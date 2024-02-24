トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 358

ユーリイ・アサウレンコ
もっと具体的に説明する必要がありますね。正反対の2つの答えを出すことができる)


どこに2つの答えがあるんだ？

一般的な経験則です。

  • 定常的な系列では、予測は過去のデータと同じになる
  • 非定常系列は、事前の努力なしでは予測できない
非定常な系列を予測できるARMA、ARIMAもありますが、このような非定常性は非常に稀です。ARCHやGARCHなど、将来の動きを予測するためにさまざまな種類の非定常性を考慮したものがあります。


NSは非定常な系列を予測できるか？もしそうなら、どのような種類の非定常性があるのか？

ユーリイ・アサウレンコ

新高値（おそらく安値）の 後に、新高値を更新する-- そう、私も経験したことがある、グラフはすべて見慣れたものだ。シミュレーションをしても、そこには何もなく、空っぽなのです。もしかしたら、ラッキーなことがあるかもしれません。


これは非永続的な（antipersistent）シリーズの場合である。

また、持続的（sustained）な場合、新たな最大値が続くと

問題は、低周期でMAが大きく再描画されること、すなわち適用できないことです。また、nバー分逆行させると、すでに信号が外れてしまう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


問題は、МАが低周期で大きくオーバーフローすること、すなわち適用できないことである。nバーで持ち帰ると、すでに信号が外れてしまいます。

先日、MA（単純なものではなく、ゴールドのもの）を使って遊んでいました。）- 3次フィルター。12個のMAの群遅延は4分である。EMAなど標準的なものはおいといて、ラグが桁外れです。

一般的には、MAから回帰線に離れるべきでしょう。しかし、そこでは計算の遅れが大きい。1分間刻みを考慮すると、致命的なことになります。

 
サンサニッチ・フォメンコ
NSは非定常入力をどのように扱うのか、という問いに対する答えを知っている人はいるだろうか。
ニューラルネットワークは、定常か非定常か全く気にしない。それは何の違いもありません。特に分類に関しては
 
ウラジミール・ペレヴェンコ
というのが答えの1つということです（笑)。
 
ウラジミール・ペレヴェンコ
入出力が値の範囲で制限されるのは非常に望ましいことです。
 
コンビナート です。
は、入力と出力が値のドメインに制限されることが非常に望ましい。
このような問題は、NSに入る前から解決しておく必要があります。NSは一般的に生データを食べません。
 
ウラジミール・ペレヴェンコ
ニューラルネットワークは、時系列が定常であろうが非定常であろうが全く関係ない。違いはありません。特に分類に関しては。

そうすると、再教育の問題が花盛りです。
これ以上必要なのかどうかもわからない、運が良ければ5分の1の初値で2ヶ月半で2万％...あなたは$1kを投じ、ベントレーを予約してください。運が悪ければ、たいしたことはない)


 
マキシム・ドミトリエフスキー

これ以上必要なのかどうかもわからない、運が良ければ5分の1の初値で2ヶ月半で2万％...あなたは$1kを投じ、ベントレーを予約してください。運が悪ければ、小さな損失です（笑)。

スペルアウトしてください))ベントレーとまではいかなくても、せめてプジョーでオートマチックが欲しい）。
