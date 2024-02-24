トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3310

そのようなものを拒否し始めた - 完全にOOS（2023年）。後半になると、曲線の特徴が変わってくる。

 
fxsaber #:

目視か自動か？
 
Andrey Dik #:
それともオートメーションで？

目視だ。そうでなければPハッキングだ。

 
fxsaber #:

パワフル ))))

 
fxsaber #:

なぜか？1トレードあたりの利益が小さい？
 
Forester #:
なぜ？1トレードの利益が少ない？

性格が変わった大雑把に言えば、序列だ。

つまり、あるアルファがあるベータに変わり始めている。

 
fxsaber #:

あなたのスプレッドは過小評価されており、それゆえエッジがある。
2saber: マルキャパがオコルレなら、テストに聖杯を 落とせる。5分もあれば、あなたの話でトレーニングできる。ソース付きのモデルをお渡ししますので、科学のために必要なものを調整してください。モデルのシグナルに対処するのは簡単で、あなた自身の注文ロジックを使うことができる。
そして、マイナス残高のヘッジファンドを組織することができる。
標準のターミナル・エクスポートを使って、私に見積もりを渡すことができます。
 
私はすべてを理解していない。フォーラムではやめましょう。

 

コンパクトネス・プロファイル」法を使ったことがある人はいるだろうか？

このメソッドの目的は、サンプルから一貫性のない例を除外することで、K最近傍タイプの学習メソッドを使用する場合、学習を改善し、モデルサイズを小さくすることです。

pythonでの実装は見つからなかったのですが...。

