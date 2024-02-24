トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 611 1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:39 #6101 これについては、誰も意見を交わしていない。レイヤー数選択時のお見積もりです。3層のネットワーク（numLayers=3：1入力、1隠れ家、1出力）で、ほとんどの場合において十分である。Tsybenkoの定理によれば、隠れ層が1つのネットワークは、任意の連続多次元関数を任意の精度で近似することが可能である。隠れ層が2層のネットワークは、任意の離散多次元関数を近似することが可能である。バー解析は連続関数なのか離散関数なのか、どちらなんでしょうね。例えば、FXの場合、隠れ層は1層で十分なのか、2層必要なのか？前回のテストでの簡単なモデルを紹介します。88-14-2は、バリエーションより優れていることが証明された。88-50-20-2、88-32-7-2（これが非常に近い：1-2％）、88-25-7-2、88-32-2 СанСаныч Фоменко 2018.01.25 12:49 #6102 エリブラリウスと、モデルの属性や構造が判明してしまうのです。私は何度も読み返しましたが、理解できません。なぜ皆さんは、何百種類もあるモデルのうちの1つ、ニューラルネットワークに固執するのでしょうか。ニューラルネットワークは、他のモデルと異なり、内部構造を非常によく理解する必要があり、単純でもないのです。モデルの性能がそのタイプに大きく依存することを、どこで誰が証明したのでしょうか？NSの結果は？この結果には何か意味があるのか、解釈はあるのか。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:51 #6103 引用元：https://www.mql5.com/ru/code/9002、画像を添付しています。3つ目の選択肢である「ディスクリート」は、隙間や空洞のある図形です。 棒グラフに置き換えると、例えば小刻みな動きでは買うべきで、最大値の25%では買うべきでない、40%では買うべきでない、60%では買うべきでない、80%ではまた買うべきということになります。 FXではありえないことだと思うのですが・・・。であり、これは連続関数である。とはいえ、私たちはひとつの特性だけでなく、たくさんの特性を持っていて、それらがどんな力を生み出しているのか、想像もつかないのですが......。 それについてどう思いますか？ Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей 投票: 212016.06.14Vladimirwww.mql5.com История версий: 06/26/2009 - добавлен новый индикатор BPNN Predictor со Smoothing.mq4, в котором цены сглаживались перед прогнозированием с использованием EMA. 08/20/2009 - в коде исправлен расчет функции активации нейронов, чтобы предотвратить арифметическое исключение; обновлены BPNN.cpp и BPNN.dll 08/21/2009 - добавлено очищение памяти после... Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:55 #6104 サンサニッチ・フォメンコ私は何度も読み返しましたが、理解できません。なぜ皆さんは、何百種類もあるモデルのうちの1つ、ニューラルネットワークに固執するのでしょうか。ニューラルネットワークは、他のモデルと異なり、内部構造を非常によく理解する必要があり、単純でもないのです。モデルの性能がそのタイプに大きく依存することを、どこで誰が証明したのでしょうか？NSの結果は？この結果には何か意味があるのか、解釈はあるのか。 1種類を徹底的に研究し、それが終わったら別のものを見る。私は、物事の上で跳ね回るのは好きではありません。 toxic 2018.01.25 13:02 #6105 マキシム・ドミトリエフスキーhttp://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf 削除済み 2018.01.25 13:08 #6106 エリブラリウスこれについては、誰も意見を交わしていない。バー解析は連続関数なのか離散関数なのか、どちらなんでしょうね。例えば、FXの場合、隠れ層は1層で十分なのか、2層必要なのか？前回のテストでの簡単なモデルを紹介します。88-14-2は、バリアントより良いことがわかった。