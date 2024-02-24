トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3397

私は、モデルのポートフォリオのためのオプティマイザを書きたいと思っています。

純粋に仮定すると、モデルを保存するのではなく、そのモデルが学習されたデータセットをスタックし、その上で最終的に1つのモデルを学習させれば、結果はモデルのアンサンブルと同等になるはずですよね？

Причинно-следственный вывод в задачах классификации временных рядов
Причинно-следственный вывод в задачах классификации временных рядов
В этой статье мы рассмотрим теорию причинно-следственного вывода с применением машинного обучения, а также реализацию авторского подхода на языке Python. Причинно-следственный вывод и причинно-следственное мышление берут свои корни в философии и психологии, это важная часть нашего способа мыслить эту реальность.
また、論文にあるような位置マッチメイキングではなく、傾向スコアを使った実験も計画している。これによって確率を同時に校正することができる。

それから、google libaを使って何が得られるか試してみるつもりだ。

後で結果を発表するつもりだ。

 
最適化パラメーターの一番下の行に、預金、利益、自己資本がマイナスの値で表示されている場合、結果を得る際に、この結果はいつか必ず出てくる。 すべての最適化は、この期間のデータのみを得ることである。悲しいことではないが、そうなのだ。
Maxim Dmitrievsky #:

また、論文にあるような位置マッチメイキングではなく、傾向 スコアを使った実験も計画している。これによって、確率を同時に校正できるようになる。

理論的には、これを通してサンプルを検索し、マッチングすることができる

例えば、サンプルの1つを0、もう1つを1とランダムにマークする。どのサンプルがどのサンプルに属するかを分類するために、NSに分離を教える。これは逆数検証とも呼ばれる。

理想的には、NSはサンプルを識別できず、誤差は0.5程度であるべきである。これは元の標本がうまく無作為化されていることを意味します。

propensity
0.38        3
0.40        3
0.41        3
0.42       20
0.43       27
0.44       40
0.45       56
0.46      140
0.47      745
0.48     3213
0.49     8041
0.50    11718
0.51     5324
0.52     1187
0.53      749
0.54      209
0.55       95
0.56       54
0.57       29
0.58       12
0.59       14
0.60        8
0.61        6
0.63        1

0.5近辺であれば、このデータはトレーニングに使用できます。極端な値は外れ値です。

そして、それぞれの「確率」について、推測されたケースのパーセンテージを計算することができる。

ここまでは、このアプローチを取るのはちょっと気が引ける。

 

他の参加者と相場予測の成功を比較したい人のための、現在開催中の興味深いコンテスト

Numerai
The hardest data science tournament on the planet. Build the world's open hedge fund by modeling the stock market.
 
Aleksey Vyazmikin #:

現在開催中の興味深いコンペティション- 相場予測の成功を他の参加者と比較したい人のために。

だから、このリンクはすでに何度もここにある。
 
mytarmailS #:
このリンクはすでに何度もここにある

私は覚えていなかった。当時はどうすればいいのかはっきりしなかったのだろうが、今ヘルプを読んではっきりした。 とにかく、このアイデアが長い間機能しているのは事実だ。私の理解では、彼らは良い予想に対して暗号のようなもので報酬を支払っている。

不利な点は、もちろん、コードがオープンで、参加するためには譲渡しなければならないことだ。

未来はここにある。 グーグルのLLMをローカルで運営している。これで妻も友人もいらない。


Maxim Dmitrievsky #:

未来はここにある。 グーグルのLLMをローカルで運営している。これで妻も友人もいらない。

https://blog.google/technology/developers/gemma-open-models/

Gemma: Introducing new state-of-the-art open models
Gemma is designed with our AI Principles at the forefront. As part of making Gemma pre-trained models safe and reliable, we used automated techniques to filter out certain personal information and other sensitive data from training sets. Additionally, we used extensive fine-tuning and reinforcement learning from human feedback (RLHF) to align...
 

