いをしたことでしょう。

Vizard_ 2018.03.30 18:54 #7897
自分ではなかなか言い出せないのですが、何かがきっかけで決意しました。
そして、これらはミハイルの最新の投稿です。そのアプローチのユニークさ、既成概念にとらわれない発想。
魂のこもった開放感、時に魅力的。マイケル、これからもよろしくね。
これらはすべて、温かい応援の言葉に値します。しかし、ミハイルさん、そろそろ
でも、ミハイルさん、そろそろ次のステップに進みましょうよ最新のアイデアを実現するには、別の種類の計算が必要です。
パイソン、ビブルを置き、コードをキャッチする。
量子コンピュータの素晴らしい世界へようこそ!
ファイル: quantum_computing-master.zip 324 kb

Mihail Marchukajtes 2018.03.30 18:59 #7898
絶対にそうだと思うし、そう考えてきた。未来は量子にある...。

Renat Akhtyamov 2018.03.30 19:31 #7899
イワン・ネグレシュニーそれを待っているんですね。
まさか総取引時間3ヶ月以上で本物とは言わないだろうが

Mihail Marchukajtes 2018.03.30 19:37 #7900
やっと帰ってきました。まず、単純に読めない長文投稿をお詫びします。当時はチュクチだったので、句読点やスペルもなく思ったままを書きました。言いたいことは言ったし、いくつかの感想は関連する。そんな不安な文章の中で、彼らを理解できるかどうかが大きなポイントです。
次は...BOに書いたものを掲載したブログへのリンクです。ツールへのアプローチ」の部分に注目してください。私が今日やったことをそのまま提供しています。それが、初期条件の選択です。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174
修正・変更の異議申し立てを待っているところです。しかし、次のことには同意しよう。もし、あなたが何かに同意せず、そうしない方が良いと思うのであれば、重みのある論拠を示さなければなりません。それは、必ずしも実践や経験の確認である必要はなく、なぜそう思うのかという十分な論理的結論（適切な理由付け）であればよいでしょう。もう饒舌になることはない。冷徹に、根拠のある計算や提案をするだけでいい。
今日、実際にお話した「道具へのアプローチ」に書かれている初期条件を、このセクションで詳しく説明するだけで、選択することを提案します。これはドラフトであることを忘れてはいけない。
明日、最初の条件で合意して、誰も異論がなければ、次のステージに進むことになります。
大学のように、白黒をはっきりさせるような方法論があってもいいのではないか、というのがきっかけで、別の記事を書き始めたのですが、それが「How to do, How not」。
ポイントは、回帰と分類の両方に適用可能で、同等の結果を示すような手法を見つけることである。つまり、機械学習で一般的に使われている手法のこと。ただ、なぜほとんどが満足できないのかを理解したいのですが、今のところ答えは1つしかないんです。論理的に説明できたり、どこかで読んだりしたことで、自分はあるステップを正しく行っていると深く納得しているのに、実際に行っていることはそのように行えず、エラーになってしまうのです。もちろんIMHOですが...。先ほどのケージの大きさと入力数での例。ポイントはシンプルです。では、私なりに学習の全体像を整理して、その結果を見て比較してみましょう。あなたより良い結果が得られるかどうかは分かりませんが、試してみる価値はあると思います。勉強になるので、私のミスもあるでしょうし、チームワークとディベートで、真相を解明できるかもしれません。MO領域でこれだけいろいろなPパッケージがある中で、堅牢なものがないというのは、理解するのが不思議な気がします。ほとんどがロブスタなんだから、結果が出ないのはやり方が悪いとしか言いようがない。では、私の監修のもとチェックしてみましょう :-)でも、もしコードの蒸発器がなく、一般の人がこういう動きに興味がないのであれば、私はスポーツベッティングの世界に入り、そこでやってみようと思っています。以前にもベットモデルを作ったことがありますが、新たに得た知識でもう一度挑戦してみたいです。
分類結果だけでなく、回帰結果も論文で使いたいのですが。この研究の後、同様のシステムを構築するための一般的な方法を得たいと考えています。そうなんだ ...
今日も一日、気が重い。ホスティングプロバイダーが突然クラッシュし、今まで上昇することができません。UPU本体だけでなく、同社のウェブサイトやテクニカルサポートの電話からも回答がない。ULTRAVDSが立ち上がって活動を続けてくれるといいのですが、現時点ではダウンしてアクセスできない状態でした :-(
約束通り、取引結果を載せておきますが、全ては先物の入れ替わりとサマータイムモードへの移行の瞬間のものです。

