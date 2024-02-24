トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3310 1...330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317...3399 新しいコメント fxsaber 2023.10.16 15:20 #33091 そのようなものを拒否し始めた - 完全にOOS（2023年）。後半になると、曲線の特徴が変わってくる。 Andrey Dik 2023.10.16 15:28 #33092 fxsaber #: そのようなものを拒否し始めた - 完全にOOS（2023年）。後半になると、曲線の特徴が変わってくる。 目視か自動か？ fxsaber 2023.10.16 15:41 #33093 Andrey Dik #: それともオートメーションで？ 目視だ。そうでなければPハッキングだ。 mytarmailS 2023.10.16 15:44 #33094 fxsaber #:目視のみ。そうでなければPハッキングだ。 パワフル )))) Aleksei Kuznetsov 2023.10.16 16:21 #33095 fxsaber #: そのようなものを拒否し始めた - 完全にOOS（2023年）。後半になると、曲線の特徴が変わってくる。 なぜか？1トレードあたりの利益が小さい？ fxsaber 2023.10.16 16:23 #33096 Forester #: なぜ？1トレードの利益が少ない？ 性格が変わった大雑把に言えば、序列だ。 つまり、あるアルファがあるベータに変わり始めている。 secret 2023.10.20 15:27 #33097 fxsaber #: 完全にOOS（2023年）。カーブの性格は後半に変化する。 あなたのスプレッドは過小評価されており、それゆえエッジがある。 削除済み 2023.10.20 15:43 #33098 2saber: マルキャパがオコルレなら、テストに聖杯を 落とせる。5分もあれば、あなたの話でトレーニングできる。ソース付きのモデルをお渡ししますので、科学のために必要なものを調整してください。モデルのシグナルに対処するのは簡単で、あなた自身の注文ロジックを使うことができる。そして、マイナス残高のヘッジファンドを組織することができる。標準のターミナル・エクスポートを使って、私に見積もりを渡すことができます。 fxsaber 2023.10.20 22:08 #33099 Maxim Dmitrievsky 聖杯を 落とせる。5分もあれば、あなたの話でトレーニングできる。ソース付きのモデルをお渡ししますので、科学のために必要なものを調整してください。モデルのシグナルに対応するのは簡単です。 。 そうすれば、マイナス残高のヘッジファンドを組織することができる。 標準のターミナル・エクスポートを使って、私に見積もりを渡すことができます。 私はすべてを理解していない。フォーラムではやめましょう。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.23 00:36 #33100 コンパクトネス・プロファイル」法を使ったことがある人はいるだろうか？ このメソッドの目的は、サンプルから一貫性のない例を除外することで、K最近傍タイプの学習メソッドを使用する場合、学習を改善し、モデルサイズを小さくすることです。 pythonでの実装は見つからなかったのですが...。 1...330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それともオートメーションで？
目視だ。そうでなければPハッキングだ。
なぜ？1トレードの利益が少ない？
性格が変わった大雑把に言えば、序列だ。
つまり、あるアルファがあるベータに変わり始めている。
私はすべてを理解していない。フォーラムではやめましょう。
コンパクトネス・プロファイル」法を使ったことがある人はいるだろうか？
このメソッドの目的は、サンプルから一貫性のない例を除外することで、K最近傍タイプの学習メソッドを使用する場合、学習を改善し、モデルサイズを小さくすることです。
pythonでの実装は見つからなかったのですが...。