recurrence plotsを使った作業を試された方はいらっしゃいますか？ こちらをご覧くださいhttps://habrahabr.ru/post/145805/ 、特にMOを生のBPに置き換える？ オプションとして機能する可能性があります。


x <- cumsum(rnorm(100))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))


par(mfrow=c(1,3))
plot(x,t="l")
plot(ox,t="l")
image(ox)

and more to readhttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

Всем привет. В этом топике я хотел бы провести обзор относительно нового и довольно мощного метода нелинейной динамики – метода Recurrence plots или рекуррентного анализа в приложении к анализу временных рядов. А, кроме того, поделится кодом короткой программы на языке Matlab, которая реализует все нижеописанное. Итак, начнем. По долгу службы...
 
fxsaber

R-analogを探すのに協力してください。

Rの何が問題なのか？
 
アンドレイ・ディク
Rの何が問題なのか？
機能の説明の中で、R-analogを指定するダッシュがあります。Rにそのようなstat関数がないのは疑問です。ダッシュを外すには、名前が必要です。
 
http://www.scilab.org/
fxsaber
cor(x, y, method = 'pearson')
 
これはまったく違う。パターンがない

商品説明
MQL5
R


ピアソン、スピアマン、ケンドールの相関係数を計算します。
boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)
boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)
corr()
Рассмотрены функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а также дискретные биномиальное и отрицательное биномиальные распределения, геометрическое, гипергеометрическое и распределение Пуассона. Есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному.
 
fxsaber

R-analogを探すのにお役立てください。

「アナログ- は、ピアソン相関、すなわち2つのベクトルの正規化スカラー積を近接指標とする単純なものから、代表的な特徴の探索や非線形分類といった機械学習の残りの部分まで、実に多面的なものです。

IMHOR(r-astes)、matlab、「数学」等のファンにとってあまり良くないのは、中毒性があり、シンプルなインターフェースを持つハイレベルな複雑関数に依存して、それらが何をするか、むしろ、インターフェースに表示されることやそのようなくだらないものが存在するというハブラの記事ではなく、何をどのように理解し、すべてのパラメータやガットにアクセスできれば何ができるのかという誤った理解を生むことです。

私はこのプロセスをDE-ORTGONALIZATION、または「モザイク意識」と呼んでいます。アルゴリズムの本質ではなく、ライブラリにある何千もの関数やパラメータの名前で頭をいっぱいにすることを余儀なくされるのです。しかし、10万円でも庭先の高水準 関数でも、実際のエンジニアの仕事の問題をすべて解決できるわけではないことを考えると、ハンダごてで調整する必要があるものが必ずあるため、この開発方法はリスクが高いです。

 
相関関係も同様 です。

ベンチマークを行った結果、アルゴリズムの複雑さが全く異なるため、R-corrの方が桁違いに遅いことが分かりました。そのため、Rでは正常な速度特性を示す対極はほとんどない。
 
fxsaber


全然違うんですよ。パターンがないのです。


...

apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')

