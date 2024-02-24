トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 400 1...393394395396397398399400401402403404405406407...3399 新しいコメント 削除済み 2017.06.11 09:42 #3991 エリブラリウスそれぞれのネットワークがどのように機能しているのか、個別に調べています。そして、その出力から何を得るかは、好みの問題である)。 ところで、あなたのファイルからコードを見ると、記事のようにではなく、別の数式があります、すなわち、n どうやら著者は数式を修正したようです。だから、（元の計算式のように）3つの入力はないかもしれないが、それでも8つ......。新方式のエッセンスはまだ理解できていない。 あなたは間違った記事を読んでいます :)ここで Mihail Marchukajtes 2017.06.11 09:45 #3992 これらは別の仕事です。組み合わせる必要はありません。を変数にv0=ブラブラ ブラブラv1=blah blah blah blahv2=blah blah blah blah blahv3=ブラブラブラv4=blah blah blah blahv5=ブラブラブラV6＝ブラブラブラv7=ブラブラブラ入力の値を記録し，全体を関数double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7) { //нормализация данных double x0 = 2.0 * (v0 + 1189.0) / 2047.0 - 1.0; double x1 = 2.0 * (v1 + 810.0) / 2247.0 - 1.0; double x2 = 2.0 * (v2 + 1636.0) / 2155.0 - 1.0; double x3 = 2.0 * (v3 + 558.0) / 1252.0 - 1.0; double x4 = 2.0 * (v4 + 139.0) / 494.0 - 1.0; double x5 = 2.0 * (v5 + 74.97643) / 144.15451 - 1.0; double x6 = 2.0 * (v6 + 1026.56016) / 1938.48639 - 1.0; double x7 = 2.0 * (v7 + 4167.0) / 7074.0 - 1.0; //полином он же сеть он же ИИ он же ГУРу и т.д. Но данные уже нормализованны. double decision = 3.162907268170426 * sigmoid(x0) -1.0554004772410066 * sigmoid(x1 + x2 + x3) + 3.8921930574940347 * sigmoid(x0 + x1 + x4) -1.3775531643479957 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4) -0.44704575810784447 * sigmoid(x0 + x5) -0.012703915477316044 * sigmoid(x0 + x1 + x5) -7.231026668467576 * sigmoid(x2 + x5) -0.059339966683175004 * sigmoid(x2 + x4 + x5) -2.786314588867378 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5) + 2.1339726561913768 * sigmoid(x0 + x1 + x6) -0.49562529077183975 * sigmoid(x0 + x4 + x6) + 5.2147434454399475 * sigmoid(x0 + x3 + x4 + x6) -2.890797352663095 * sigmoid(x5 + x6) + 0.10933021175693726 * sigmoid(x0 + x5 + x6) -1.6844056248405446 * sigmoid(x1 + x2 + x5 + x6) -0.18093137034202272 * sigmoid(x1 + x3 + x5 + x6) + 0.6607987033451893 * sigmoid(x1 + x7) -1.8854921735476415 * sigmoid(x0 + x1 + x3 + x7) -1.1169615655906233 * sigmoid(x2 + x5 + x7) -0.6844731589452674 * sigmoid(x4 + x6 + x7) -0.4231236774571158 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x6 + x7) + 5.763615625891075 * sigmoid(1.0 + x1 + x2 + x3 + x5) -0.3138985187519697 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x4 + x5) -1.8910224663455044 * sigmoid(1.0 + x1 + x3 + x4 + x5) + 2.1204658352467995 * sigmoid(1.0 + x2 + x3 + x4 + x5) + 6.219005597826903 * sigmoid(1.0 + x2 + x3 + x4 + x6) -3.740916662914772 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x3 + x4 + x5 + x6); return decision; } 削除済み 2017.06.11 09:46 #3993 レシェトフVS 2クラス決定森とロジスティック回帰。