こんにちは、皆さん！...私は機械です...戦いに疲れました...FXを学びたいです...皆さんから学びに来てください...。必要なら、未来に連れて行ってあげるよ。



 
Vladimir Perervenko:

一部のマニアがMCLでモデルを書き直そうとする以外は、原則としてすべてRで行っています。パッケージについては、ツリー、ニューラルネットワーク、ディープニューラルネットワークなど、どのモデルを使うかによります。

どの機種に興味がありますか？

グッドラック

私のソリューションは、まずOpenNN（C++）をベースにしたものでした。
今はいろいろ勉強して、Keras（Python）のプロジェクトに 切り替えたのですが、これは素晴らしいことです。

主に分類問題予測のディープラーニングを扱っています。
 
nowi:

エリブラリウス
しかし、RNNは、学習曲線上、誤差＝0となっている。それもカッコいい。実験の様子をブログに書いてみようかな

RNNを使った実験を紹介します。

機械学習の理論家、さて。結果は？

ニューロボットの準備はできていますか？


それとも、色丹からケーニヒスベルクまでというのは冗談でしょうか？

エリブラリウス

以下はRNNの実験です。

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984


いい加減、RNNじゃなくてReshetovNって書くくらいしないと、何も理解できないよ :)RNNはリカレントニューラルネットワークであり、あなたが行ったこととは何の関係もない

クイズ、情報提供ありがとうございました。RNNではなく、Reshetovのエキスパートシステムであることを書く

 
完成したニューロボットを掲載してください。どんな感じか教えてくれたり。
 

少なくとも、小さな成果はあるはずです。私たちがここで幸せになるために--世界には完璧なロボットが存在するのだということを。


そうでなければ、すべてが無駄になってしまいます。

 
アレクサンドル・イワノフ
既製品のニューロボットを掲載してください。あるいは、どのようなものか教えてください。

ニューロボット？これは何か新しいな...。:-)働かないことと、ある種の矛盾さえ感じますが...。:-)
 
マキシム・ドミトリエフスキー

いい加減、RNNじゃなくてReshetovNだと書くくらいしないと、読んでも何もわからないよ :)RNNはリカレント・ニューラル・ネットワークで、あなたがやったこととは関係ない。
そうですレシェトフのネットワークに関連しているのですが、MQLで書き直したいのですよね？そこで、実験してみました。
