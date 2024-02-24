トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 604 1...597598599600601602603604605606607608609610611...3399 新しいコメント 削除済み 2018.01.24 11:59 #6031 Vizard_： あれは雑談です。雑談は抜きにして、ひねりを加えて、その影響を見てください。 入力が十分であれば、「1ニューロン」でも可能です。 モの文脈では、トキシカでイデオロギー的に正しい。-------------- ディープネットワークに関する教授 - youtu.be/qx3iM2aa2yU 31 min "There's still not much science, but lot of voodoo magic".変化のスピード が速いことを特徴とする発展の段階を、特別に「飛躍」と名付けた。活性化関数（シグモイド、tanhなど）はリープで、変化速度の制限を導入することで修正される。この事実の意味に気づくまで、あとどれくらい時間がかかるのだろう......。 Yuriy Asaulenko 2018.01.24 11:59 #6032 マキシム・ドミトリエフスキー 外為では通用しない） FXでは使えない。まあ、まだ試してないというのが正直なところです。 削除済み 2018.01.24 12:03 #6033 Oleg avtomat: 変化のスピードが速いことを特徴とする発達段階は、「飛躍」と呼ばれる。活性化関数（シグモイド、tanhなど）はジャンプで、変化率に制限を導入することで修正します。この事実の意味を、ここにいる「求道者」が理解するまでに、どれだけの時間がかかるのだろうか......。ロバスト性の根拠がないものに、何の意味があるのでしょうか？私はこのような文が好きです：ここに預金の成長曲線があります（少なくともテストでは）...そして、あなた方は今m...kikesアズ...それから、はい、質問はありません。 削除済み 2018.01.24 12:05 #6034 マキシム・ドミトリエフスキー 実際にロバスト性の根拠がないのに、何を意識しているのでしょうか？今の話、理解できましたか...？ 削除済み 2018.01.24 12:07 #6035 Oleg avtomat: 自分が何を言っているのか分かっているのか...。しています。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.24 13:04 #6036 マキシム・ドミトリエフスキー 学習プロセスには急峻な最適化を含めることができ、私もそうしているが、ファジーロジックに限って言えばそうである。急勾配は大きな違いを生みますね。あなたは記事へのリンクを与えた https://habrahabr.ru/post/322438/ニューラルネットワークの誤差関数のグラフを本当にそうプロットすると（ここのtangentsに掲載されています）。 もちろん、シグモイドでも同様のものを作ることは可能ですが、個々のセクションの急勾配が低くなってしまうのです。シグモイドがあまり急でなければ、タンジェントでも同じように、3～5倍くらいにすればいいのではないでしょうか。つまり、ニューロンの数を増やすことです。おそらくシグモイドの方が誤差が少なかったのだと思います。 Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур 2022.02.17habrahabr.ru Многие материалы по нейронным сетям сразу начинаются с демонстрации довольно сложных архитектур. При этом самые базовые вещи, касающиеся функций активаций, инициализации весов, выбора количества слоёв в сети и т.д. если и рассматриваются, то вскользь. Получается начинающему практику нейронных сетей приходится брать типовые конфигурации и... Igooor_45 2018.01.24 17:05 #6037 誰が意見を言うのか？トレーディングを勉強してお金を払うのがベストなのか、それともフリーで勉強するのがベストなのか？そしてもうひとつ、有料講座にお金をかける価値はまったくないのでしょうか？ Aleksei Kuznetsov 2018.01.24 17:23 #6038 活性化関数の急峻さが変わるという記事https://www.mql5.com/ru/articles/497、ネットワークが自分で正しい急峻さを見つけるという結論に至ったのです。計算式をご覧ください。for(int n=0; n<10; n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*=0.4; // - умножением меняем крутизну ф-ии активации 学習時には、ネットワークは 乗数Wnを拾う必要がある。もし、ネットワークにとって合計*0.4の方が利益が大きいなら、単純にWnのすべての重みをピックアップし、それぞれはすでに*0.4になっているはずである。