Немного о бинарных опционах и первоначальной установке условий
2018.03.30Mihail Marchukajteswww.mql5.com
Последнее время на просторах интернета всё больше стали появляться компании предлагающие заработать на бинарных опционах. Условия работы, а также происхождение таких компании остаётся под сомнением, однако и популярные интернет брокеры начали вводить этот инструмент в свой ассортимент, что безусловно, увеличило степень доверия к столь сложному...
話題がどこかに行ってしまったのではなく、「ぼやけてしまった」のです。普通の節操がない。私のスレッドよりもっとひどいパクリもある。
しかし、聖杯を持つ男が表舞台に出てくるのを待つしかない。
待機中です。
などを待っている。
そんなところです。しかし、入出力や使用するソフトウェアなど、義務的な説明付きです。
すべての秘密を明かしてはいけません。しかし、基本的なものはそこにあるはずです。
私もそのメッセージを受け取りました。ニュアンスとしては、このNMRトークンが数ヶ月に渡ってチャンクでペイアウトし、NMRの価格が下がっていることです。
そして、カグラのアカウントは、スターターよりも高くなければならない。
p.s. 数値計算機のところで、いろいろと混乱が起きていますね。あるいは、コンテスト終了の数時間前に送った結果が受け付けられず、処理されないままになっている。そうでなければ、ランダムに選んだ予測変数の集合に基づくモデルが、独創的でない可能性がほぼゼロであるにもかかわらず、突然「独創的でない」ことになってしまう。オッズもはっきりしないし、全員がストレートに負けることもある。
年に2回、ショーケースのアップデートがあり、みんなトークンを買いに走り、賭けで負ける感じです。そうやって、ぐるぐる回っているんです。
うーん、ヌマライは本当に胡散臭い、はっきり言って全く馬鹿らしい「積みゲー」をやらされるし（利益よりリスクの方がはるかに高い）、積みゲーしないと景品が出ないしね。
そして、これらはミハイルの最新の投稿です。そのアプローチのユニークさ、既成概念にとらわれない発想。
魂のこもった開放感、時に魅力的。マイケル、これからもよろしくね。
これらはすべて、温かい応援の言葉に値します。しかし、ミハイルさん、そろそろ
でも、ミハイルさん、そろそろ次のステップに進みましょうよ最新のアイデアを実現するには、別の種類の計算が必要です。
パイソン、ビブルを置き、コードをキャッチする。
量子コンピュータの素晴らしい世界へようこそ!
なかなか言い出せないのですが、何かに背中を押されたようです。
そして、これらはミハイルの最新の投稿です。そのアプローチのユニークさ、既成概念にとらわれない発想。
魂のこもった開放感、時に魅力的。マイケル、これからもよろしくね。
これらはすべて、温かい応援の言葉に値します。しかし、ミハイルさん、そろそろ
でも、ミハイルさん、そろそろ次のステップに進みましょうよ最新のアイデアを実現するには、別の種類の計算が必要です。
パイソン、ビブルを置き、コードをキャッチする。
量子コンピュータの素晴らしい世界へようこそ!
絶対にそうだと思うし、そう考えてきた。未来は量子にある...。
それを待っているんですね。
やっと帰ってきました。まず、単純に読めない長文投稿をお詫びします。当時はチュクチだったので、句読点やスペルもなく思ったままを書きました。言いたいことは言ったし、いくつかの感想は関連する。そんな不安な文章の中で、彼らを理解できるかどうかが大きなポイントです。
次は...BOに書いたものを掲載したブログへのリンクです。ツールへのアプローチ」の部分に注目してください。私が今日やったことをそのまま提供しています。それが、初期条件の選択です。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174
修正・変更の異議申し立てを待っているところです。しかし、次のことには同意しよう。もし、あなたが何かに同意せず、そうしない方が良いと思うのであれば、重みのある論拠を示さなければなりません。それは、必ずしも実践や経験の確認である必要はなく、なぜそう思うのかという十分な論理的結論（適切な理由付け）であればよいでしょう。もう饒舌になることはない。冷徹に、根拠のある計算や提案をするだけでいい。
今日、実際にお話した「道具へのアプローチ」に書かれている初期条件を、このセクションで詳しく説明するだけで、選択することを提案します。これはドラフトであることを忘れてはいけない。
明日、最初の条件で合意して、誰も異論がなければ、次のステージに進むことになります。
大学のように、白黒をはっきりさせるような方法論があってもいいのではないか、というのがきっかけで、別の記事を書き始めたのですが、それが「How to do, How not」。
ポイントは、回帰と分類の両方に適用可能で、同等の結果を示すような手法を見つけることである。つまり、機械学習で一般的に使われている手法のこと。ただ、なぜほとんどが満足できないのかを理解したいのですが、今のところ答えは1つしかないんです。論理的に説明できたり、どこかで読んだりしたことで、自分はあるステップを正しく行っていると深く納得しているのに、実際に行っていることはそのように行えず、エラーになってしまうのです。もちろんIMHOですが...。先ほどのケージの大きさと入力数での例。ポイントはシンプルです。では、私なりに学習の全体像を整理して、その結果を見て比較してみましょう。あなたより良い結果が得られるかどうかは分かりませんが、試してみる価値はあると思います。勉強になるので、私のミスもあるでしょうし、チームワークとディベートで、真相を解明できるかもしれません。MO領域でこれだけいろいろなPパッケージがある中で、堅牢なものがないというのは、理解するのが不思議な気がします。ほとんどがロブスタなんだから、結果が出ないのはやり方が悪いとしか言いようがない。では、私の監修のもとチェックしてみましょう :-)でも、もしコードの蒸発器がなく、一般の人がこういう動きに興味がないのであれば、私はスポーツベッティングの世界に入り、そこでやってみようと思っています。以前にもベットモデルを作ったことがありますが、新たに得た知識でもう一度挑戦してみたいです。
分類結果だけでなく、回帰結果も論文で使いたいのですが。この研究の後、同様のシステムを構築するための一般的な方法を得たいと考えています。そうなんだ ...
今日も一日、気が重い。ホスティングプロバイダーが突然クラッシュし、今まで上昇することができません。UPU本体だけでなく、同社のウェブサイトやテクニカルサポートの電話からも回答がない。ULTRAVDSが立ち上がって活動を続けてくれるといいのですが、現時点ではダウンしてアクセスできない状態でした :-(
約束通り、取引結果を載せておきますが、全ては先物の入れ替わりとサマータイムモードへの移行の瞬間のものです。