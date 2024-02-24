トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 296 1...289290291292293294295296297298299300301302303...3399 新しいコメント mytarmailS 2017.03.13 15:22 #2951 recurrence plotsを使った作業を試された方はいらっしゃいますか？ こちらをご覧くださいhttps://habrahabr.ru/post/145805/ 、特にMOを生のBPに置き換える？ オプションとして機能する可能性があります。x <- cumsum(rnorm(100)) ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b)) par(mfrow=c(1,3)) plot(x,t="l") plot(ox,t="l") image(ox) and more to readhttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf Нелинейная динамика и анализ временных рядов – обзор метода Recurrence plots habrahabr.ru Всем привет. В этом топике я хотел бы провести обзор относительно нового и довольно мощного метода нелинейной динамики – метода Recurrence plots или рекуррентного анализа в приложении к анализу временных рядов. А, кроме того, поделится кодом короткой программы на языке Matlab, которая реализует все нижеописанное. Итак, начнем. По долгу службы... fxsaber 2017.03.27 11:44 #2952 R-analoguesを探すのにお役立てください。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム ライブラリ：オリジナル数学関数のクロスプラットフォームライブラリ オートメイテッド・トレーディング さん 2017.03.27 11:39 オリジナルの数学関数のクロスプラットフォームライブラリ です。著者：fxsaber Andrey Dik 2017.03.27 11:51 #2953 fxsaberR-analogを探すのに協力してください。 Rの何が問題なのか？ fxsaber 2017.03.27 12:10 #2954 アンドレイ・ディク Rの何が問題なのか？ 機能の説明の中で、R-analogを指定するダッシュがあります。Rにそのようなstat関数がないのは疑問です。ダッシュを外すには、名前が必要です。 Andrey Dik 2017.03.27 12:18 #2955 http://www.scilab.org/ Home - Scilab Scilab Enterpriseswww.scilab.org Scilab Official Website anonymous 2017.03.27 12:20 #2956 fxsaber 機能説明の中で、R-analogを指定するところにダッシュがあります。Rにそのようなstat関数がないとは思えません。ダッシュを外すには、名前が必要です。 cor(x, y, method = 'pearson') fxsaber 2017.03.27 12:32 #2957 R: cor(x, y, method = 'pearson') これはまったく違う。パターンがない商品説明MQL5Rピアソン、スピアマン、ケンドールの相関係数を計算します。boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)corr() Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее 2016.10.06MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Рассмотрены функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а также дискретные биномиальное и отрицательное биномиальные распределения, геометрическое, гипергеометрическое и распределение Пуассона. Есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному. toxic 2017.03.27 12:57 #2958 fxsaberR-analogを探すのにお役立てください。 「アナログ- は、ピアソン相関、すなわち2つのベクトルの正規化スカラー積を近接指標とする単純なものから、代表的な特徴の探索や非線形分類といった機械学習の残りの部分まで、実に多面的なものです。 IMHOR(r-astes)、matlab、「数学」等のファンにとってあまり良くないのは、中毒性があり、シンプルなインターフェースを持つハイレベルな複雑関数に依存して、それらが何をするか、むしろ、インターフェースに表示されることやそのようなくだらないものが存在するというハブラの記事ではなく、何をどのように理解し、すべてのパラメータやガットにアクセスできれば何ができるのかという誤った理解を生むことです。 私はこのプロセスをDE-ORTGONALIZATION、または「モザイク意識」と呼んでいます。アルゴリズムの本質ではなく、ライブラリにある何千もの関数やパラメータの名前で頭をいっぱいにすることを余儀なくされるのです。しかし、10万円でも庭先の高水準 関数でも、実際のエンジニアの仕事の問題をすべて解決できるわけではないことを考えると、ハンダごてで調整する必要があるものが必ずあるため、この開発方法はリスクが高いです。 fxsaber 2017.03.27 13:16 #2959 相関関係も同様 です。 「アナログ- 近接指標としてのピアソン相関、つまり2つのベクトルの正規化スカラー積という些細なものから、実に多面的である。 ベンチマークを行った結果、アルゴリズムの複雑さが全く異なるため、R-corrの方が桁違いに遅いことが分かりました。そのため、Rでは正常な速度特性を示す対極はほとんどない。 anonymous 2017.03.27 18:20 #2960 fxsaber 全然違うんですよ。パターンがないのです。...apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson') 1...289290291292293294295296297298299300301302303...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
and more to readhttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
ライブラリ：オリジナル数学関数のクロスプラットフォームライブラリ
オートメイテッド・トレーディング さん 2017.03.27 11:39
オリジナルの数学関数のクロスプラットフォームライブラリ です。
著者：fxsaber
Rの何が問題なのか？
機能説明の中で、R-analogを指定するところにダッシュがあります。Rにそのようなstat関数がないとは思えません。ダッシュを外すには、名前が必要です。
cor(x, y, method = 'pearson')
これはまったく違う。パターンがない
boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)
boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)
「アナログ- は、ピアソン相関、すなわち2つのベクトルの正規化スカラー積を近接指標とする単純なものから、代表的な特徴の探索や非線形分類といった機械学習の残りの部分まで、実に多面的なものです。
IMHOR(r-astes)、matlab、「数学」等のファンにとってあまり良くないのは、中毒性があり、シンプルなインターフェースを持つハイレベルな複雑関数に依存して、それらが何をするか、むしろ、インターフェースに表示されることやそのようなくだらないものが存在するというハブラの記事ではなく、何をどのように理解し、すべてのパラメータやガットにアクセスできれば何ができるのかという誤った理解を生むことです。
私はこのプロセスをDE-ORTGONALIZATION、または「モザイク意識」と呼んでいます。アルゴリズムの本質ではなく、ライブラリにある何千もの関数やパラメータの名前で頭をいっぱいにすることを余儀なくされるのです。しかし、10万円でも庭先の高水準 関数でも、実際のエンジニアの仕事の問題をすべて解決できるわけではないことを考えると、ハンダごてで調整する必要があるものが必ずあるため、この開発方法はリスクが高いです。
apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')