88-50-20-2、88-32-7-2（こちらは1～2％と非常に僅差）、88-25-7-2、88-32-2例えば、点が曲線に沿って分布しているのではなく、他の点のグループによって区切られたグループに分布している場合、すべての点を1番目の直線で結ぶことは不可能なので、離散f関数となりますよね？つまり、線上の散乱プロットそのものを見て、第2層が必要かどうかを考える必要がある。しかし、あまりに非現実的な話なので、どうしたら理解できるのだろう...あとでググってみよう )あと、回帰は常に連続であるべきで、分類は連続である必要はない...はずだが、よくわからない。 削除済み 2018.01.25 13:21 #6107 D:何の冗談だ、この文書を読め、バシリーも推薦している。ありがとうございます！とっておきました！ゆっくり読みます！必要なら削除してください :)))とか、自分の書き込みをきれいにする人、あなた？:D Yuriy Asaulenko 2018.01.25 13:45 #6108 マキシム・ドミトリエフスキー裏山をしたわけでもないでしょう。フォーラムでは知られていないことをたくさんやっています）。 何か、そのうちわかるかもしれません。 削除済み 2018.01.25 13:48 #6109 ユーリイ・アサウレンコフォーラムが知らないことをたくさんしています）。 いずれ何かがわかるかもしれません。Wienerに乗り換えました。あの本、いつ終わるんだろう :) 彼も基本的に予測をやろうとしていた。 Yuriy Asaulenko 2018.01.25 13:56 #6110 マキシム・ドミトリエフスキーWienerに乗り換えました。あの本はいつ終わるんだろう :) 彼も基本的に予測を立てようとしていた。 彼は努力したのではなく、練習したのです))気に入っていただけたようで、何よりです。もっと読むべき) 実際、多くの時間が節約できます。車輪を再発明する必要がないのです。 1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
レイヤー数選択時のお見積もりです。
3層のネットワーク（numLayers=3：1入力、1隠れ家、1出力）で、ほとんどの場合において十分である。Tsybenkoの定理によれば、隠れ層が1つのネットワークは、任意の連続多次元関数を任意の精度で近似することが可能である。隠れ層が2層のネットワークは、任意の離散多次元関数を近似することが可能である。
バー解析は連続関数なのか離散関数なのか、どちらなんでしょうね。
例えば、FXの場合、隠れ層は1層で十分なのか、2層必要なのか？
前回のテストでの簡単なモデルを紹介します。
88-14-2は、バリエーションより優れていることが証明された。88-50-20-2、88-32-7-2（これが非常に近い：1-2％）、88-25-7-2、88-32-2
と、モデルの属性や構造が判明してしまうのです。
私は何度も読み返しましたが、理解できません。なぜ皆さんは、何百種類もあるモデルのうちの1つ、ニューラルネットワークに固執するのでしょうか。ニューラルネットワークは、他のモデルと異なり、内部構造を非常によく理解する必要があり、単純でもないのです。
モデルの性能がそのタイプに大きく依存することを、どこで誰が証明したのでしょうか？
NSの結果は？この結果には何か意味があるのか、解釈はあるのか。
引用元：https://www.mql5.com/ru/code/9002、画像を添付しています。
3つ目の選択肢である「ディスクリート」は、隙間や空洞のある図形です。
棒グラフに置き換えると、例えば小刻みな動きでは買うべきで、最大値の25%では買うべきでない、40%では買うべきでない、60%では買うべきでない、80%ではまた買うべきということになります。
FXではありえないことだと思うのですが・・・。であり、これは連続関数である。とはいえ、私たちはひとつの特性だけでなく、たくさんの特性を持っていて、それらがどんな力を生み出しているのか、想像もつかないのですが......。
それについてどう思いますか？
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
例えば、点が曲線に沿って分布しているのではなく、他の点のグループによって区切られたグループに分布している場合、すべての点を1番目の直線で結ぶことは不可能なので、離散f関数となりますよね？
つまり、線上の散乱プロットそのものを見て、第2層が必要かどうかを考える必要がある。
しかし、あまりに非現実的な話なので、どうしたら理解できるのだろう...あとでググってみよう )
あと、回帰は常に連続であるべきで、分類は連続である必要はない...はずだが、よくわからない。
何の冗談だ、この文書を読め、バシリーも推薦している。
ありがとうございます！とっておきました！ゆっくり読みます！必要なら削除してください :)))
とか、自分の書き込みをきれいにする人、あなた？:D
裏山をしたわけでもないでしょう。
フォーラムでは知られていないことをたくさんやっています）。
何か、そのうちわかるかもしれません。
Wienerに乗り換えました。あの本、いつ終わるんだろう :) 彼も基本的に予測をやろうとしていた。
