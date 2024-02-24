トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 788 1...781782783784785786787788789790791792793794795...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2018.03.30 12:41 #7871 マキシム・ドミトリエフスキーフォーラムから袋いっぱいに持って逃げない限りは......。）そして、トピックスターターはどこにあるのでしょうか？))もしかして、もう逃げちゃったのかな・・・？ずいぶん前のことです。 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 13:25 #7872 エリブラリウスアレクセイの言うとおりだ。5本目の小節予測は+100pts、10本目は0ptsを与えることができます。トレードを逃してしまうことになる。あるいは、10本目のバーでの予想が+100ptsと表示されるかもしれません。しかし、5本目のバーで-100ptを見るかもしれないので、ストップロスをキャッチすることになります。1から10までのすべてのバーを予測する必要があります。 デメリットは、出力が多くなるためネットワークが複雑になり、その結果、計算に時間がかかることです。また、隠れ層のニューロン数を2倍にする必要がある...。 topkstarterのブログを読む - そこにも回帰があり、多くのスマートなアイデアがある。ここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いてますが、パソコンに向かったら一緒に踊りましょう♪ 1小節目で10、2小節目で9、3小節目で8と予想します。 窓全体が見えるのに、どうやって大鹿を捕まえるのか教えてください。 ちょっと知りたいです...。 Anatolii Zainchkovskii 2018.03.30 13:30 #7873 ミハイル・マルキュカイツここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いてますが、パソコンに向かったら一緒に踊りましょう......1小節目で10、2小節目で9、3小節目で8と予想します。 窓全体を見たのに、どうやったらロスになるのか教えてください。 ちょっと知りたいです.............。10本目の終値を予測することで、10本目の終値の前に高くなったり低くなったりするチャンスを逃し、いくつかのストップに当たってしまうということを言いたかったのかもしれません。 Renat Akhtyamov 2018.03.30 13:30 #7874 ミハイル・マルキュカイツここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いてますが、パソコンに向かったら一緒に踊りましょう♪ 1小節目で10、2小節目で9、3小節目で8と予想します。 窓全体が見えるのに、どうやって大鹿を捕まえるのか教えてください♪ まあ、知りたいだけですが......。はい、本当です。 しかし、そこには... Anatolii Zainchkovskii 2018.03.30 13:36 #7875 これがその時の写真です。このドロップを3本前に見たからと言って、今それを考慮しているわけではありません。 Aleksey Vyazmikin 2018.03.30 13:46 #7876 ミハイル・マルキュカイツここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いてますが、パソコンに向かったら一緒に踊りましょう......1小節目で10、2小節目で9、3小節目で8と予想します。 窓全体が見えるのに、どうやって大鹿を捕まえるのか教えてください。 ちょっと知りたいです............。いや、私は全然プロじゃないから、じっくり見るために来たんだ、もしかしたらバカな質問をしているかもしれないけど、真実を知るための手段なんだ。 ただ、ここでは時間は関係なく、重要なのはその間に起こったことだと思います。しかし、我々はポジションへの条件付きエントリを行う必要があり、我々は価格が上昇し、10バーでデルタの10倍以上下落したことを確認した場合、これは大幅に取引システムに影響を与えます - なぜ我々は5倍の利益を取ることができれば10バーまで待たなければならない、または10バー以内に我々は10バーで利益の何倍もの着陸に飛び込んだ場合ストップ/ノーロスに閉じると、我々は。一方、終値しか 見ないというのは、コメントから理解できません。 Aleksey Vyazmikin 2018.03.30 13:46 #7877 アナトリー・ザイニチコフスキー10本目の価格を予測することで、10本目の条項の前に価格が高くなったり低くなったり、いわばいくつかのストップにぶつかる可能性がある点を見逃すということを言いたかったのでしょう。わかりました。 СанСаныч Фоменко 2018.03.30 13:57 #7878 マキシム・ドミトリエフスキー私は、独立した 1. はい 2.学習中やそのフィッティング中に出力ラベルが常に変化するため、誤解を生む可能性がある。しかし、ラベルのダイナミクスを分析し、最もフィッティングの少ないセットを見つけることは可能であるそれならドクの言うとおりだ。あらゆるプロセスの最良のモデルは、そのプロセスそのものである。あなたが提案しているのは、どこかで立ち止まること、つまりレギュラー化です。しかし、それは決してオーバーフィッティングの問題を解決したわけではなく、単なるトリック、時には良いトリックに過ぎないのです。先生が変わるという発想そのものが、金融シリーズの欠点であるように思います。遺伝学ではパターン認識（文字、音）は理解できるが、金融列ではうまくいかないはずだ。 でも、私が間違っていて、あなたが正しいことを祈ることにします。 Aleksei Kuznetsov 2018.03.30 14:13 #7879 ミハイル・マルキュカイツここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いていますが、パソコンに向かったら、いい時間を教えてあげます・・・。 