つまり、合計の倍率をカッコで囲むだけで、それ自体は最小誤差で決定される。異論がある方は訂正をお願いします。 Нейронные сети - от теории к практике 2012.10.06Dmitriy Parfenovichwww.mql5.com В наше время, наверное, каждый трейдер слышал о нейронных сетях и знает, как это круто. В представлении большинства те, которые в них разбираются, это какие-то чуть ли не сверхчеловеки. В этой статье я постараюсь рассказать, как устроена нейросеть, что с ней можно делать и покажу практические примеры её использования. Понятие о нейронных сетях... Yuriy Asaulenko 2018.01.24 17:45 #6039 エリブラリウス考えていたことがあるんです...。で、「ネットワークが勝手に正しい急勾配を拾ってくれる」という結論に至りました。その通りです。NSは、すべてのウェイトを適切な量だけ比例的に増減させ（これは-スティープネスになる）、さらに適切なオフセットをピックアップする。とにかく、ほとんどの作業には関係ありません。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.24 19:27 #6040 ネットワークのニューロン数を自動的に決定したい。計算式はどのようになっていますか？ 1...597598599600601602603604605606607608609610611...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あれは雑談です。雑談は抜きにして、ひねりを加えて、その影響を見てください。
入力が十分であれば、「1ニューロン」でも可能です。
モの文脈では、トキシカでイデオロギー的に正しい。
ディープネットワークに関する教授 - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31 min "There's still not much science, but lot of voodoo magic".
変化のスピード が速いことを特徴とする発展の段階を、特別に「飛躍」と名付けた。
活性化関数（シグモイド、tanhなど）はリープで、変化速度の制限を導入することで修正される。
この事実の意味に気づくまで、あとどれくらい時間がかかるのだろう......。
外為では通用しない）
変化のスピードが速いことを特徴とする発達段階は、「飛躍」と呼ばれる。
活性化関数（シグモイド、tanhなど）はジャンプで、変化率に制限を導入することで修正します。
この事実の意味を、ここにいる「求道者」が理解するまでに、どれだけの時間がかかるのだろうか......。
ロバスト性の根拠がないものに、何の意味があるのでしょうか？
私はこのような文が好きです：ここに預金の成長曲線があります（少なくともテストでは）...そして、あなた方は今m...kikesアズ...それから、はい、質問はありません。
実際にロバスト性の根拠がないのに、何を意識しているのでしょうか？
今の話、理解できましたか...？
自分が何を言っているのか分かっているのか...。
しています。
学習プロセスには急峻な最適化を含めることができ、私もそうしているが、ファジーロジックに限って言えばそうである。急勾配は大きな違いを生みますね。
あなたは記事へのリンクを与えた https://habrahabr.ru/post/322438/
ニューラルネットワークの誤差関数のグラフを本当にそうプロットすると（ここのtangentsに掲載されています）。
もちろん、シグモイドでも同様のものを作ることは可能ですが、個々のセクションの急勾配が低くなってしまうのです。
シグモイドがあまり急でなければ、タンジェントでも同じように、3～5倍くらいにすればいいのではないでしょうか。つまり、ニューロンの数を増やすことです。
おそらくシグモイドの方が誤差が少なかったのだと思います。
誰が意見を言うのか？トレーディングを勉強してお金を払うのがベストなのか、それともフリーで勉強するのがベストなのか？そしてもうひとつ、有料講座にお金をかける価値はまったくないのでしょうか？
活性化関数の急峻さが変わるという記事https://www.mql5.com/ru/articles/497、ネットワークが自分で正しい急峻さを見つけるという結論に至ったのです。
計算式をご覧ください。
学習時には、ネットワークは 乗数Wnを拾う必要がある。もし、ネットワークにとって合計*0.4の方が利益が大きいなら、単純にWnのすべての重みをピックアップし、それぞれはすでに*0.4になっているはずである。つまり、合計の倍率をカッコで囲むだけで、それ自体は最小誤差で決定される。
異論がある方は訂正をお願いします。
考えていたことがあるんです...。で、「ネットワークが勝手に正しい急勾配を拾ってくれる」という結論に至りました。
その通りです。NSは、すべてのウェイトを適切な量だけ比例的に増減させ（これは-スティープネスになる）、さらに適切なオフセットをピックアップする。
とにかく、ほとんどの作業には関係ありません。