トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3397 1...3390339133923393339433953396339733983399 新しいコメント 削除済み 2024.02.11 13:33 #33961 私は、モデルのポートフォリオのためのオプティマイザを書きたいと思っています。 純粋に仮定すると、モデルを保存するのではなく、そのモデルが学習されたデータセットをスタックし、その上で最終的に1つのモデルを学習させれば、結果はモデルのアンサンブルと同等になるはずですよね？ Причинно-следственный вывод в задачах классификации временных рядов www.mql5.com В этой статье мы рассмотрим теорию причинно-следственного вывода с применением машинного обучения, а также реализацию авторского подхода на языке Python. Причинно-следственный вывод и причинно-следственное мышление берут свои корни в философии и психологии, это важная часть нашего способа мыслить эту реальность. 削除済み 2024.02.11 13:36 #33962 また、論文にあるような位置マッチメイキングではなく、傾向スコアを使った実験も計画している。これによって確率を同時に校正することができる。 それから、google libaを使って何が得られるか試してみるつもりだ。 後で結果を発表するつもりだ。 Aleksandr Dziuba 2024.02.12 18:39 #33963 最適化パラメーターの一番下の行に、預金、利益、自己資本がマイナスの値で表示されている場合、結果を得る際に、この結果はいつか必ず出てくる。 すべての最適化は、この期間のデータのみを得ることである。悲しいことではないが、そうなのだ。 削除済み 2024.02.13 09:55 #33964 Maxim Dmitrievsky #:また、論文にあるような位置マッチメイキングではなく、傾向 スコアを使った実験も計画している。これによって、確率を同時に校正できるようになる。 理論的には、これを通してサンプルを検索し、マッチングすることができる 例えば、サンプルの1つを0、もう1つを1とランダムにマークする。どのサンプルがどのサンプルに属するかを分類するために、NSに分離を教える。これは逆数検証とも呼ばれる。 理想的には、NSはサンプルを識別できず、誤差は0.5程度であるべきである。これは元の標本がうまく無作為化されていることを意味します。 propensity 0.38 3 0.40 3 0.41 3 0.42 20 0.43 27 0.44 40 0.45 56 0.46 140 0.47 745 0.48 3213 0.49 8041 0.50 11718 0.51 5324 0.52 1187 0.53 749 0.54 209 0.55 95 0.56 54 0.57 29 0.58 12 0.59 14 0.60 8 0.61 6 0.63 1 0.5近辺であれば、このデータはトレーニングに使用できます。極端な値は外れ値です。 そして、それぞれの「確率」について、推測されたケースのパーセンテージを計算することができる。 ここまでは、このアプローチを取るのはちょっと気が引ける。 Aleksey Vyazmikin 2024.02.15 23:50 #33965 他の参加者と相場予測の成功を比較したい人のための、現在開催中の興味深いコンテスト。 Numerai numer.ai The hardest data science tournament on the planet. Build the world's open hedge fund by modeling the stock market. mytarmailS 2024.02.16 08:10 #33966 Aleksey Vyazmikin #:現在開催中の興味深いコンペティション- 相場予測の成功を他の参加者と比較したい人のために。 だから、このリンクはすでに何度もここにある。 Aleksey Vyazmikin 2024.02.16 13:26 #33967 mytarmailS #: このリンクはすでに何度もここにある 私は覚えていなかった。当時はどうすればいいのかはっきりしなかったのだろうが、今ヘルプを読んではっきりした。 とにかく、このアイデアが長い間機能しているのは事実だ。私の理解では、彼らは良い予想に対して暗号のようなもので報酬を支払っている。 不利な点は、もちろん、コードがオープンで、参加するためには譲渡しなければならないことだ。 削除済み 2024.02.23 16:53 #33968 未来はここにある。 グーグルのLLMをローカルで運営している。これで妻も友人もいらない。 削除済み 2024.02.23 17:55 #33969 Maxim Dmitrievsky #:未来はここにある。 グーグルのLLMをローカルで運営している。これで妻も友人もいらない。 https://blog.google/technology/developers/gemma-open-models/ Gemma: Introducing new state-of-the-art open models blog.google Gemma is designed with our AI Principles at the forefront. As part of making Gemma pre-trained models safe and reliable, we used automated techniques to filter out certain personal information and other sensitive data from training sets. Additionally, we used extensive fine-tuning and reinforcement learning from human feedback (RLHF) to align... Aleksey Vyazmikin 2024.02.24 00:11 #33970 スレッド全体の要約 1...3390339133923393339433953396339733983399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は、モデルのポートフォリオのためのオプティマイザを書きたいと思っています。
純粋に仮定すると、モデルを保存するのではなく、そのモデルが学習されたデータセットをスタックし、その上で最終的に1つのモデルを学習させれば、結果はモデルのアンサンブルと同等になるはずですよね？
また、論文にあるような位置マッチメイキングではなく、傾向スコアを使った実験も計画している。これによって確率を同時に校正することができる。
それから、google libaを使って何が得られるか試してみるつもりだ。
後で結果を発表するつもりだ。
また、論文にあるような位置マッチメイキングではなく、傾向 スコアを使った実験も計画している。これによって、確率を同時に校正できるようになる。
理論的には、これを通してサンプルを検索し、マッチングすることができる
例えば、サンプルの1つを0、もう1つを1とランダムにマークする。どのサンプルがどのサンプルに属するかを分類するために、NSに分離を教える。これは逆数検証とも呼ばれる。
理想的には、NSはサンプルを識別できず、誤差は0.5程度であるべきである。これは元の標本がうまく無作為化されていることを意味します。
0.5近辺であれば、このデータはトレーニングに使用できます。極端な値は外れ値です。
そして、それぞれの「確率」について、推測されたケースのパーセンテージを計算することができる。
ここまでは、このアプローチを取るのはちょっと気が引ける。
他の参加者と相場予測の成功を比較したい人のための、現在開催中の興味深いコンテスト。
現在開催中の興味深いコンペティション- 相場予測の成功を他の参加者と比較したい人のために。
このリンクはすでに何度もここにある
私は覚えていなかった。当時はどうすればいいのかはっきりしなかったのだろうが、今ヘルプを読んではっきりした。 とにかく、このアイデアが長い間機能しているのは事実だ。私の理解では、彼らは良い予想に対して暗号のようなもので報酬を支払っている。
不利な点は、もちろん、コードがオープンで、参加するためには譲渡しなければならないことだ。
未来はここにある。 グーグルのLLMをローカルで運営している。これで妻も友人もいらない。
未来はここにある。 グーグルのLLMをローカルで運営している。これで妻も友人もいらない。
https://blog.google/technology/developers/gemma-open-models/
スレッド全体の要約