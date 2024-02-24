トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2971

おっと...私は返信したのに、他の人は返信していない...彼女が自分で削除したのか、モデレーターが削除したのか。

 
ステイツでは学ぶという選択肢はない...。
ローブなし)
 
mytarmailS #:
ローブなし)

またしてもmidijorneyは矛盾している。これは実際のデータベース（統計や過去のもの）からサンプルを取り出し、その上でネットワークを学習させる。その結果はとても美しい。

NNが機能するためには、2つのことが必要だ：1）信頼できる過去が必要、2）たくさんのサンプル（ベストかワースト、あるいはすべて、ただしスコア付き）が必要。

(2)では、(1)では得られなかった情報を使っている。）

 
Maxim Kuznetsov #:

またしても、ミディジョーニーが反論している。実際のベースから採取されたサンプル（統計や過去のもの）があり、ネットワークはそれに基づいて訓練されている。

mytarmailS #:
それなら、聖杯は学んだはずだ。）

頭を使ったらどうだ？）

ブリープの使い方」が20ページもあるなんて、面白いね。

 
Maxim Kuznetsov #:

頭を使ったらどうだ？）

使ってみて。
 
mytarmailS #:
それなら、聖杯は学んだことになる。）

この文脈で私たちがお金をかき集めるのを妨げているのは、次のようなことだ：

1) 実際のサンプルがないこと。(サンプル、統計)利用可能な予見可能なスペースで。DCに、3～5～10年間、"人間味のない "クライアントの状態を提供してくれる友人がいますか？(10年は素晴らしい、少なくとも3年）。

2）すでに述べたように、長い実際の統計は、繰り返し利用できない情報を使用しています。

 
mytarmailS #:
私の知識では、アルゴリズム化する方法を知らない。ただ、状況を理解すること、それだけだ......。
IOはインジケーターのようなもので、インテリジェントロボットの99％は私の後ろにいる...。

1)そのどちらかで、うまくいく。

2) あるいは、すべて自動で、決して機能しない。


私はまだ1)の段階だが、2)を夢見ている。

R攻撃という意味ではなく、インプットがエイリアンのように見える。

というのは、マーケットがほとんど何もない（マーケットとは何か？

あなたのMLは、厳密に署名された瞬間に買い越し/売り越しから入った。場所と時間の一体性（ブランチがねじ込まれている）

 
Maxim Dmitrievsky #:


だから私は最初からそれを選び、逃さなかった。私はプログラマーではないし、まだ本質的な部分には至っていないけれどね。

そして、私は誰なんだ？）

 
Maxim Dmitrievsky #:
逆の状況。大規模な導入企業からRを使う人はいない。そして、IT業界では人は最後ではない。pythonはあまり需要がないが、通常はscalaだ。

何が無知なんだ？私はもともとRとpythonをダウンロードした。両方をつつきまわして、誰に促されるでもなく、一度にすべてを理解した。それどころか、公平な意見だ。一般的にR-studioからは不快な残滓が残った。

私はこの前までbecky mailerを使っていたが、それを知っている人は全く多くなかったし、メモ帳の代わりにemeditorを使うという選択もあまり多くないが、これらは道具であり、言語は道具である。切り口が重要なのだ))))私のスコップは黄色で、あなたの緑よりいいようだ))))))

ちょっと違うかもしれないけど、シャベルの大きさも形も違うしね)))))

