トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2975

新しいコメント
 
mytarmailS #:
明らかに溺れているにもかかわらず、自殺を楽しんでいる人を助ける必要があるのだろうか？
あなたが救いの手を差し伸べても、彼はそれを拒否し、あなたと口論し、自力で脱出するために何もしようとせず、次のように自分の条件を出す：
「私を自分で助け、私の好きな音楽に合わせて私を頭から抱えて海から運び出すか、そうしないか。
そして、私を救おうという気持ちはまったくない。


岸辺に座る - ヒーロー - それは君の選択だ。

何が重要なのか、なぜその問題を解決することでモデルの安定性が増すのか、もう十分話したはずだ。

こんな問題を解決できるRのパッケージを知っていると自慢しても、私がそれを使えなければ意味がないだろう？

 
Aleksey Vyazmikin #:

今のところ試みは成功していない。

いいえ、自分でやってみてください（次の計算が進んでいる間、時間がかかるでしょう）。

Aleksey Vyazmikin#:

あなたは最も簡単な方法を示しました。

そうです、難しいことではありません。重複をスキップする方法と、重複を考慮して基本量子のサイズを再計算する方法です。また、数で分割する方法ではなく、範囲で分割する方法や、これらの方法を組み合わせる方法もあります。

 
Forester #:

いや、自分でやってみてくれ（次の計算が進んでいる間、時間がかかる）。

言語は似ている。本文中では、2倍をスキップする方法と、2倍を考慮して基本量子サイズを再計算する方法について説明した。また、数による分割ではなく、範囲による分割もあり、これらの方法を組み合わせることもできる。

ただ、問題は機械的な実行ではなく、非比例メッシュをどのように計算するかである。確率密度分布はそこで構築され、すでに数値化されていると私は理解している。

私はあまり自由な時間がないので、自分が理解していることをコーディングすることに時間を使いたいのです。もしかしたら、これが最後の仕事となれば、何日も腰を落ち着けてぼーっとすることになるかもしれないが、今はこのプロジェクトの他の方向に進む方がいい。定量化テーブルがアンロードできるのはいいことだ。

 
Aleksey Vyazmikin #:

確率密度分布はそこで構築され、すでに数値化されている、

どのような定量化方法ですか？ それらはすべてそのページに載っています。

 
Aleksey Vyazmikin #:

使えなかったら？

あなたは何をすべきか言われ、パッケージを渡された。

Googleを開くだけでいい。
複雑だ。

パッケージの名前を入力する。
簡単じゃない。

チュートリアルを開く。
不可能だ...。

例のコードを3行コピーする。
まあ、プロに助けを求めるべきだろう、少なくとも1ダースは...。


必要なんだけど、自分ではやらないんだ。そして自分ではやらない、できないから、なぜできないか、できないから・・・。



 
Forester #:

どの定量化法ですか？ そのページに全部書いてある。

GreedyLogSum法 - 例として、グリッドが均一でないことがわかります。サンプルメトリクスの近似によって対数正規分布が構成され、その上に何らかの方法でグリッドが作られるのだと思います。数式が読めない

詳しい計算式はこちら

 
mytarmailS #:
何をすべきか指示され、荷物を渡された。

話すことはできても、聞くことができるかどうかはわからない。

そう、決定木のアイデアは、量子テーブルを作るための有効なアイデアかもしれない。アイデアをありがとう！

未知のパッケージを見つけ、ツリーまで作ったとしても。

次はRでループを扱い、ツリーを保存する必要があります。

どのような形式で保存するのでしょうか？おそらくルールの形式でしょう。つまり、これらのルールを必要な形式に変換するパーサーを作る必要があります。

0.5%の均一な区間を持つヒストグラムを通して、メトリクス/条件において類似した列を組み合わせる方が、問題を解決しやすいのではないでしょうか？


そして一般的に、私は量子カットオフに該当するサンプルを特徴付ける指標について最初に質問しました。この方向でのアイデアがないか、考えたくないのであれば、教えてください。

そうでなければ、我々はここでショーを作ることに慣れている。

 
Aleksey Vyazmikin #:

GreedyLogSumメソッド - 例として、グリッドが均一でないことがわかります。サンプルメトリクスを近似して対数正規分布を作り、その上に何らかの方法でグリッドを作っているのだと思います。計算式の読み方はわかりません。

詳しい数式はこちら

この単純な関数も、値によって不均等なグリッドを作ります。ユニフォームはユニフォームです。

GreedyLogSum
i = 1 n log ( w e i g h t ) , w h e i=1nlog(weight),where
- n n - バケツ内の別個のオブジェクトの数
- - ウェイト。 w e i g h t weight- バケツ内のオブジェクトが 繰り返さ れる 回数


繰り返し/重複の回数と連動する。すべてほぼ同じ。この関数は（ざっと見ただけでは）見つけられなかったので、確かなことは言えませんが... 以前に重複会計のバリエーションについて説明しましたが、そのうちの1つ、もしくはそれに近いものだと思います。

 
Forester #:

その単純な関数は、グリッドの値も不均一にする。ユニフォームはユニフォーム。

繰り返し/重複の数と連動します。すべてほぼ同じです。その関数は（クイックブラウズで）見つけられなかったので、確かなことは言えませんが...重複会計のオプションは先に説明したので、そのうちの一つか、それに近いものがあると思います。

度重なる場合、度重なるのののののののののののののののののののののののののののぶれすれのぶれ（ぶぶぶれ、ぶれ。

あなたなら解決できると思います！

 
Aleksey Vyazmikin #:

度重なる場合、、、、、嵩高にが症が生じて生生ずる場合メッシュがのの生ずる場合等、生ずる嵩比重の生ずる嵩比重生ずる嵩比重生ずる嵩比重生ずる嵩比重生ずる嵩比重生ずる嵩比重生ずる。

あなたなら解決できると思います！

私は定量化はまったく使いません。フロートデータを探る方が好きなんだ。

1...296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982...3399
新しいコメント