トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 355

削除済み 2017.05.17 21:39 #3541
ユーリイ・アサウレンコ

nowi 2017.05.17 21:56 #3542
ウラジミール・ペレヴェンコ

Yuriy Asaulenko 2017.05.17 22:02 #3543
マキシム・ドミトリエフスキー

СанСаныч Фоменко 2017.05.17 22:07 #3544
マキシム・ドミトリエフスキー

СанСаныч Фоменко 2017.05.17 22:09 #3545
ユーリイ・アサウレンコ

Yuriy Asaulenko 2017.05.17 22:13 #3546
サンサニッチ・フォメンコ

Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:19 #3547
マキシム・ドミトリエフスキー

Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:33 #3548
マキシム・ドミトリエフスキー

Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:40 #3549
ユーリイ・アサウレンコ

Vladimir Perervenko 2017.05.18 08:44 #3550
サンサニッチ・フォメンコ
パッケージのソースコードです。ダウンロードし、修正し、コンパイルする。うまくいくときもあれば、そうでないときもある。もしかしたら、修正するのは2行だけかもしれないし、たくさんあるかもしれない）。
SZZ最も簡単な方法は、Rの旧バージョンをダウンロードすることです。
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
はこのようにインストールします )
何を入れて、何を出すかを考え、楽しむことができます。
ビジュアルスタジオでPと連携する方法がわかれば、さらに面白くなる
キャリブレーションは、「ハード」な分類器を「ソフト」な分類器にする ......。
で、ポルノファイルを解析させると、また難しくなる...。
Visual StudioでPを扱う方法を考えてくれれば、さらに面白いのですが
Rに関する質問なのですが、バージョンに互換性を持たせるにはどうしたらいいでしょうか？
昔は可能だったんですけどね。Rでもインターネットでも、コピーはたくさんあります。hファイルを2つほど用意すれば、すぐに使えるようになります。昔ながらの方法でやるなら、Rcppパッケージが必要です。
その際は、ぜひ体験談をお寄せください。気になりますね。RStudioの方がいいというのは理解できない。
インストールされた方は、ぜひ体験談をお寄せください。興味がある。
Rstudio、私も何をするものなのか分かりませんでした。また、理解できませんでした。
MS-Rとは......どんなものなのかわからない。そこではグラフィックのスケーラビリティは確保されているのでしょうか？Rで最も不便な点 - チャートを並べ替えることなく伸ばすことができないこと。
PS VSでRのMSの写真を見ました。とてもまっとうなことです。入れたかったが、VS 2017がクラッシュした、どうやら別のアップデートで。修正しようとしたが、修正されない - キックアウトする。
アンインストールしました。パラグラフ VS2017 がインストールされなくなりました。インストーラーがエラーを出す。さあ、どうぞ))
LSTMに関する記事は現在準備中です。
新バージョンdarch_0.12の記事（お約束）を仕上げて、その後に2つの記事を書く予定です。
1. 機械学習の自動化（TPOT::Pythonの利用）
2.LSTMの仕組み(R/Python)
時間は決定的に短い。
あとは、何を入れて、何を出すかを考えるだけで、楽しくなります。
1.mxnetがRの他の機械学習パッケージと大きく異なる点は、Pythonで開発され、後にRでAPIが追加された点である。Rは「列指向」のデータ（colmagor）、Pythonは「行指向」のデータ（rowmagor）であるため
データ作成は具体的に最新版のmxnet_0.9.4では自動的に認識するようですが、実際に確認したわけではありません。
ちなみに、応用例もたくさんあります。
2) Rstudioの何が問題なのでしょうか？開発中でありながら、サポートが充実している高機能なIDEです。
そこに安心感があれば、ですが。
MS-Rとは......どんなものなのかわからない。そこではグラフィックのスケーラビリティは確保されているのでしょうか？Rで一番不便なのは、リスケーリングせずにグラフを伸ばすことができないことです。
1.Rstudioでは、スクリプトの作成・デバッグからドキュメントの作成まで、一連の作業を行うことができます。
2）グラフの何が問題なのか？どのようなスケーリングなのでしょうか？はっきりさせれば、ヒントが得られるかもしれない。
マイクロソフト社のR、つまりMRO Microsoft R Openをインストールする必要があります。時代に取り残されているが、パッケージのバージョンも把握している。そして、進行状況をロックして囲い込むことができます。
MPOのオプションは良い。
スクリプトで使用するパッケージとそのバージョンを修正するために、私はそれらの同じチェックポイント/ / パッケージが正常に動作するを使用しています。