1本目で10、2本目で9、3本目で8と予想します。 窓全体が見えるのに、どうやって大鹿を捕まえるのか教えてください。 ただ、知りたいだけです・・・・。 つまり、10本目の前のバーの予測を知るために、2～9本前の10本目のバーの結果を使うのですか？もしそうなら、書いていないようですね。あるいは、よく読んでいなかった。 また、10本前の予測以降、値動きを根本的に変えるような出来事があったのではないかという反論もあります。例えば、10本前に上昇を予測した場合、5本目に価格が下落するニュースがあり、新しい予測は下降するはずです - したがって、最新のデータを考慮することにより、予測の精度を高めることができます。 しかし、10本目の予測が常に十分に高いものであるならば、あなたの方法は、中間ウィンドウのバーを再予測することなく、理にかなっているのです。これは実際に試してみて、比較しなければなりません。 revers45 2018.03.30 14:44 #7880 ミハイル・マルキュカイツここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いてますが、パソコンに向かったら一緒に踊りましょう......1小節目で10、2小節目で9、3小節目で8と予想します。 窓全体を見たらどうやったらハズレを引くのか教えてください！ まあ、知りたいだけですが......。クローズを予想しても、プロはハイジャックでエルクを取られて負けるのがわかっているので......。 1...781782783784785786787788789790791792793794795...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
フォーラムから袋いっぱいに持って逃げない限りは......。）
そして、トピックスターターはどこにあるのでしょうか？))もしかして、もう逃げちゃったのかな・・・？ずいぶん前のことです。
アレクセイの言うとおりだ。5本目の小節予測は+100pts、10本目は0ptsを与えることができます。トレードを逃してしまうことになる。あるいは、10本目のバーでの予想が+100ptsと表示されるかもしれません。しかし、5本目のバーで-100ptを見るかもしれないので、ストップロスをキャッチすることになります。1から10までのすべてのバーを予測する必要があります。
デメリットは、出力が多くなるためネットワークが複雑になり、その結果、計算に時間がかかることです。また、隠れ層のニューロン数を2倍にする必要がある...。
topkstarterのブログを読む - そこにも回帰があり、多くのスマートなアイデアがある。
ここにはプロか、少なくとも経験者がいると思ったのですが......。携帯から書いてますが、パソコンに向かったら一緒に踊りましょう♪ 1小節目で10、2小節目で9、3小節目で8と予想します。 窓全体が見えるのに、どうやって大鹿を捕まえるのか教えてください。 ちょっと知りたいです...。
10本目の終値を予測することで、10本目の終値の前に高くなったり低くなったりするチャンスを逃し、いくつかのストップに当たってしまうということを言いたかったのかもしれません。
10本目の終値を予測することで、10本目の終値の前に高くなったり低くなったりするチャンスを逃し、いくつかのストップに当たってしまうということを言いたかったのかもしれません。
はい、本当です。

しかし、そこには...
これがその時の写真です。このドロップを3本前に見たからと言って、今それを考慮しているわけではありません。
いや、私は全然プロじゃないから、じっくり見るために来たんだ、もしかしたらバカな質問をしているかもしれないけど、真実を知るための手段なんだ。
いや、私は全然プロじゃないから、じっくり見るために来たんだ、もしかしたらバカな質問をしているかもしれないけど、真実を知るための手段なんだ。
ただ、ここでは時間は関係なく、重要なのはその間に起こったことだと思います。しかし、我々はポジションへの条件付きエントリを行う必要があり、我々は価格が上昇し、10バーでデルタの10倍以上下落したことを確認した場合、これは大幅に取引システムに影響を与えます - なぜ我々は5倍の利益を取ることができれば10バーまで待たなければならない、または10バー以内に我々は10バーで利益の何倍もの着陸に飛び込んだ場合ストップ/ノーロスに閉じると、我々は。一方、終値しか 見ないというのは、コメントから理解できません。
10本目の価格を予測することで、10本目の条項の前に価格が高くなったり低くなったり、いわばいくつかのストップにぶつかる可能性がある点を見逃すということを言いたかったのでしょう。
1. はい
2.学習中やそのフィッティング中に出力ラベルが常に変化するため、誤解を生む可能性がある。しかし、ラベルのダイナミクスを分析し、最もフィッティングの少ないセットを見つけることは可能である
それならドクの言うとおりだ。あらゆるプロセスの最良のモデルは、そのプロセスそのものである。あなたが提案しているのは、どこかで立ち止まること、つまりレギュラー化です。しかし、それは決してオーバーフィッティングの問題を解決したわけではなく、単なるトリック、時には良いトリックに過ぎないのです。先生が変わるという発想そのものが、金融シリーズの欠点であるように思います。遺伝学ではパターン認識（文字、音）は理解できるが、金融列ではうまくいかないはずだ。
でも、私が間違っていて、あなたが正しいことを祈ることにします。
つまり、10本目の前のバーの予測を知るために、2～9本前の10本目のバーの結果を使うのですか？もしそうなら、書いていないようですね。あるいは、よく読んでいなかった。
また、10本前の予測以降、値動きを根本的に変えるような出来事があったのではないかという反論もあります。例えば、10本前に上昇を予測した場合、5本目に価格が下落するニュースがあり、新しい予測は下降するはずです - したがって、最新のデータを考慮することにより、予測の精度を高めることができます。
しかし、10本目の予測が常に十分に高いものであるならば、あなたの方法は、中間ウィンドウのバーを再予測することなく、理にかなっているのです。これは実際に試してみて、比較しなければなりません。
クローズを予想しても、プロはハイジャックでエルクを取られて負けるのがわかっているので......。
クローズを予想しても、プロはハイジャックでエルクを取られて負けるのがわかっているので......。