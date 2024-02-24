トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3387 1...338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394...3399 新しいコメント mytarmailS 2024.01.23 08:28 #33861 Aleksey Vyazmikin #:この線形関係はどのように定義されるのですか？詳しく教えてください。私はただ非常に似ているルールを削除し、活性化ポイントで類似性を判断しています。 コードを公開しました。以下がその詳細です。https://rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html他の活性化ポイントは？ Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 08:46 #33862 mytarmailS #: コードを掲載しました。 詳細は以下の通り。 https:// rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html あなた自身の言葉で、そのプロセスを説明してくれることを期待していました。 では、翻訳をどうぞ： " 詳細 QR分解は、行列がフルランクであるかどうかを判定し、依存関係にある列の集合を特定するために使用される。 それらを "解決 "するために、その列が繰り返し削除され、行列のランクが再チェックされる。 subselectパッケージのtrim.matrix関数も、同じ目的を達成するために使用することができる。 " この説明からはあまりよくわかりません。手始めに、どのような行列について話しているのか、どのように行列を取得しているのかが疑問です。 mytarmailS#： 他の活性化ポイントは？ リーフ内のルールが実行された場合、これはリーフの活性化であり、リーフがモデルの最終的な答えを形成するために使用されることを意味します。表はリーフの数で構成され、各行は活性化されていれば "1"、活性化されていなければ "0 "と表示される。 削除済み 2024.01.23 09:29 #33863 英語の本を読むのが難しいという人のために、コズールに関する基本的なテーゼをスケッチしてみた。 そして、私のバージョンによると、どのように動作するのがベストなのか、パイソンで例を示してみた。記事が欲しいですか？ mytarmailS 2024.01.23 09:32 #33864 Aleksey Vyazmikin #:1.qr行列分解でググってください、一言でわかるものではありません2.この方法で、不要な機能のせいぜい3分の1を取り除くことができる。 mytarmailS 2024.01.23 09:33 #33865 Maxim Dmitrievsky #:英語の本を読むのが難しいという人のために、コズールに関する基本的なテーゼをスケッチしてみた。 そして、私のバージョンによると、どのように機能するのがベストなのか、パイソンで例を示してみた。記事が欲しい？ どうぞ。 削除済み 2024.01.23 09:50 #33866 mytarmailS #: 勘弁してくれ。 理論に追加するためにもう一冊本を書き終えたところなんだ。 優れた理論ほど実用的なものはないと書いてあるからね。 Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 10:13 #33867 mytarmailS #:1.qr行列分解でググれ、一言でわかるものではない 2.この方法を使えば、不要な機能のせいぜい3分の1を取り除くことができる 1.分解について聞いているのではなく、行列がどこから来たのかを聞いているのだ。 2.これは根拠のない主張のように思える。私の考えでは、私の方法では必要以上のものを取り除くことができる。 mytarmailS 2024.01.23 10:16 #33868 Aleksey Vyazmikin #:1.分解について聞いているのではなく、行列がどこから来たのかを聞いているのだ。2.根拠のない発言のように思えます。私の意見では、私の方法は必要以上に取り除くことができる。 1 特徴を持つ行列2線形に依存する特徴量のことですか、それともすべての特徴量のことですか？ Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 10:24 #33869 mytarmailS #: 1 特徴行列 2 線形依存の特徴について話しているのか、それともすべてか？ 1.この行列はどのようにして得られるのですか？この中の数字は何ですか？ 2.私はルールについて話している。私のアプローチでは、ルールが何からどのように導き出されたかは気にしないが、もしその反応がトレーニングサンプルの別のものと似ているなら、追加情報は持たない。 削除済み 2024.01.23 10:25 #33870 なぜ大量のサインは悪なのか？コズルの本に載っていた面白いグラフ。 学習サンプルから同じ例を見つける確率を、特徴の数に応じて示したものだ。 もし14個（あるいは10個）以上の特徴量があれば、損失なく削減できないルールがたくさん出てくる。 1...338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この線形関係はどのように定義されるのですか？詳しく教えてください。
私はただ非常に似ているルールを削除し、活性化ポイントで類似性を判断しています。
コードを掲載しました。
あなた自身の言葉で、そのプロセスを説明してくれることを期待していました。
では、翻訳をどうぞ：
"
詳細
QR分解は、行列がフルランクであるかどうかを判定し、依存関係にある列の集合を特定するために使用される。
それらを "解決 "するために、その列が繰り返し削除され、行列のランクが再チェックされる。
subselectパッケージのtrim.matrix関数も、同じ目的を達成するために使用することができる。
"
この説明からはあまりよくわかりません。手始めに、どのような行列について話しているのか、どのように行列を取得しているのかが疑問です。
リーフ内のルールが実行された場合、これはリーフの活性化であり、リーフがモデルの最終的な答えを形成するために使用されることを意味します。表はリーフの数で構成され、各行は活性化されていれば "1"、活性化されていなければ "0 "と表示される。
英語の本を読むのが難しいという人のために、コズールに関する基本的なテーゼをスケッチしてみた。 そして、私のバージョンによると、どのように動作するのがベストなのか、パイソンで例を示してみた。記事が欲しいですか？
英語の本を読むのが難しいという人のために、コズールに関する基本的なテーゼをスケッチしてみた。 そして、私のバージョンによると、どのように機能するのがベストなのか、パイソンで例を示してみた。記事が欲しい？
勘弁してくれ。
理論に追加するためにもう一冊本を書き終えたところなんだ。
優れた理論ほど実用的なものはないと書いてあるからね。
1.分解について聞いているのではなく、行列がどこから来たのかを聞いているのだ。
2.これは根拠のない主張のように思える。私の考えでは、私の方法では必要以上のものを取り除くことができる。
1.分解について聞いているのではなく、行列がどこから来たのかを聞いているのだ。
2.根拠のない発言のように思えます。私の意見では、私の方法は必要以上に取り除くことができる。
1 特徴行列
1.この行列はどのようにして得られるのですか？この中の数字は何ですか？
2.私はルールについて話している。私のアプローチでは、ルールが何からどのように導き出されたかは気にしないが、もしその反応がトレーニングサンプルの別のものと似ているなら、追加情報は持たない。
なぜ大量のサインは悪なのか？コズルの本に載っていた面白いグラフ。
学習サンプルから同じ例を見つける確率を、特徴の数に応じて示したものだ。
もし14個（あるいは10個）以上の特徴量があれば、損失なく削減できないルールがたくさん出てくる。