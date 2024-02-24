トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 300

fxsaber
テクニカルインサイダーとMOを混同してはいけない。

この「テクニカルインサイダー」とは何でしょうか？フラッシュ・オーダーということわざがありますが、何か陰謀的なものですか？

FX厨の客に放送するだけでなく、HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systemsを何度も読んで、全て理解した人だっているはずだ)))もちろんHFTには「テクニカル」がたくさんありますが、MOである高度な分析（昔ながらの経済学的モデル）がなければ、次のティック/秒/分/時間にどこで/どのように価格が動くか分からなければ、やはり売り抜け、HFTの 場合 非常に速いです。HFTは、「ウルトラ」、バカなナノ秒MMだけでなく、あまり面白くない、儲からない、HFT 、夜まで放置しない限り、イントラデイでもある。実は、HFT 、アルゴトレーディングとの差はかなり大きいのである。

ルネサンスやテサは、超HFT でほとんど利益を上げていると思いませんか？断言する！また、ウルトラHFTも MOを使用しています。ある商品の 公正な」価格を計算するための最適なアルゴリズムを、何千もの他の商品に依存して見つける必要があるため、これらのアルゴリズムを手動で探すのは愚かで非効率です。もちろん、既知の技術的制約からもっとシンプルなアルゴリズムもありますが、それでもです。

いまやMOはなくてはならない存在です。しかし、MOは単純ではなく、ウィザードやマーティンよりも複雑なのです。

 
まあ、これらは確率的なモデルであって、MOではないのですが。同じ高周波のLPIと話しても、そこに手口はない。そこには、自分たちのバイクという形で確率的なモデルが存在する。

なぜか今、何でもかんでもMOと呼ぶのが流行っている。しかし、HFTはこの言葉が生まれる以前から機能していた。

 
あとは全部 ピコピコ。

HFT も、一晩中トレードを放置しない限りはイントラデイですが、HFT とアルゴトレードの境界はかなり広いです。

だから、ピプシングがhftであることは納得できるかもしれません。私の場合、HFTは取引の質とスピードが 主なリスクで、それ以外はピプシングです。

 
コンビナート です。

hftは取引システムであり、主なリスクは品質と執行速度です。HFTは、品質と執行速度が主なリスクとなる取引で、それ以外はすべてピプシングです。

確かに「pipsqueak」はhftですが、「pipsqueak」はFX厨用語で、「誰もpipsqueakを好まない」「クライアントのストップ高を叩く」「リグレッション、アフィリエイトなど 無茶苦茶なことを連想させるので使わない方が良い、スキャルピングが良い、アルゴ・スカルプチャーはhft）)です。

一般的に、私は定義について議論することはありません、限り私は2年間の状態でいくつかの規制委員会が考えたとスマートブックで、HFTの定義が生まれなかった知っているように、一晩ポジションを残していないすべてのHFTに言及している。

アルゴリズムがオーダーログやテープ/スタックを消化して取引を決定する場合、それはHFTであると思われる。

 
fxsaber

まあこれらは確率的なモデルであって、MOではありません。同じLFIに相談しても、そこに手口はない。自分たちのバイクの形をした確率的なモデルである。

なぜか今、何でもかんでもMOと呼ぶのが流行っている。しかし、HFTはこの言葉が生まれる以前から機能していた。

また定義づけの議論か...。

確率モデル」、ARMA、GARCH...とさせてください。etc. ある人が予測に関するビデオを見せてくれたのですが、最後に出てきた人が正直に「こんな古い計量経済学的なものはMOに劣るから学生以外にはほとんど使われない」と言ってました。

https://youtu.be/U5kIdtMJGc8

教祖は「実はずっと機械学習をしていたのです」と言った。教祖に反論はできない))

どう だろう。

教祖は「基本的に機械学習はずっとやっている」と言い、教祖に反論することはできない))

まあ、もちろん、電卓を使ったのなら、すぐにMO!

簡単なことではありません

を読んでください。
 
fxsaber

ランダムBPも同様に行う。


私の先生はZZ、つまり一般的なパターンではなく、儲かるパターンが選ばれているのです。

ランダムはどんな先生なんだろう？選ばれたパターンがどのような意味を持つのか。

 
サンサニッチ・フォメンコ

ランダムはどんな先生なんだろう？選択したパターンがどのような意味を持つのか？

ヒストリカルデータ上と同じです。
 
サンサニッチ・フォメンコ


私の先生はZZ、つまり一般的なパターンではなく、儲かるパターンが選ばれているのです。

ランダムはどんな先生なんですか？選択したパターンがどのような意味を持つのか？

歴史は繰り返さないということを、あなたは知っているはずです。そのため、同じことをランダムで試すことをお勧めします。結果はあまり変わりませんし、もしかしたら過去のデータよりも良いかもしれません。
