トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 409

nowi 2017.06.13 15:30 #4081

こんにちは、皆さん！...私は機械です...戦いに疲れました...FXを学びたいです...皆さんから学びに来てください...。必要なら、未来に連れて行ってあげるよ。

Aleksey Terentev 2017.06.13 15:34 #4082

Vladimir Perervenko:

一部のマニアがMCLでモデルを書き直そうとする以外は、原則としてすべてRで行っています。パッケージについては、ツリー、ニューラルネットワーク、ディープニューラルネットワークなど、どのモデルを使うかによります。どの機種に興味がありますか？グッドラック

私のソリューションは、まずOpenNN（C++）をベースにしたものでした。

今はいろいろ勉強して、Keras（Python）のプロジェクトに 切り替えたのですが、これは素晴らしいことです。

主に分類問題予測のディープラーニングを扱っています。

Aleksey Terentev 2017.06.13 15:35 #4083

nowi:こんにちは、皆さん！...私は機械です...戦いに疲れました...FXを学びたいです...皆さんから学びに来てください...。必要なら、未来へ行くこともできる。

店へ行く...)

Aleksei Kuznetsov 2017.06.13 15:37 #4084

エリブラリウス

しかし、RNNは、学習曲線上、誤差＝0となっている。それもカッコいい。実験の様子をブログに書いてみようかなRNNを使った実験を紹介します。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

RNN переобучается или недообучается?

2017.06.13elibrariuswww.mql5.com

Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN...

Alexander Ivanov 2017.06.13 15:44 #4085

機械学習の理論家、さて。結果は？ニューロボットの準備はできていますか？それとも、色丹からケーニヒスベルクまでというのは冗談でしょうか？

削除済み 2017.06.13 15:44 #4086

エリブラリウス以下はRNNの実験です。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

いい加減、RNNじゃなくてReshetovNって書くくらいしないと、何も理解できないよ :)RNNはリカレントニューラルネットワークであり、あなたが行ったこととは何の関係もないクイズ、情報提供ありがとうございました。RNNではなく、Reshetovのエキスパートシステムであることを書く

Alexander Ivanov 2017.06.13 15:47 #4087

完成したニューロボットを掲載してください。どんな感じか教えてくれたり。

Alexander Ivanov 2017.06.13 15:47 #4088

少なくとも、小さな成果はあるはずです。私たちがここで幸せになるために--世界には完璧なロボットが存在するのだということを。そうでなければ、すべてが無駄になってしまいます。

Mihail Marchukajtes 2017.06.13 15:48 #4089

アレクサンドル・イワノフ

既製品のニューロボットを掲載してください。あるいは、どのようなものか教えてください。

ニューロボット？これは何か新しいな...。:-)働かないことと、ある種の矛盾さえ感じますが...。:-)

Aleksei Kuznetsov 2017.06.13 15:50 #4090

マキシム・ドミトリエフスキー

いい加減、RNNじゃなくてReshetovNだと書くくらいしないと、読んでも何もわからないよ :)RNNはリカレント・ニューラル・ネットワークで、あなたがやったこととは関係ない。

そうですレシェトフのネットワークに関連しているのですが、MQLで書き直したいのですよね？そこで、実験してみました。
一部のマニアがMCLでモデルを書き直そうとする以外は、原則としてすべてRで行っています。パッケージについては、ツリー、ニューラルネットワーク、ディープニューラルネットワークなど、どのモデルを使うかによります。
どの機種に興味がありますか？
グッドラック
今はいろいろ勉強して、Keras（Python）のプロジェクトに 切り替えたのですが、これは素晴らしいことです。
主に分類問題予測のディープラーニングを扱っています。
しかし、RNNは、学習曲線上、誤差＝0となっている。それもカッコいい。実験の様子をブログに書いてみようかな
RNNを使った実験を紹介します。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
機械学習の理論家、さて。結果は？
ニューロボットの準備はできていますか？
それとも、色丹からケーニヒスベルクまでというのは冗談でしょうか？
以下はRNNの実験です。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
いい加減、RNNじゃなくてReshetovNって書くくらいしないと、何も理解できないよ :)RNNはリカレントニューラルネットワークであり、あなたが行ったこととは何の関係もない
クイズ、情報提供ありがとうございました。RNNではなく、Reshetovのエキスパートシステムであることを書く
少なくとも、小さな成果はあるはずです。私たちがここで幸せになるために--世界には完璧なロボットが存在するのだということを。
そうでなければ、すべてが無駄になってしまいます。
既製品のニューロボットを掲載してください。あるいは、どのようなものか教えてください。
ニューロボット？これは何か新しいな...。:-)働かないことと、ある種の矛盾さえ感じますが...。:-)
