elibrarius:

ちなみに、EURUSDのM1チャートで、出口に向かって、10～60までの期間（6枚）で相関を確認しました（ジグザグはないですが、近いものがありますね）。

-0.00,0.01,0.00,0.01,0.01,-0.01

の相関は-0.01から0.01で、つまり全く相関がない。

しかし、Expert Advisorは利益を表示しています。このルールで動く普通のEAを書く方がよっぽど簡単だと思うんです。


さて、出力では、同じ回帰の増分をある規則に従って、オフセットをつけて、あるいはいくつかの回帰（複数の出力）を与えてください...そして、相関は正常になります。そして、期間を変えてより多くの回帰を入力します。MLP は garch のようなクールな回帰 モデルを自分自身の中に構築します．）しかし一般的には、より高度なニューラルネットワーク、例えばLSTMが必要です。

オプティマイザーを通すので、利益が出るのです、汚い結果ですが :) フィットは、フォワードではあまり長く使えないと言えます (まあ、期間はそうですが)

 
良い入力を見つけること以上に、正しいターゲットマークアップを見つけることが問題であるように思います。
結局のところ、チャート上では、ジグザグ（あるいは他の方法）から得られるポイントとは別に、トレードが利益を生む瞬間やバーが何十回も存在するのである。しかし、NSはこの1つの学習バリエーションだけを使って、取引を修正しようとしている。
そして、trendlinearregの例は、それをよく表しています。
エリブラリウス
したがって、NSはシステムの一部、フィルター、あるいは異なるNSのアンサンブルとして使用する必要がある
 
ディミトリ


すべてのMOは、入力変数と出力変数が相関していなければならないという事実に基づいている。

そうでなければ、ALL MOモデルの意味がありません。

本気で勘違いしている。相関はあくまで リニア の依存性がある場合、y = kxとなり、些細なXORデータセットでも個々の特徴とターゲットの相関はゼロとなりますが、非線形分類器では容易に解くことができます。
 
Alesha:
あなたは本気で勘違いしています。相関はあくまで リニア の依存性がある場合、y = kxとなり、些細なXORデータセットでも個々の特徴とターゲットの相関はゼロとなりますが、非線形分類器では容易に解くことができます。


THISを読むこと3回......このクズっぷりは理解しがたい......。

それで？

入力変数の1つ以上（の一部）が出力との相関が0に近い重回帰でも、モデルは高い予測精度を与えることができます。

それがどうした？

これらの変数を取り除くと、問題の次元が下がり、精度が上がります。

それがどうした？

あなたの投稿のポイントは何ですか？

 

不要な」変数を捨てることで、モデルの次元を下げるという問題を解決している。

DMの場合は、モデルの予測精度を高めることもできます。

NSの精度については、わかりません。

 
ディミトリ


チー、チー...おっと！まさか！・・・。

チェックするのやめてよ旦那、地下室じゃないんだからさ)))

チップはターゲットと相関があるはず、相関がないものは捨ててもいい、とおっしゃいましたが、そうではないということです。XORを取って調べてみてください。相関がないとチップは重要になります。関係が線形でない、それだけです。相関は関係の線形成分をキャッチしているだけです。

 
アリョーシャ


線形相関が0、非線形依存性が強い例を教えてください。
 
ディミトリ

アリョーシャ
XORデータセットと言った


例はありますか？

受信データの行と送信データの行を表示する - 公開する

