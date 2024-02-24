トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 355

ユーリイ・アサウレンコ

パッケージのソースコードです。ダウンロードし、修正し、コンパイルする。うまくいくときもあれば、そうでないときもある。もしかしたら、修正するのは2行だけかもしれないし、たくさんあるかもしれない）。

SZZ最も簡単な方法は、Rの旧バージョンをダウンロードすることです。


install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")

はこのようにインストールします )

何を入れて、何を出すかを考え、楽しむことができます。

ビジュアルスタジオでPと連携する方法がわかれば、さらに面白くなる


 
ウラジミール・ペレヴェンコ
キャリブレーションは、「ハード」な分類器を「ソフト」な分類器にする ......。

で、ポルノファイルを解析させると、また難しくなる...。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

Visual StudioでPを扱う方法を考えてくれれば、さらに面白いのですが

以前はできたんですよね。Pでもインターネットでも、コピーはたくさんあります。hファイルを2つほど用意すれば、すぐに使えるようになります。旧来の方法で動作させたい場合は、Rcppパッケージを入れる必要があります。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

Rに関する質問なのですが、バージョンに互換性を持たせるにはどうしたらいいでしょうか？
マイクロソフト社のR、すなわちMRO Microsoft R Openをインストールする必要があります。時代遅れですが、パッケージのバージョンを把握しているのです。そして、進行状況をロックして囲い込むことができます。
 
ユーリイ・アサウレンコ
昔は可能だったんですけどね。Rでもインターネットでも、コピーはたくさんあります。hファイルを2つほど用意すれば、すぐに使えるようになります。昔ながらの方法でやるなら、Rcppパッケージが必要です。

その際は、ぜひ体験談をお寄せください。気になりますね。RStudioの方がいいというのは理解できない。
 
サンサニッチ・フォメンコ

インストールされた方は、ぜひ体験談をお寄せください。興味がある。RStudioの方が良いというのは理解できない。

Rstudio、私も何をするものなのか分かりませんでした。また、理解できませんでした。

MS-Rとは......どんなものなのかわからない。そこではグラフィックのスケーラビリティは確保されているのでしょうか？Rで最も不便な点 - チャートを並べ替えることなく伸ばすことができないこと。

PS VSでRのMSの写真を見ました。とてもまっとうなことです。入れたかったが、VS 2017がクラッシュした、どうやら別のアップデートで。修正しようとしたが、修正されない - キックアウトする。

アンインストールしました。パラグラフ VS2017 がインストールされなくなりました。インストーラーがエラーを出す。さあ、どうぞ))

 
マキシム・ドミトリエフスキー


LSTMに関する記事は現在準備中です。

新バージョンdarch_0.12の記事（お約束）を仕上げて、その後に2つの記事を書く予定です。

1. 機械学習の自動化（TPOT::Pythonの利用）

2.LSTMの仕組み(R/Python)

時間は決定的に短い。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


あとは、何を入れて、何を出すかを考えるだけで、楽しくなります。

1.mxnetがRの他の機械学習パッケージと大きく異なる点は、Pythonで開発され、後にRでAPIが追加された点である。Rは「列指向」のデータ（colmagor）、Pythonは「行指向」のデータ（rowmagor）であるため
データ作成は具体的に最新版のmxnet_0.9.4では自動的に認識するようですが、実際に確認したわけではありません。

ちなみに、応用例もたくさんあります。

2) Rstudioの何が問題なのでしょうか？開発中でありながら、サポートが充実している高機能なIDEです。

そこに安心感があれば、ですが。

グッドラック

 
ユーリイ・アサウレンコ

1.Rstudioでは、スクリプトの作成・デバッグからドキュメントの作成まで、一連の作業を行うことができます。

2）グラフの何が問題なのか？どのようなスケーリングなのでしょうか？はっきりさせれば、ヒントが得られるかもしれない。

グッドラック

 
サンサニッチ・フォメンコ
マイクロソフト社のR、つまりMRO Microsoft R Openをインストールする必要があります。時代に取り残されているが、パッケージのバージョンも把握している。そして、進行状況をロックして囲い込むことができます。

MPOのオプションは良い。

スクリプトで使用するパッケージとそのバージョンを修正するために、私はそれらの同じチェックポイント/ / パッケージが正常に動作するを使用しています。

グッドラック

