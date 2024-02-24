トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 597

sibirqk
もちろん、イミフですが、このスレッドのすべてのページで、SanSanychによるスローガン、「rubbish in, rubbish out」から始める必要があるのです。そして、あなたの認識力と創造力の才能は、まず入力のゴミを減らすことに向けられ、それから初めてコンピュータのハードウェアに極端な負荷をかけるようにすべきなのです。

マキシム・ドミトリエフスキー

実装が容易な非流動的分類器スキームを作った

何かが足りないのでしょうか？:)

ニューロン数を追加することができ、現在、隠れ層は2つです。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

1）トレーニングの調子はいかがですか？ウェイトがどのように適用されるのかがわからない。
2) ニューロン自体の重みは利用可能か？
3) 媒介として、注文1-4の終値または高速MAの微分を取ることができます。またはインクリメント。
4) 隠れ層の大きさを入力と同じにする。
 
sibirqk
これはSanSanychのスローガンではありません。ググってみてください。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

時間を無駄にするだけです。実際のデータでは、うまくいきません。

例：NSの答えを1つ間違えると、それ以降のもの全てに影響する。

 
ユーリイ・アサウレンコ
それは間違いなく、統計局のビルにある看板です。

 
サンサニッチ・フォメンコ

その看板がかかっている場所は、他にもたくさんあります）。
 
ユーリイ・アサウレンコ

ニューラルネットは徐々にエラーを排除している👍😀😎。
 
ユーリイ・アサウレンコ
いわば、テーマにこだわっているんです。

しかし、統計学では、原則の問題である。

そして、基本的な概念の1つであり、最も平均的なものであり、すべては相関が常に値を持ち、値がない「値なし＝NA」であるためです。中世に思いを馳せると、数百年はこのことに没頭していた。原理的に何もないはずのところに相関関係を見出す。


Rを学び始めた頃、このNAで持ち運びができることに驚きました。

