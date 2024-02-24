トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2971 1...296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978...3399 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2023.03.17 16:30 #29701 おっと...私は返信したのに、他の人は返信していない...彼女が自分で削除したのか、モデレーターが削除したのか。 mytarmailS 2023.03.17 16:32 #29702 ステイツでは学ぶという選択肢はない...。ローブなし) Maxim Kuznetsov 2023.03.17 16:41 #29703 mytarmailS #: ステイツでは学ぶという選択肢はない...。 ローブなし) またしてもmidijorneyは矛盾している。これは実際のデータベース（統計や過去のもの）からサンプルを取り出し、その上でネットワークを学習させる。その結果はとても美しい。 NNが機能するためには、2つのことが必要だ：1）信頼できる過去が必要、2）たくさんのサンプル（ベストかワースト、あるいはすべて、ただしスコア付き）が必要。 (2)では、(1)では得られなかった情報を使っている。） mytarmailS 2023.03.17 17:11 #29704 Maxim Kuznetsov #:またしても、ミディジョーニーが反論している。実際のベースから採取されたサンプル（統計や過去のもの）があり、ネットワークはそれに基づいて訓練されている。 それなら、聖杯は学んだことになる。） Maxim Kuznetsov 2023.03.17 17:14 #29705 mytarmailS #: それなら、聖杯は学んだはずだ。） 頭を使ったらどうだ？） ブリープの使い方」が20ページもあるなんて、面白いね。 mytarmailS 2023.03.17 17:21 #29706 Maxim Kuznetsov #:頭を使ったらどうだ？）20ページにわたって「BLEEPの使い方」が書いてある。 使ってみて。 Maxim Kuznetsov 2023.03.17 17:40 #29707 mytarmailS #: それなら、聖杯は学んだことになる。） この文脈で私たちがお金をかき集めるのを妨げているのは、次のようなことだ： 1) 実際のサンプルがないこと。(サンプル、統計)利用可能な予見可能なスペースで。DCに、3～5～10年間、"人間味のない "クライアントの状態を提供してくれる友人がいますか？(10年は素晴らしい、少なくとも3年）。 2）すでに述べたように、長い実際の統計は、繰り返し利用できない情報を使用しています。 Maxim Kuznetsov 2023.03.17 18:35 #29708 mytarmailS #:私の知識では、アルゴリズム化する方法を知らない。ただ、状況を理解すること、それだけだ......。 IOはインジケーターのようなもので、インテリジェントロボットの99％は私の後ろにいる...。 1)そのどちらかで、うまくいく。 2) あるいは、すべて自動で、決して機能しない。 私はまだ1)の段階だが、2)を夢見ている。 R攻撃という意味ではなく、インプットがエイリアンのように見える。 というのは、マーケットがほとんど何もない（マーケットとは何か？ あなたのMLは、厳密に署名された瞬間に買い越し/売り越しから入った。場所と時間の一体性（ブランチがねじ込まれている） Valeriy Yastremskiy 2023.03.18 13:05 #29709 Maxim Dmitrievsky #: だから私は最初からそれを選び、逃さなかった。私はプログラマーではないし、まだ本質的な部分には至っていないけれどね。 そして、私は誰なんだ？） Valeriy Yastremskiy 2023.03.18 13:12 #29710 Maxim Dmitrievsky #: 逆の状況。大規模な導入企業からRを使う人はいない。そして、IT業界では人は最後ではない。pythonはあまり需要がないが、通常はscalaだ。 何が無知なんだ？私はもともとRとpythonをダウンロードした。両方をつつきまわして、誰に促されるでもなく、一度にすべてを理解した。それどころか、公平な意見だ。一般的にR-studioからは不快な残滓が残った。 私はこの前までbecky mailerを使っていたが、それを知っている人は全く多くなかったし、メモ帳の代わりにemeditorを使うという選択もあまり多くないが、これらは道具であり、言語は道具である。切り口が重要なのだ))))私のスコップは黄色で、あなたの緑よりいいようだ)))))) ちょっと違うかもしれないけど、シャベルの大きさも形も違うしね))))) 1...296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
またしてもmidijorneyは矛盾している。これは実際のデータベース（統計や過去のもの）からサンプルを取り出し、その上でネットワークを学習させる。その結果はとても美しい。
NNが機能するためには、2つのことが必要だ：1）信頼できる過去が必要、2）たくさんのサンプル（ベストかワースト、あるいはすべて、ただしスコア付き）が必要。
(2)では、(1)では得られなかった情報を使っている。）
この文脈で私たちがお金をかき集めるのを妨げているのは、次のようなことだ：
1) 実際のサンプルがないこと。(サンプル、統計)利用可能な予見可能なスペースで。DCに、3～5～10年間、"人間味のない "クライアントの状態を提供してくれる友人がいますか？(10年は素晴らしい、少なくとも3年）。
2）すでに述べたように、長い実際の統計は、繰り返し利用できない情報を使用しています。
R攻撃という意味ではなく、インプットがエイリアンのように見える。
というのは、マーケットがほとんど何もない（マーケットとは何か？
あなたのMLは、厳密に署名された瞬間に買い越し/売り越しから入った。場所と時間の一体性（ブランチがねじ込まれている）
逆の状況。大規模な導入企業からRを使う人はいない。そして、IT業界では人は最後ではない。pythonはあまり需要がないが、通常はscalaだ。
私はこの前までbecky mailerを使っていたが、それを知っている人は全く多くなかったし、メモ帳の代わりにemeditorを使うという選択もあまり多くないが、これらは道具であり、言語は道具である。切り口が重要なのだ))))私のスコップは黄色で、あなたの緑よりいいようだ))))))
ちょっと違うかもしれないけど、シャベルの大きさも形も違うしね)))))