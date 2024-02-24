トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 517 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2017.11.03 22:40 #5161 マキシム・ドミトリエフスキーもし、遊びたい人がいれば、足場がインクリメントから学習して、1小節先の予測を出してくれます。設定で、学習深度、増分のラグ、エントリ数（新しいエントリごとに1小節分後方にシフト）を設定します。そして、現在の価格から 予測値を差し引きます。ヒストグラムは、新しいバーごとにのみ描画されます。誤差の割合は？ 削除済み 2017.11.03 22:43 #5162 エリブラリウスすぐに教えてください。誤差は何パーセントですか？エラーは見ずに、ヒストグラムを見ながらピリオドを変えていたんです。限り、私は感じるように - 大きな、そしてトレーニングサンプルを増やすと、あまり減少していない...しかし、私は後でそれのためにdopilu z -スコアとすぐに確認するためにボットを介してしようとします。実は、このフレームワークには、インクリメントだけでなく、何でも入れることができるのです。インクリメントに小さなラグを設定すると（ここでは1）、よく予測されるようにさえなるのです。ヒストグラムの各バーは、次のバーの予測です。ゼロ以下なら買い、ゼロ以上なら売りです。そして、その値は何ポイント上昇または下降すると予想されるか 削除済み 2017.11.03 23:04 #5163 ところで、もしどなたか、モデルにトレンド成分を追加する方法＋インクリメントを追加する方法があれば、教えていただきたいのですが、強いロングトレンドでの予測が少し改善されるはずです（フラットではよく予測されるのです）。 Yuriy Asaulenko 2017.11.03 23:19 #5164 マキシム・ドミトリエフスキーところで、もしどなたか、モデルにトレンド成分を追加する方法＋増分で、強いロングトレンドでの予測を若干改善する方法があれば、ありがたいです（フラットではよく予測されます）。適当なMAの微分を加えれば、幸せになれる)。あるいは、期間の異なる2つのMAから得られるデリバティブの方が良い。 削除済み 2017.11.03 23:36 #5165 ユーリイ・アサウレンコ適当なMAの微分を加えればOK)。あるいはもっと良いのは、期間の異なる2つのMAから派生したものです。MACDか何か？) Yuriy Asaulenko 2017.11.03 23:39 #5166 マキシム・ドミトリエフスキー MACDのようなもの？) いや、正確には異なるMACDの2つのデリバティブと、そのNSへの入力です。MACDは情報量が少ない。 削除済み 2017.11.03 23:49 #5167 ユーリイ・アサウレンコ いや、正確には異なるMACDの2つのデリバティブと、そのNSへの入力です。MACDは情報量が少ない。後でもう一度やってみるよ、うん。 Yuriy Asaulenko 2017.11.03 23:57 #5168 マキシム・ドミトリエフスキー 後でもう一度やってみるよ、うん。 NSの入力が悪くないなら、MAの間にデルタを詰め込めばいい。まずデルタをシグモイドに通し、0.5を引いてゼロにすることができます。 削除済み 2017.11.04 00:09 #5169 ユーリイ・アサウレンコ HC入力にこだわらなければ、MAの間にデルタを詰め込めばいい。デルタはシグモイドを通し、0.5を引いてゼロにすることができる。残念でもなんでもなく、500回まで作りました :) そう、確かに、増分を何か流行のものに結びつけて、例えば50回のエントリーと50回のモーメンタムやデルタを連続増分にして、それを5000～10000回繰り返してください。長くても10分程度で計算します。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 11:59 #5170 マキシム・ドミトリエフスキー 残念でもなんでもなく、500回まで作りました :) そう、確かに、増分を何か流行のものに結びつけて、例えば50回のエントリーと50回のモーメンタムやデルタを連続増分にして、それを5000～10000回繰り返してください。長くても10分以内には効果が出ます。 でも、Momentumは使わないでください。追い風を起こすのです。その結果、現実の状態が不確かになってしまうのです。 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もし、遊びたい人がいれば、足場がインクリメントから学習して、1小節先の予測を出してくれます。設定で、学習深度、増分のラグ、エントリ数（新しいエントリごとに1小節分後方にシフト）を設定します。そして、現在の価格から 予測値を差し引きます。ヒストグラムは、新しいバーごとにのみ描画されます。
誤差の割合は？
すぐに教えてください。誤差は何パーセントですか？
エラーは見ずに、ヒストグラムを見ながらピリオドを変えていたんです。限り、私は感じるように - 大きな、そしてトレーニングサンプルを増やすと、あまり減少していない...しかし、私は後でそれのためにdopilu z -スコアとすぐに確認するためにボットを介してしようとします。実は、このフレームワークには、インクリメントだけでなく、何でも入れることができるのです。
インクリメントに小さなラグを設定すると（ここでは1）、よく予測されるようにさえなるのです。ヒストグラムの各バーは、次のバーの予測です。ゼロ以下なら買い、ゼロ以上なら売りです。そして、その値は何ポイント上昇または下降すると予想されるか
ところで、もしどなたか、モデルにトレンド成分を追加する方法＋インクリメントを追加する方法があれば、教えていただきたいのですが、強いロングトレンドでの予測が少し改善されるはずです（フラットではよく予測されるのです）。