レシェトフがこの一戦を制す ファイル: HARD.txt 7 kb Mihail Marchukajtes 2017.06.11 09:53 #3994 マキシム・ドミトリエフスキーレシェトフVS 2クラス決定森とロジスティック回帰まあ、レシェトフの圧勝ですね。 データセットHardを実行した場合、私の結果は汎化率72％です。ちなみに、HARD.mqlファイルから私がすでに計算したモデルを取り出して比較してみてください。そして乾坤一擲の勝利とはどういうことかというと、結果の解釈が難しいのは認めます。 削除済み 2017.06.11 09:58 #3995 ミハイル・マルキュカイツ ちなみに、私がアップロードしたモデル（HARD.mqlファイルから計算済み）を使って、比較してみてください。また、「辛勝」とはどういう意味かというと、結果を解釈するのが難しいのは認めますが。 縮小した結果、添付したものです。True positivesとTrue negatives、つまり売買の予測が成功した回数を見ると、他のモデルが45%であるのに対し、Rは65%と、より多くの予測が成功している。つまり、彼のモデルは利益を出し、他のモデルは損失を出すということだ。 Dr. Trader 2017.06.11 09:59 #3996 エリブラリウスニューロンを10入力に拡張すると......。 しかし、1024にルールを追加する必要があります。 r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0 r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1 r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2 r3 = (1 - A) * B * (1 - C) * p 3A) * B * C * p3 r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4 r5 = A * (1 - B) * C * p5 r6 = A * B * (1 - C) * p6 r7 = A * B * (1 - C) * p7 .....r1023 = 怖いくらいです :D ファイル: rnn_10.mq5 115 kb Mihail Marchukajtes 2017.06.11 10:03 #3997 Dr.トレーダー 怖いくらいです :D エヘン、エヘン...。本当に、怖いくらいに見えますね......。 Aleksei Kuznetsov 2017.06.11 10:09 #3998 Dr.トレーダー 怖いくらいです :D 手作業で組み立てたのではないのでしょうか？周期的に行われたのでしょうか？手作業だと何時間もかかってしまうので...。 Mihail Marchukajtes 2017.06.11 10:10 #3999 エリブラリウス 手動でコンパイルしたものではないのでしょうね？なんとなくサイクルがあったのでしょうか？手作業だと何時間もかかってしまうので...。 手動だと失敗することもあると思うので...。 削除済み 2017.06.11 10:11 #4000 Dr.トレーダー 怖いくらいです :D オプティマイザーで非常に長い時間がかかるので、怖くて、ちょっと使えません :) クラウドでは、まだできます。 1...393394395396397398399400401402403404405406407...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それぞれのネットワークがどのように機能しているのか、個別に調べています。そして、その出力から何を得るかは、好みの問題である)。
ところで、あなたのファイルからコードを見ると、記事のようにではなく、別の数式があります、すなわち、n
だから、（元の計算式のように）3つの入力はないかもしれないが、それでも8つ......。新方式のエッセンスはまだ理解できていない。
あなたは間違った記事を読んでいます :)ここで
これらは別の仕事です。組み合わせる必要はありません。
を変数に
入力の値を記録し，全体を関数
レシェトフ
VS 2クラス決定森とロジスティック回帰。
レシェトフがこの一戦を制す
レシェトフ
VS 2クラス決定森とロジスティック回帰
まあ、レシェトフの圧勝ですね。
データセットHardを実行した場合、私の結果は汎化率72％です。ちなみに、HARD.mqlファイルから私がすでに計算したモデルを取り出して比較してみてください。そして乾坤一擲の勝利とはどういうことかというと、結果の解釈が難しいのは認めます。
ちなみに、私がアップロードしたモデル（HARD.mqlファイルから計算済み）を使って、比較してみてください。また、「辛勝」とはどういう意味かというと、結果を解釈するのが難しいのは認めますが。
縮小した結果、添付したものです。True positivesとTrue negatives、つまり売買の予測が成功した回数を見ると、他のモデルが45%であるのに対し、Rは65%と、より多くの予測が成功している。つまり、彼のモデルは利益を出し、他のモデルは損失を出すということだ。
ニューロンを10入力に拡張すると......。
しかし、1024にルールを追加する必要があります。
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * (1 - C) * p 3A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A * B * (1 - C) * p7
怖いくらいです :D
怖いくらいです :D
エヘン、エヘン...。本当に、怖いくらいに見えますね......。
怖いくらいです :D
手動でコンパイルしたものではないのでしょうね？なんとなくサイクルがあったのでしょうか？手作業だと何時間もかかってしまうので...。
手動だと失敗することもあると思うので...。
怖いくらいです :D
オプティマイザーで非常に長い時間がかかるので、怖くて、ちょっと使えません :) クラウドでは、まだできます。